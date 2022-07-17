Son Dakika Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi Haberleri

- 00:34 Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
- 00:34 Diyarbakır'da Karacadağ'ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Karacadağ bölgesinde 250 dönümde yetiştirilen karpuzun hasadı yapıldı.
- 17:33 Son dakika! YOZGAT'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 4 YARALI
Edinilen son dakika gelişmesine göre YOZGAT'ta, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
- 16:48 Son dakika 3. sayfa: Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber... Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
- 11:13 Diyarbakır'da Karacadağ'ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı
Diyarbakır'da Karacadağ'ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı Üretici Mehmet Atik: "Tarlada karpuzun tonu 2 bin 500 lira, çarşı da 7 bin 500 lira. bizim 2 bin 500 liralık malımıza yüzde 200 eklenerek satılıyor" "Rekolteden memnunuz.
- 17.07.2022 17 Tem 11:02 Eserleriyle çağları ve sınırları aşan mimar: Koca Sinan
Yarım asırlık mimarlık serüveninde yaptığı eşsiz eserlerle dünya mimarlık tarihine damga vuran Mimar Sinan, vefatının 434. yılında anılıyor.
- 16.07.2022 16 Tem 08:55 Terme nöbeti bırakmadı
Samsun'un Terme ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.
- 16.07.2022 16 Tem 02:02 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.
- 15.07.2022 15 Tem 12:26 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
İzmir ve çevre illerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri törenlerle başladı.
- 14.07.2022 14 Tem 09:44 Bakan Kurum'dan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddiasına cevap: Söz konusu değildir
Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddiasına sosyal medya hesabından yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz" dedi.
- 13.07.2022 13 Tem 11:15 Hatay'da deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakıyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahili, yeşil deniz kaplumbağaları ve Caretta Carettaları ağırlamaya başladı.
- 12.07.2022 12 Tem 00:03 Bitmeyen öfke! Takı meseleleri cinayetle sonlanan ailelerin bayram ziyareti de olaylı bitti: 1 polis yaralı, 2 gözaltı
Kocaeli'de geçtiğimiz ay akraba olan iki aile arasında, "Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?" meselesi yüzünden çıkan kavga cinayetle sonuçlanmıştı. Aileler arasındaki bayram ziyaretinde iki taraf yine birbirine girdi. Çıkan arbedede bir polis memuru yaralanırken, olaya karışan şüpheliler ise gözaltına alındı.
- 09.07.2022 09 Tem 15:21 Tarsus, Gülnar ve Mut'ta bayramlaşma programı yapıldı
Mersin'in Tarsus, Gülnar ve Mut ilçelerinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
- 09.07.2022 09 Tem 12:08 Asırlardır değişmeyen gelenek: Bayram kahvaltısında kaburga dolması
Mardin'in asırlardır değişmeyen geleneği olarak bayram kahvaltısında kaburga dolması tüketiliyor.
- 08.07.2022 08 Tem 18:08 Son dakika haberi | Mahkemece şehit sayılan asker için tören düzenlendi
Son dakika haberler: Mahkemece şehit sayılan asker için tören düzenlendi Terör örgütlerine meydan okuyan baba Abdullah Göçenoğlu: "Ey hainler, bu vatanı bölemezsiniz.
- 08.07.2022 08 Tem 11:52 Son dakika haber... Denizli'de şehitlikler ziyaret edildi
Son dakika haber: Denizli'de şehit aileleri ile il protokolü üyeleri, Kurban Bayramı arifesinde, şehitliği ziyaret etti.
- 08.07.2022 08 Tem 10:49 SARALLAR SORUŞTURMASINDA ERDAL ACAR'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 40 KİŞİ TUTUKLANDI
Erdal Acar'ın ifadesinde, müteahhitlik yaptığını belirterek "Ben iş adamıyım. Sözde benim bir örgütüm varmış.
- 07.07.2022 07 Tem 20:28 TEM'de bayram öncesi trafik akıcı
Kurban Bayramı öncesi TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk gözlendi.
- 07.07.2022 07 Tem 16:12 Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.
- 06.07.2022 06 Tem 17:34 Mardin'de özel bir hastanede patlama: Hastalar tahliye ediliyor
Mardin'in Artuklu ilçesinde özel bir hastanede patlama meydana geldi.
