Son Dakika Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi Haberleri

00:34 Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

17:33 Son dakika! YOZGAT'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 4 YARALI Edinilen son dakika gelişmesine göre YOZGAT'ta, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

16:48 Son dakika 3. sayfa: Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Son dakika haber... Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

11:13 Diyarbakır'da Karacadağ'ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı Diyarbakır'da Karacadağ'ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı Üretici Mehmet Atik: "Tarlada karpuzun tonu 2 bin 500 lira, çarşı da 7 bin 500 lira. bizim 2 bin 500 liralık malımıza yüzde 200 eklenerek satılıyor" "Rekolteden memnunuz.

11:02 Eserleriyle çağları ve sınırları aşan mimar: Koca Sinan Yarım asırlık mimarlık serüveninde yaptığı eşsiz eserlerle dünya mimarlık tarihine damga vuran Mimar Sinan, vefatının 434. yılında anılıyor.

08:55 Terme nöbeti bırakmadı Samsun'un Terme ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

02:02 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

12:26 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İzmir ve çevre illerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri törenlerle başladı.

09:44 Bakan Kurum'dan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddiasına cevap: Söz konusu değildir Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddiasına sosyal medya hesabından yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz" dedi.

11:15 Hatay'da deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakıyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahili, yeşil deniz kaplumbağaları ve Caretta Carettaları ağırlamaya başladı.

00:03 Bitmeyen öfke! Takı meseleleri cinayetle sonlanan ailelerin bayram ziyareti de olaylı bitti: 1 polis yaralı, 2 gözaltı Kocaeli'de geçtiğimiz ay akraba olan iki aile arasında, "Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?" meselesi yüzünden çıkan kavga cinayetle sonuçlanmıştı. Aileler arasındaki bayram ziyaretinde iki taraf yine birbirine girdi. Çıkan arbedede bir polis memuru yaralanırken, olaya karışan şüpheliler ise gözaltına alındı.

18:08 Son dakika haberi | Mahkemece şehit sayılan asker için tören düzenlendi Son dakika haberler: Mahkemece şehit sayılan asker için tören düzenlendi Terör örgütlerine meydan okuyan baba Abdullah Göçenoğlu: "Ey hainler, bu vatanı bölemezsiniz.

11:52 Son dakika haber... Denizli'de şehitlikler ziyaret edildi Son dakika haber: Denizli'de şehit aileleri ile il protokolü üyeleri, Kurban Bayramı arifesinde, şehitliği ziyaret etti.

20:28 TEM'de bayram öncesi trafik akıcı Kurban Bayramı öncesi TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk gözlendi.

16:12 Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

17:11 İRANLI TEKNOLOJİ UZMANI VARDANJANI'NIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA KARAR Haber Özden ATİK İSTANBUL, DHAŞİŞLİ'de 14 Kasım 2019'da İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Vardanjanı'nın öldürülmesine ilişkin aralarında İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ve İran konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'ın da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

15:02 Almanya Başkonsolosu Regenbrecht'i ağırlayan Büyükakın: "Birçok alanda işbirliklerin artmasını istiyoruz" Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht'i ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İki ülke arasında ticari, kültürel, çevre, yenilenebilir enerji gibi birçok alanda işbirliklerin artmasını istiyoruz" dedi.

22:09 Son dakika: Şehit mezarına saldırı olayında sanığın tahliye edilmesine ailelerden tepki Son dakika gündem haberi... Kocaeli'de 4 şehit mezarına "PKK" yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan şahıs geçtiğimiz günlerde tahliye olurken, şehit aileleri duruma tepki gösterdi.

17:50 DTO'dan kadın kooperatiflerine destek Denizli Ticaret Odası (DTO), Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla Denizli'deki 11 kadın kooperatifine ürünlerini tanıtma fırsatı verdi.

11:26 Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı EREN BOZKURT/MUSTAFA ÜNAL UYSAL/SALİM TAŞ - Adana, Mersin ve Hatay sahilleri, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalara yuva oluyor.

18:23 Son dakika gündem: Takla atan otomobilde 4 kişi yaralanmıştı, feci kaza kameraya yansıdı Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı ve 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

14:14 Yargıtay Başkanı Akarca: "Mahkemeleri baskı altına alacak söylemlerden kaçınmalıyız" Yargıtay Başkanı Akarca: "Mahkemeleri baskı altına alacak söylemlerden kaçınmalıyız" Denizli Bölgesel İçtihat Forumuna başkanlık eden Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yargı kararlarına yönelik söylemlere dikkat çekti Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: "Bütün yargı mensuplarına yönelik haksız ve...

