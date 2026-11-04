Ağrı'da muhtar eşlerine aile toplantısı Betül Bozkurt'un katılımıyla yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı'da muhtar eşlerine aile toplantısı Betül Bozkurt'un katılımıyla yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı\'da muhtar eşlerine aile toplantısı Betül Bozkurt\'un katılımıyla yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da Vali eşi Betül Bozkurt'un katılımıyla kamu kurum yöneticilerinin eşleri ve muhtar eşlerine “Aile, Çocuk ve Gençliğin Korunması” toplantısı düzenlendi. Toplantıda aile yapısının güçlendirilmesi ve çocuklarla gençlerin risklerden korunmasına yönelik sunumlar yapıldı.

Ağrı’da “Aile, Çocuk ve Gençliğin Korunması” Konulu Muhtar Eşleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt’un eşi Betül Bozkurt'un katılımıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin eşleri ile muhtar eşlerine yönelik “Aile, Çocuk ve Gençliğin Korunması” konulu toplantı gerçekleştirildi.

Ağrı'da muhtar eşlerine aile toplantısı Betül Bozkurt'un katılımıyla yapıldı

Toplantıda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından aile yapısının güçlendirilmesi, çocukların ve gençlerin her türlü risk ve olumsuzluktan korunması, aile içi iletişimin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Ağrı'da muhtar eşlerine aile toplantısı Betül Bozkurt'un katılımıyla yapıldı

Ayrıca, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi noktasında kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alınarak, çocukların ve gençlerin sağlıklı, güvenli bir ortamda yetişmelerine katkı sunacak çalışmalar değerlendirildi.

Ağrı'da muhtar eşlerine aile toplantısı Betül Bozkurt'un katılımıyla yapıldı

Toplantı, aile yapısının güçlendirilmesi, çocuk ve gençlerin korunması konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması ve yerel düzeyde yürütülecek çalışmalara katkı sağlanması yönünde karşılıklı görüş ve değerlendirmelerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Toplantının, aile kurumunun güçlendirilmesi, çocukların ve gençlerin her türlü risk ve olumsuzluktan korunması, toplumsal duyarlılığın artırılması ve bu alanda yürütülen çalışmalara katkı sunması hedefleniyor. Aile odaklı hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve toplumun tüm kesimlerinin bu sürece aktif katılımının sağlanması amacıyla kurumlar arası iş birliği ve ortak sorumluluk anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
BozkurtGüncelÇocukYaşamKamuAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump’tan şaşırtan İran itirafı Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:20
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 10:59:48. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da muhtar eşlerine aile toplantısı Betül Bozkurt'un katılımıyla yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android