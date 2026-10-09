Ağrı\'da geleneksel çocuk oyunları 843 okulda 85 bin 812 öğrenciyle buluştu

Ağrı’da, “Maarifin Kalbinde Oyun” etkinlikleri kapsamında 843 okulda 85 bin 812 öğrenci geleneksel çocuk oyunlarıyla buluştu. Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” doğrultusunda yürütülen “Maarifin Kalbinde Oyun” çalışması kapsamında il genelindeki ilkokul ve ortaokullarda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Okul bahçelerinde öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak akranlarıyla birlikte vakit geçirdi. Çocukların gelişiminde oyunun rolünü güçlendirmek, geleneksel çocuk oyunlarını gelecek kuşaklara aktarmak ve öğrencilerin sosyal etkileşimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrencilerin yaş gruplarına uygun oyunlara yer verildi.

843 okulda 85 bin 812 öğrenci oyun oynadı

“Oyun, öğrenmenin ve gelişimin önemli unsurlarından biri”

Geleneksel oyunlar gelecek kuşaklara aktarılıyor

İl genelindeki 843 ilkokul ve ortaokulda düzenlenen etkinliklere 85 bin 812 öğrenci katıldı. Öğretmenlerinin rehberliğinde geleneksel çocuk oyunlarını oynayan öğrenciler, oyunlar aracılığıyla birlikte hareket etme, kurallara uyma, sıra bekleme, iş birliği yapma ve takım ruhunu geliştirme fırsatı buldu. Etkinliklerde okul bahçeleri, öğrencilerin hareketli ve sosyal bir ortamda zaman geçirdiği alanlara dönüştü. Öğretmenler, oyunların kurallarını öğrencilere anlatarak etkinliklerin güvenli ve düzenli şekilde yürütülmesine rehberlik etti.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, “Maarifin Kalbinde Oyun” çalışmasının çocukların gelişimini çok yönlü destekleyen eğitim yaklaşımının önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti. Oyunun yalnızca eğlenmeye yönelik bir etkinlik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Çakan, çocukların sosyal, duygusal, fiziksel ve kültürel gelişiminde oyunun önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Çakan, “Maarifin Kalbinde Oyun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bütüncül, beceri temelli ve değer odaklı eğitim yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan kapsamlı bir çalışmadır.” dedi. Çalışmada oyunun; öğrenme, gelişim, iyi oluş, kültürel aktarım, aile katılımı ve çocukların günlük yaşamının önemli unsurlarından biri olarak ele alındığını aktaran Çakan, çocukların oyun hakkının korunması ve görünür kılınması, aile ve toplum katılımının güçlendirilmesi ile geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılmasının hedeflendiğini kaydetti.Çakan, öğrencilerin geleneksel oyunlarla buluşmasının kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önem taşıdığını belirtti. Okul bahçelerinde oynanan oyunların öğrencilere geçmişten gelen oyun kültürünü tanıma ve yaşatma imkânı sunduğunu ifade eden Çakan, çocukların arkadaşlarıyla birlikte hareket ederek paylaşma, yardımlaşma, iletişim kurma ve kurallara uyma gibi becerilerini geliştirdiğini söyledi.Ağrı’daki eğitim kurumlarında öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönlerinin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Çakan, çocukların kendilerini güvenli ve huzurlu okul ortamlarında geliştirmelerine yönelik uygulamalara önem verdiklerini kaydetti.

Haber: Servet Arslan