14:08 YARGITAY BAŞKANI AKARCA ADALETİ RAHAT BIRAKSINLAR, HER ŞEY SİSTEM İÇİNDE YÜRÜR YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, Eğer yargıyı düzeltebilirsek, yargı sorunlarını çözebilirsek, bu konuda çok ciddi adımlar atılmakla birlikte, bu eksikliklerimizi giderebilirsek, her şey düzelir. Memlekette adalet varsa, hukuk varsa; her şey tıkır tıkır işler.

13:41 Yargıtay Başkanı Akarca, Denizli Bölgesel İçtihat Forumu'na katıldı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, dava süreçleriyle ilgili yargılama aşaması bitmeden yapılan eleştirilerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Yargı süreçleri bitmeden, kesinleşmeden bir kararın eleştirilmesi gerçekten doğru değil, mahkemelere tavsiye ve telkin niteliğini taşımaktadır ve...

13:11 İnşaatlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı Mersin'in Silifke ilçesinde, iki inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

14:58 Son dakika haberi: TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi Son dakika haber: Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda tankerin makaslaması neticesinde aralarında yolcu otobüsü ve tırın da bulunduğu 11 araç zincirleme kazaya karıştı.

00:22 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor Sosyal medyada "Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…" paylaşımına dair katıldığı canlı yayında açıklama yapan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş." diyerek bunun üzerine araştırma yapacağını söyledi. Sunucunun "Fake falan olmasın başkanım?" sözlerine ise Gökçek, "Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor." cevabını verdi.

18:31 Mardin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14:52 Vali Atik, Bangladeş Büyükelçisini ağırladı Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile bir araya geldi.

14:04 Denizli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı Denizli Valiliği, son dönemde Vali Ali Fuat Atik ve Özel Kalem Müdürünün adı kullanılarak, para yardımı talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

11:54 Ordu, motosiklet tutkunlarını ağırladı - Ordu, motosiklet tutkunlarını ağırladı 13 ilden bin 500 katılımcı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği festivalde hünerlerini sergiledi.

17:48 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde cami temeli attı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Nihat Zeybekçi Camii temel atma törenine katıldı.

12:03 Uzmandan uyarı: "Yaz aylarında ağır yemekler öğlen yenilmeli" Uzmandan uyarı: "Yaz aylarında ağır yemekler öğlen yenilmeli" Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Davut Sakız, "Yaz aylarında tüketilen besinlere dikkat etmeliyiz.

23:49 New York borsası düşüşle kapandı New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomide resesyonun bir olasılık olduğuna dair açıklamaları sonrası günü düşüşle tamamladı.

17:25 Fed Başkanı Powell: "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz" ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gelecek aylarda enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını belirterek, devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngördüklerini ifade etti.

16:29 Judoda Salihli rüzgarı esti Salihlili judocular, İzmir Büyükşehir Belediyesi İller Arası Başkanlık Kupası Judo Turnuvası'nda elde ettiği 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile turnuvaya damga vurdu.

12:20 Son dakika gündem: Ataşehir'de holding çalışanı kadının öldüğü silahlı gasba ilişkin iddianame kabul edildi Son dakika haber: Ataşehir'de bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın öldüğü, iki kişinin de yaralandığı gasp olayına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

11:51 Son dakika! Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3 milyonluk gasp olayına ilişkin dava açıldı Gelen son dakika haberlerine göre Ataşehir'de SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın para sevkiyatı yaptığı silahla öldürülerek 3 milyon 300 bin TL'nin gasp edilmesine ilişkin 6 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

19:01 Kocaeli'de sağanak hayatı felç etti Kocaeli'de etkili olan sağanak sebebiyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda kaldı.

18:43 Pamukkale Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) 10 bin 516 öğrenci, mezun olmanın sevincini yaşadı.

13:14 Başakşehir'de 1. Altın Başak Türk Sanat Müziği Beste Yarışması final heyecanı yaşandı Başakşehir'de 1. Altın Başak Türk Sanat Müziği Beste Yarışması final heyecanı yaşandı Başakşehir Belediyesi, Türk sanat müziğine gönül veren bestekarları 1. Altın Başak Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nda bir araya getirdi.

