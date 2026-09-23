Ağrı'da okulları ziyaret eden Vali Bozkurt, güvenlik ve temizlik durumunu inceledi - Son Dakika
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Ağrı'da okulları ziyaret eden Vali Bozkurt, güvenlik ve temizlik durumunu inceledi

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Ağrı\'da okulları ziyaret eden Vali Bozkurt, güvenlik ve temizlik durumunu inceledi
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Vali Dr. Önder Bozkurt ve İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Ağrı'da Atatürk İlkokulu, Selçuk Ortaokulu ve Cumhuriyet Lisesini ziyaret etti. Ziyarette okulların güvenlik ve temizlik durumu incelenerek öğretmen ve öğrencilerin talepleri dinlendi.

Vali Dr. Önder Bozkurt, İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ile birlikte Atatürk İlkokulu, Selçuk Ortaokulu ve Cumhuriyet Lisesini ziyaret etti. Ağrı'da okul bahçe görevlileri okulların güvenlik ve genel temizlik durumunu yerinde değerlendirdi.

Ağrı'da okulları ziyaret eden Vali Bozkurt, güvenlik ve temizlik durumunu inceledi

Okullarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bozkurt; Ağrı'da okul bahçe görevlileri ve güvenlik personelinin çalışmalarını, okul çevresinde alınan güvenlik tedbirlerini ve okulların genel temizlik durumunu yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Ağrı'da okulları ziyaret eden Vali Bozkurt, güvenlik ve temizlik durumunu inceledi

Ziyaretleri sırasında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelerek sohbet eden Vali Bozkurt, Milli eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ile gittiği okullarda eğitim ortamına ilişkin görüş ve talepleri dinledi.

Ağrı'da okulları ziyaret eden Vali Bozkurt, güvenlik ve temizlik durumunu inceledi

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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