Tendürek Dağı'nda Türk Bayrağı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tendürek Dağı'nda Türk Bayrağı Açıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 dağcı, Ağrı'nın Tendürek Dağı zirvesinde Türk bayrağını açarak tarihi bir tırmanış gerçekleştirdi.

Ağrı ve  Van illeri arsında bulunan 3.533 rakımlı Büyük Tendürek dağı zirvesinde 14 dağcı  Türk bayrağı açtılar. Eskiden Terör Olaylarıyla anılan Ağrı’nın Diyadin ilçesi sınırlarında bulunan 3.533 rakımlı Tendürek dağına 14 dağcı zirve tırmanışı yaptılar.

<a class='keyword-sd' href='/tendurek-dagi/' title='Tendürek Dağı'>Tendürek Dağı</a>'nda Türk Bayrağı Açıldı

Türkiyenin çatısı olan Ağrı dağının batı istikametinde volkanik bir dağ olan Büyük Tendürek dağı, yıllarca terör örgütünün barınma alanları içersin de bulunuyordu. Bu bölge güvenlik güçlerinin yıllarca mücadeleleri sonunda temizlenerek doğal güzellikleri halkın hizmetine sunularak, Dağcıların zirve yapmasını beraberinde getirdi.

Tendürek Dağı'nda Türk Bayrağı Açıldı

Gectigimiz ay düzenlelen Ağrı Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliği ile 3-4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde “Spor, Turizmin Geleceğidir”, sloganıyla AĞRI MOTOTUR etkinliği düzenlendi.Motosiklet tutkunları, düzenlenen gezi programı kapsamında Ağrı Merkez, Diyadin Kanyonu, Tendürek Dağı, Doğubayazıt ve İshak Paşa Sarayı rotasını takip edip, ülkemizin zirvesi Ağrı Dağı’nın eteklerinde unutulmaz bir sürüş deneyimi yaşattılar. Katılımcılar, tarihi mekanları gezerek bölgenin kültürel yapısını inceleyip, doğal güzellikleri arasında oluşturulan rotayı keşfettiler.

Tendürek Dağı'nda Türk Bayrağı Açıldı

Bunun Akabinde Ağrı’da Dağcılık faaliyetleri yapan 14 kişilik çeşitli meslek guruplarına mensup bir ekiple ilk defa Dağcılık yürüyüş lideri Sever Arslan ve Umut Erol Rehberliğinde Ağrı’nın Diyadin ilçesine sınırlarında bulunan büyük Tendürek zirve tırmanışı gerçekleştirildi. ilçeden 33 km uzak da bulunan 

Doğanın tamamen zirvede volkanik lavlardan oluşan Krater gölünün bulunduğu zirvenin ulaşımı oldukça kolay olduğu, güvenlik yolu kapsamında yolların asfalt yoldan farksız bir şekilde yapıldığı buda Tendürek dağına günübirlik zirve yapma imkanı sağladığı, yapılacak tırmanışlarda Dağcılık sporcuların yeterli kolaylıklar sağlandığı görüldü.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Tendürek Dağı, Etkinlikler, Ağrı, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Tendürek Dağı'nda Türk Bayrağı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
İBB yetkilisinin acı sonu: Genç şehir plancısı Japonya uçağında hayatını kaybetti İBB yetkilisinin acı sonu: Genç şehir plancısı Japonya uçağında hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu görmesin CHP’nin ağır topu İmamoğlu’nu ziyaret etti Kılıçdaroğlu görmesin! CHP'nin ağır topu İmamoğlu'nu ziyaret etti
Washington-Tel Aviv hattında büyük kriz: Trump, Netanyahu’ya destek vermedi Washington-Tel Aviv hattında büyük kriz: Trump, Netanyahu'ya destek vermedi
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı’dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump’a ulaştım 18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı'dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump'a ulaştım
Arda Turan’ın takımı Shakhtar Donetsk’e yan bakılmıyor Yine yendiler Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler

14:40
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
14:18
İzmir Menderes’teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
14:14
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
14:09
Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı
Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı
13:40
Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
13:36
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga
13:33
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf Bir de video çekmiş
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf! Bir de video çekmiş
13:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
13:08
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
11:50
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 17:26:03. #7.13#
SON DAKİKA: Tendürek Dağı'nda Türk Bayrağı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.