11:38 Manisa BBSK'lı judocular İzmir'de madalyaları topladı Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları, İzmir Büyükşehir Belediyesi İller Arası Başkanlık Kupası Judo Turnuvası'na damga vurdu.

12:20 Sutopunda şampiyon İzmir BŞB İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sutopu branşındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

11:03 Havuzun şampiyonu İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sutopu branşındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

14:45 Kılıçdaroğlu: Gazeteciler hapiste, uyuşturucu baronları dışarıda! O baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen Üye Katılım Töreni'nde gazeteciler ve yazarların hapiste, uyuşturucu baronları ise dışarıda olduğunu belirterek, "O uyuşturucu baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım. Bu mücadele hak mücadelesidir." dedi.

14:24 İzmir'de 3 Bin Kişi CHP Rozeti Taktı. CHP İzmir İl Başkanlığı'nın toplu üye katılım töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı. 3 bin kişinin rozet CHP rozetini taktığı törende konuşan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon bölümü mezunu, Sanat Felsefesi doktora öğrencisi Ezgi Aydın, “Son altı aydır özel bir yemek firmasında asgari ücretin yarısı maaşla çalışmaktayım. Bu firmada bulaşıkçı olarak çalışıyorum. Evet, bulaşıkçılık yapıyorum. Gitmemizi istiyorlar, gitmeyin. Vazgeçmemizi istiyorlar, vazgeçmeyin. Umut bugün burada, umut şu an tam karşımda. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatan o anlamlı cümlesini bir kez daha söylemek istiyorum. Geldikleri gibi giderler” dedi.

13:14 Kılıçdaroğlu, İzmir'de CHP'nin üye katılım töreninde konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşü"nün bitmediğini, henüz yolun başında olduklarını ve Türkiye'ye demokrasi gelinceye değin yürüyüşü sürdüreceklerini söyledi.

13:12 İzmir'de 3000 Kişi CHP Rozeti Taktı… CHP İzmir İl Başkanı Yücel: Altı Ok'un Çatısı Altında Mücadele Etmek İsteyenlerde İnanılmaz Artış Var" CHP İzmir İl Başkanlığı'nın toplu üye katılım töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı. 3 bin kişinin rozet CHP rozetini taktığı törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Ülkenin geleceği için Altı Ok’un çatısı altında mücadele etmek isteyen vatandaşlarımızın inanılmaz bir artış göstermiş olduğuna şahit oluyoruz. Bu artış, halka dokunan ve dürüst politikalarla çözüm üreten CHP’nin, AKP’nin aksine halkı yalnız bırakmamasından ve millete sırtını dönmemesindendir" diye konuştu.

12:32 İzmir Büyükşehir'den 5250 İşçiye Yüzde 35-40 Zam. Tunç Soyer: "Biz Size Asla Patron Olmadık, Yan Yana Yol Yürüdük" İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 5 bin 250 işçiye yüzde 35-40 zam sağlayacak toplu iş sözleşmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kıçıdaroğlu'nun da katıldığı törenle imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Mevzuat bizi işçi işveren olarak ayırsa da biz asla size patron olmadık. Karşı cephelerde değil aksine yan yana yol yürüdük, yürümeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

12:21 Kılıçdaroğlu, İzmir'de: "Kararlıyım. Ne Yaparlarsa Yapsınlar. Asla Yolumuzdan Dönmeyeceğiz" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerine; “Kararlıyım. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi baskıyı uygularlarsa uygulasınlar. Hangi tazminat davalarını açarlarsa açsınlar. Hangi şiddete başvurursa başvursunlar, asla hak aramak için yolumuzdan dönmeyeceğiz, asla. Sadece isteğim; sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup oy kullanacaksınız. Sizin gibi milyonlar var. Yüz binler var. Ve düşündüğünüzden daha büyük bir işsizler ordusu var. Evde baba ile oğul yüz yüze bakamıyorlar. Baba işsiz, oğul işsiz. Böyle bir tabloyu asla kabul etmiyoruz, hak etmiyoruz. Yeni bir değişime ve yeni bir dönüşüme ihtiyacımız var” sözleri ile seslendi.