- 06.07.2022 06 Tem 17:11 İRANLI TEKNOLOJİ UZMANI VARDANJANI'NIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA KARAR
Haber Özden ATİK İSTANBUL, DHAŞİŞLİ'de 14 Kasım 2019'da İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Vardanjanı'nın öldürülmesine ilişkin aralarında İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ve İran konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'ın da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
- 05.07.2022 05 Tem 15:02 Almanya Başkonsolosu Regenbrecht'i ağırlayan Büyükakın: "Birçok alanda işbirliklerin artmasını istiyoruz"
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht'i ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İki ülke arasında ticari, kültürel, çevre, yenilenebilir enerji gibi birçok alanda işbirliklerin artmasını istiyoruz" dedi.
- 04.07.2022 04 Tem 22:09 Son dakika: Şehit mezarına saldırı olayında sanığın tahliye edilmesine ailelerden tepki
Son dakika gündem haberi... Kocaeli'de 4 şehit mezarına "PKK" yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan şahıs geçtiğimiz günlerde tahliye olurken, şehit aileleri duruma tepki gösterdi.
- 04.07.2022 04 Tem 17:50 DTO'dan kadın kooperatiflerine destek
Denizli Ticaret Odası (DTO), Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla Denizli'deki 11 kadın kooperatifine ürünlerini tanıtma fırsatı verdi.
- 04.07.2022 04 Tem 11:26 Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı
EREN BOZKURT/MUSTAFA ÜNAL UYSAL/SALİM TAŞ - Adana, Mersin ve Hatay sahilleri, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalara yuva oluyor.
- 03.07.2022 03 Tem 18:38 2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı
Trabzon'da "2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası ve Halk Bisiklet Festivali" yapıldı.
- 02.07.2022 02 Tem 18:23 Son dakika gündem: Takla atan otomobilde 4 kişi yaralanmıştı, feci kaza kameraya yansıdı
Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı ve 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- 01.07.2022 01 Tem 14:14 Yargıtay Başkanı Akarca: "Mahkemeleri baskı altına alacak söylemlerden kaçınmalıyız"
Yargıtay Başkanı Akarca: "Mahkemeleri baskı altına alacak söylemlerden kaçınmalıyız" Denizli Bölgesel İçtihat Forumuna başkanlık eden Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yargı kararlarına yönelik söylemlere dikkat çekti Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: "Bütün yargı mensuplarına yönelik haksız ve...
- 01.07.2022 01 Tem 14:08 YARGITAY BAŞKANI AKARCA ADALETİ RAHAT BIRAKSINLAR, HER ŞEY SİSTEM İÇİNDE YÜRÜR
YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, Eğer yargıyı düzeltebilirsek, yargı sorunlarını çözebilirsek, bu konuda çok ciddi adımlar atılmakla birlikte, bu eksikliklerimizi giderebilirsek, her şey düzelir. Memlekette adalet varsa, hukuk varsa; her şey tıkır tıkır işler.
- 01.07.2022 01 Tem 13:41 Yargıtay Başkanı Akarca, Denizli Bölgesel İçtihat Forumu'na katıldı
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, dava süreçleriyle ilgili yargılama aşaması bitmeden yapılan eleştirilerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Yargı süreçleri bitmeden, kesinleşmeden bir kararın eleştirilmesi gerçekten doğru değil, mahkemelere tavsiye ve telkin niteliğini taşımaktadır ve...
- 30.06.2022 30 Haz 13:11 İnşaatlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Mersin'in Silifke ilçesinde, iki inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- 29.06.2022 29 Haz 14:58 Son dakika haberi: TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi
Son dakika haber: Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda tankerin makaslaması neticesinde aralarında yolcu otobüsü ve tırın da bulunduğu 11 araç zincirleme kazaya karıştı.
- 29.06.2022 29 Haz 00:22 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
Sosyal medyada "Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…" paylaşımına dair katıldığı canlı yayında açıklama yapan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş." diyerek bunun üzerine araştırma yapacağını söyledi. Sunucunun "Fake falan olmasın başkanım?" sözlerine ise Gökçek, "Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor." cevabını verdi.
- 28.06.2022 28 Haz 18:31 Mardin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama
Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 27.06.2022 27 Haz 16:38 Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, Denizli Valisi Atik'i ziyaret etti
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Denizli'de temaslarda bulundu.
- 27.06.2022 27 Haz 14:52 Vali Atik, Bangladeş Büyükelçisini ağırladı
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile bir araya geldi.
- 27.06.2022 27 Haz 14:04 Denizli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Denizli Valiliği, son dönemde Vali Ali Fuat Atik ve Özel Kalem Müdürünün adı kullanılarak, para yardımı talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.
