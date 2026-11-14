Ağrı'da kadın kooperatiflerinin sorunları Betül Bozkurt'un katılımıyla görüşüldü - Son Dakika
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Ağrı'da kadın kooperatiflerinin sorunları Betül Bozkurt'un katılımıyla görüşüldü

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Ağrı\'da kadın kooperatiflerinin sorunları Betül Bozkurt\'un katılımıyla görüşüldü
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Ağrı'da kadın kooperatiflerinin sorunları ve üretim faaliyetleri için istişare toplantısı düzenlendi. Betül Bozkurt'un katıldığı toplantıda çözüm önerileri kamu kurumları, üniversite akademisyenleri ve kooperatif temsilcileriyle değerlendirildi.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt’un eşi Betül Bozkurt’un katılımıyla kadın kooperatiflerinin sorunları ve üretim faaliyetleri masaya yatırıldı.

Ağrı'da kadın kooperatiflerinin sorunları Betül Bozkurt'un katılımıyla görüşüldüToplantıda kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kooperatiflerin güçlendirilmesi için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.Ağrı'da kadın kooperatiflerinin sorunları Betül Bozkurt'un katılımıyla görüşüldüAğrı’da kadınların ekonomik hayata daha fazla katılımını sağlamak ve kadın kooperatiflerinin faaliyetlerini geliştirmek amacıyla istişare toplantısı düzenlendi. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt’un eşi Betül Bozkurt’un katıldığı toplantıda, kadınların üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.Toplantıya ilgili kamu kurumlarının yöneticileri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenleri ve kadın kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.Ağrı'da kadın kooperatiflerinin sorunları Betül Bozkurt'un katılımıyla görüşüldüKADIN KOOPERATİFLERİNİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDIGörüşmede, Ağrı’da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin mevcut çalışmaları, üretim kapasiteleri ve karşılaştıkları güçlükler ele alındı.Kooperatiflerin daha etkin çalışabilmesi, kadınların üretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve girişimcilik imkânlarının geliştirilmesi konusunda katılımcıların görüş ve önerileri dinlendi.KADIN EMEĞİNİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYORToplantının önemli gündem maddelerinden biri de kadınların ürettikleri ürünlerle ekonomik hayatta daha güçlü yer edinmelerini sağlayacak çalışmalar oldu. Kamu kurumları, üniversite ve kadın kooperatifleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde durulurken, kadın girişimcilerin desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.Ağrı'da kadın kooperatiflerinin sorunları Betül Bozkurt'un katılımıyla görüşüldüBETÜL BOZKURT KADINLARIN ÜRETİM ÇALIŞMALARINA EŞLİK ETTİVali Önder Bozkurt’un eşi Betül Bozkurt’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kadın kooperatiflerinin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yapılabilecek çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.Toplantı, kadınların üretim hayatındaki rolünün artırılması ve kooperatiflerin gelişimine yönelik önerilerin değerlendirilmesiyle tamamlandı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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