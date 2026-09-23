Ağrı\'da okulları ziyaret eden Vali Bozkurt, güvenlik ve temizlik durumunu inceledi

Vali Dr. Önder Bozkurt, İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ile birlikte Atatürk İlkokulu, Selçuk Ortaokulu ve Cumhuriyet Lisesini ziyaret etti. Ağrı'da okul bahçe görevlileri okulların güvenlik ve genel temizlik durumunu yerinde değerlendirdi.

Okullarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bozkurt; Ağrı'da okul bahçe görevlileri ve güvenlik personelinin çalışmalarını, okul çevresinde alınan güvenlik tedbirlerini ve okulların genel temizlik durumunu yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Ziyaretleri sırasında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelerek sohbet eden Vali Bozkurt, Milli eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ile gittiği okullarda eğitim ortamına ilişkin görüş ve talepleri dinledi.

Haber: Servet Arslan