- 27.06.2022 27 Haz 11:54 Ordu, motosiklet tutkunlarını ağırladı
- Ordu, motosiklet tutkunlarını ağırladı 13 ilden bin 500 katılımcı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği festivalde hünerlerini sergiledi.
- 26.06.2022 26 Haz 17:48 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde cami temeli attı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Nihat Zeybekçi Camii temel atma törenine katıldı.
- 23.06.2022 23 Haz 12:03 Uzmandan uyarı: "Yaz aylarında ağır yemekler öğlen yenilmeli"
Uzmandan uyarı: "Yaz aylarında ağır yemekler öğlen yenilmeli" Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Davut Sakız, "Yaz aylarında tüketilen besinlere dikkat etmeliyiz.
- 22.06.2022 22 Haz 23:49 New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomide resesyonun bir olasılık olduğuna dair açıklamaları sonrası günü düşüşle tamamladı.
- 22.06.2022 22 Haz 17:25 Fed Başkanı Powell: "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz"
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gelecek aylarda enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını belirterek, devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngördüklerini ifade etti.
- 22.06.2022 22 Haz 16:29 Judoda Salihli rüzgarı esti
Salihlili judocular, İzmir Büyükşehir Belediyesi İller Arası Başkanlık Kupası Judo Turnuvası'nda elde ettiği 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile turnuvaya damga vurdu.
- 22.06.2022 22 Haz 12:20 Son dakika gündem: Ataşehir'de holding çalışanı kadının öldüğü silahlı gasba ilişkin iddianame kabul edildi
Son dakika haber: Ataşehir'de bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın öldüğü, iki kişinin de yaralandığı gasp olayına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.
- 22.06.2022 22 Haz 11:51 Son dakika! Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3 milyonluk gasp olayına ilişkin dava açıldı
Gelen son dakika haberlerine göre Ataşehir'de SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın para sevkiyatı yaptığı silahla öldürülerek 3 milyon 300 bin TL'nin gasp edilmesine ilişkin 6 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
- 22.06.2022 22 Haz 11:46 Ataşehir'deki 3 milyonluk gasp; 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıla kadar hapis istemi
ATAŞEHİR'de SAS Holding yöneticilerinden Sibel Koçan'ın geçen yıl haziran ayında öldürülmesine ilişkin 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
- 20.06.2022 20 Haz 19:01 Kocaeli'de sağanak hayatı felç etti
Kocaeli'de etkili olan sağanak sebebiyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda kaldı.
- 20.06.2022 20 Haz 18:43 Pamukkale Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı
Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) 10 bin 516 öğrenci, mezun olmanın sevincini yaşadı.
- 20.06.2022 20 Haz 13:14 Başakşehir'de 1. Altın Başak Türk Sanat Müziği Beste Yarışması final heyecanı yaşandı
Başakşehir'de 1. Altın Başak Türk Sanat Müziği Beste Yarışması final heyecanı yaşandı Başakşehir Belediyesi, Türk sanat müziğine gönül veren bestekarları 1. Altın Başak Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nda bir araya getirdi.
- 20.06.2022 20 Haz 11:38 Manisa BBSK'lı judocular İzmir'de madalyaları topladı
Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları, İzmir Büyükşehir Belediyesi İller Arası Başkanlık Kupası Judo Turnuvası'na damga vurdu.
- 19.06.2022 19 Haz 12:20 Sutopunda şampiyon İzmir BŞB
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sutopu branşındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.
- 19.06.2022 19 Haz 11:03 Havuzun şampiyonu İzmir
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sutopu branşındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.
- 18.06.2022 18 Haz 14:45 Kılıçdaroğlu: Gazeteciler hapiste, uyuşturucu baronları dışarıda! O baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen Üye Katılım Töreni'nde gazeteciler ve yazarların hapiste, uyuşturucu baronları ise dışarıda olduğunu belirterek, "O uyuşturucu baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım. Bu mücadele hak mücadelesidir." dedi.
- 18.06.2022 18 Haz 14:24 İzmir'de 3 Bin Kişi CHP Rozeti Taktı.
CHP İzmir İl Başkanlığı'nın toplu üye katılım töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı. 3 bin kişinin rozet CHP rozetini taktığı törende konuşan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon bölümü mezunu, Sanat Felsefesi doktora öğrencisi Ezgi Aydın, “Son altı aydır özel bir yemek firmasında asgari ücretin yarısı maaşla çalışmaktayım. Bu firmada bulaşıkçı olarak çalışıyorum. Evet, bulaşıkçılık yapıyorum. Gitmemizi istiyorlar, gitmeyin. Vazgeçmemizi istiyorlar, vazgeçmeyin. Umut bugün burada, umut şu an tam karşımda. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatan o anlamlı cümlesini bir kez daha söylemek istiyorum. Geldikleri gibi giderler” dedi.
