Ağrı Valisi Bozkurt, Muhtarlar Günü'nde muhtarların köprü görevini vurguladı - Son Dakika
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Ağrı Valisi Bozkurt, Muhtarlar Günü'nde muhtarların köprü görevini vurguladı

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Ağrı Valisi Bozkurt, Muhtarlar Günü\'nde muhtarların köprü görevini vurguladı
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Ağrı Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ve muhtarları makamında kabul etti. Bozkurt, dernek ziyaretinde ve yemek programında muhtarların kamu hizmetlerinde köprü görevi gördüğünü belirterek günlerini kutladı.


Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ağrı Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ve beraberindeki muhtarları makamında kabul etti.

Ağrı Valisi Bozkurt, Muhtarlar Günü'nde muhtarların köprü görevini vurguladı

Kabulün ardından Ağrı Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Vali Dr Önder Bozkurt, Vali yardımcısı Tuncay Karataş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci muhtarlarla bir araya gelerek düzenlenen yemek programına katıldı.

Ağrı Valisi Bozkurt, Muhtarlar Günü'nde muhtarların köprü görevini vurguladı

Programda muhtarlarla sohbet eden Vali Bozkurt, mahallelerin ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanmasında, vatandaşların talep ve beklentilerinin ilgili kurumlara iletilmesinde muhtarların önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Ağrı Valisi Bozkurt, Muhtarlar Günü'nde muhtarların köprü görevini vurguladı

Muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında önemli bir köprü görevi gördüğünü belirten Vali Dr Önder Bozkurt, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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