09:30 Baba - oğul üniversite sınavında rakip oldular Baba - oğul üniversite sınavında rakip oldular Hayali olan üniversite sınavına oğluyla birlikte girdi Kayseri'de yaşayan 43 yaşındaki Ömer Atik, hayali olan üniversite sınavına oğlu ile birlikte girdi.

08:56 Denizli'de kadına yönelik şiddet masaya yatırıldı Denizli'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

17:26 Stoltenberg: Zirvede, NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız NATO Savunma Bakanları toplantıları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bakanların Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Zirvede, daha tehlikeli ve daha rekabetçi bir dünyada NATO'yu daha güçlü ve...

11:26 Stoltenberg: Zirvede, NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız NATO Savunma Bakanları toplantıları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bakanların Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Zirvede, daha tehlikeli ve daha rekabetçi bir dünyada NATO'yu daha güçlü ve...

11:16 Denizli 'İmam Hatipliler Yarışıyor' Türkiye finaline ev sahipliği yaptı Denizli 'İmam Hatipliler Yarışıyor' Türkiye finaline ev sahipliği yaptı Denizli, Milli Eğitim Bakanlığı'nca ilk defa yapılan "İmam Hatipliler Yarışıyor" mesleki bilgi yarışmasının Türkiye finaline ev sahipliği yaptı.

10:28 Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

09:43 Uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı Şarkışla'da Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarla uyuşturucuya göz açtırmıyor.

20:22 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dalgalı denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 7 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti.

17:44 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yaz ve Kış Spor Okulları projesi kapsamında 16 ayrı tesiste 27 farklı branşta 100’ün üstünde eğitmenle yeni sezona hazır. Geçen yıl boyunca 46 bin çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı spor okullarında 2022 Yaz Dönemi 20 Haziran’da başlayacak. Bu yıl sadece yaz döneminde 25 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.

11:46 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yaz ve Kış Spor Okulları projesi kapsamında 16 ayrı tesiste 27 farklı branşta 100’ün üstünde eğitmenle yeni sezona hazır. Geçen yıl boyunca 46 bin çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı spor okullarında 2022 Yaz Dönemi 20 Haziran’da başlayacak. Bu yıl sadece yaz döneminde 25 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.

17:52 Cadde ortasında çıplak gezerken yakalandı, vatandaşlar tarafından darp edildi Cadde ortasında çıplak gezerken yakalandı, vatandaşlar tarafından darp edildi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından önce darp edildi, daha sonra ihbar edildi.

14:57 Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden kadınlar toprağa verildi Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden kadınlar toprağa verildi Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı.

00:59 3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada Antalya'da Atatürk Parkı'nın içindeki lunaparkta "mini maks" olarak bilinen eğlence aracının bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 çocuk yaralandı.

19:21 BALIKESİR - Dursunbey'deki kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 7 kişiden minibüs sürücüsü Süleyman Altınyurt'un cenazesi toprağa verildi.

18:27 Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (2) KİMLİKLER BELLİ OLDUBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde, düğüne gitmekte olanların içinde bulunduğu minibüs ile süt taşıma tankerinin kafa kafaya çarpıştığı kazada, yaşamını yitirenlerin ve yaralıların kimlikleri belli oldu.

17:16 Balıkesir'deki kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Olayla ilgili muhtar konuştu: Minibüsle gitmek istediler Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yolcu minibüsü ile süt tankerinin çarpıştı. Kazada 7 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Korkunç kazayla ilgili konuşan Kızılöz Mahallesi Muhtarı Halil Akçan, hayatını kaybedenleri düğün için kendisinin getirdiğini belirterek, "Düğün cemiyetinin olduğu yere getirdim. Geldikten sonra 'Biz minibüsle gideceğiz' dediler. Ben de çarşıya gittim. Yarım saat geçmeden bu haber geldi." ifadesine yer verdi.

16:34 Dursunbey'de kazada ölenleri isimleri belli oldu Dursunbey-Kepsut karayolunda meydana gelen feci kazada hayatı kaybeden 7 vatandaşın isimleri belli oldu.

15:53 3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada 3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada Antalya'da 'mini maks' isimli oyuncak yerinden koptu ters dönen oyuncaktaki 3çocuk yaralandı -Oyuncakta sıkışan çocuklar itfaiye ekiplerince kurtarıldı Antalya'da Atatürk Parkı'nın içindeki lunaparkta "mini maks" olarak bilinen eğlence...