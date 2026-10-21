Zonguldak Valisi enkazdan yaralı çıkarılan 68 yaşındaki kişiyi hastanede ziyaret etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altından yaralı olarak çıkartılan Kenan Akçaharman'ı hastanede ziyaret etti.

Meşrutiyet Mahallesi'nde çöken 2 katlı binanın enkazından yaralı olarak çıkartılan Kenan Akçaharman (68), Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, hastanede tedavisi süren Akçaharman'ı ziyaret etti. Doktorlardan bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, Akçaharman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kenan Akçaharman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sırasında dışarıda olan Kemal Akçaharman'ın da hastaneye götürülerek kontrol amaçlı tetkikleri yapılacak.