Ağrı'da 171 okula 15 milyon TL değerinde spor malzemesi ulaştırıldı - Son Dakika
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Ağrı'da 171 okula 15 milyon TL değerinde spor malzemesi ulaştırıldı

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Ağrı\'da 171 okula 15 milyon TL değerinde spor malzemesi ulaştırıldı
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt'un katılımıyla AGÂH Projesi kapsamında il genelindeki 171 okula 22 bin 200 spor malzemesi ulaştırıldı. Toplam 15 milyon TL değerindeki destekle okulların sportif altyapısı güçlendiriliyor.

Agri Valisi Dr. Önder Bozkurt, il protokolü ve gençlerimizin katılımıyla AGÂH Spor Okulları Projesi kapsamında malzeme dağıtım programına katıldı.

<a class='keyword-sd' href='/agri/' title='Ağrı'>Ağrı</a>'da 171 okula 15 milyon TL değerinde <a class='keyword-sd' href='/spor/' title='Son Dakika Spor, Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor</a> malzemesi ulaştırıldı

Öğrencilerimizin sportif faaliyetlere katılımını artırmak, gençlerimizin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Ağrılı Gençler Aktif Hayatlar” (AGÂH) Projesi ile ilimiz genelindeki gençlerimizi sporla buluşturuyoruz.

Ağrı'da 171 okula 15 milyon TL değerinde spor malzemesi ulaştırıldı

İstiyoruz ki ilimizin hangi köyünde, hangi ilçesinde, hangi mahallesinde olursa olsun her bir gencimizin spor yapabileceği imkânı olsun; gençlerimiz yeteneklerini keşfetsin, bir spor dalında kendisine hedef koysun ve o hedefin peşinden kararlılıkla yürüsün. Ağrı  valiligi himayesinde, İl Özel İdaresi destekleriyle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklığında yürütülen proje kapsamında, il genelindeki 171 ilkokul, ortaokul ve liseye 62 kalemden oluşan 22 bin 200 adet spor malzemesi ulaştırıldı

Ağrı'da 171 okula 15 milyon TL değerinde spor malzemesi ulaştırıldı

Toplam 15 milyon TL değerindeki bu destekle okulların sportif altyapısını güçlendiriyor, gençlerin sporla daha güçlü bir şekilde buluşmasına katkı sağlıyoruz denildi

Ağrı'da 171 okula 15 milyon TL değerinde spor malzemesi ulaştırıldı

Gençlerin geleceğine, yeteneklerine ve hayallerine yatırım yapmaya; sporun birleştirici gücüyle daha sağlıklı, özgüvenli ve güçlü nesiller yetişmesine katkı sunmaya devam ediyoruz.

AGÂH Projesi’nin hayata geçirilmesinde emeği bulunan İl Özel İdaremize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz denildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Ağrı'da 171 okula 15 milyon TL değerinde spor malzemesi ulaştırıldı - Son Dakika
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