- 18.06.2022 18 Haz 13:14 Kılıçdaroğlu, İzmir'de CHP'nin üye katılım töreninde konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşü"nün bitmediğini, henüz yolun başında olduklarını ve Türkiye'ye demokrasi gelinceye değin yürüyüşü sürdüreceklerini söyledi.
- 18.06.2022 18 Haz 13:12 İzmir'de 3000 Kişi CHP Rozeti Taktı… CHP İzmir İl Başkanı Yücel: Altı Ok'un Çatısı Altında Mücadele Etmek İsteyenlerde İnanılmaz Artış Var"
CHP İzmir İl Başkanlığı'nın toplu üye katılım töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı. 3 bin kişinin rozet CHP rozetini taktığı törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Ülkenin geleceği için Altı Ok’un çatısı altında mücadele etmek isteyen vatandaşlarımızın inanılmaz bir artış göstermiş olduğuna şahit oluyoruz. Bu artış, halka dokunan ve dürüst politikalarla çözüm üreten CHP’nin, AKP’nin aksine halkı yalnız bırakmamasından ve millete sırtını dönmemesindendir" diye konuştu.
- 18.06.2022 18 Haz 12:32 İzmir Büyükşehir'den 5250 İşçiye Yüzde 35-40 Zam. Tunç Soyer: "Biz Size Asla Patron Olmadık, Yan Yana Yol Yürüdük"
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 5 bin 250 işçiye yüzde 35-40 zam sağlayacak toplu iş sözleşmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kıçıdaroğlu'nun da katıldığı törenle imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Mevzuat bizi işçi işveren olarak ayırsa da biz asla size patron olmadık. Karşı cephelerde değil aksine yan yana yol yürüdük, yürümeye de devam edeceğiz" diye konuştu.
- 18.06.2022 18 Haz 12:21 Kılıçdaroğlu, İzmir'de: "Kararlıyım. Ne Yaparlarsa Yapsınlar. Asla Yolumuzdan Dönmeyeceğiz"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerine; “Kararlıyım. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi baskıyı uygularlarsa uygulasınlar. Hangi tazminat davalarını açarlarsa açsınlar. Hangi şiddete başvurursa başvursunlar, asla hak aramak için yolumuzdan dönmeyeceğiz, asla. Sadece isteğim; sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup oy kullanacaksınız. Sizin gibi milyonlar var. Yüz binler var. Ve düşündüğünüzden daha büyük bir işsizler ordusu var. Evde baba ile oğul yüz yüze bakamıyorlar. Baba işsiz, oğul işsiz. Böyle bir tabloyu asla kabul etmiyoruz, hak etmiyoruz. Yeni bir değişime ve yeni bir dönüşüme ihtiyacımız var” sözleri ile seslendi.
- 18.06.2022 18 Haz 09:30 Baba - oğul üniversite sınavında rakip oldular
Baba - oğul üniversite sınavında rakip oldular Hayali olan üniversite sınavına oğluyla birlikte girdi Kayseri'de yaşayan 43 yaşındaki Ömer Atik, hayali olan üniversite sınavına oğlu ile birlikte girdi.
- 17.06.2022 17 Haz 08:56 Denizli'de kadına yönelik şiddet masaya yatırıldı
Denizli'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyon toplantısı gerçekleştirildi.
- 16.06.2022 16 Haz 17:26 Stoltenberg: Zirvede, NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız
NATO Savunma Bakanları toplantıları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bakanların Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Zirvede, daha tehlikeli ve daha rekabetçi bir dünyada NATO'yu daha güçlü ve...
- 16.06.2022 16 Haz 11:26 Stoltenberg: Zirvede, NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız
NATO Savunma Bakanları toplantıları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bakanların Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Zirvede, daha tehlikeli ve daha rekabetçi bir dünyada NATO'yu daha güçlü ve...
- 16.06.2022 16 Haz 11:16 Denizli 'İmam Hatipliler Yarışıyor' Türkiye finaline ev sahipliği yaptı
Denizli 'İmam Hatipliler Yarışıyor' Türkiye finaline ev sahipliği yaptı Denizli, Milli Eğitim Bakanlığı'nca ilk defa yapılan "İmam Hatipliler Yarışıyor" mesleki bilgi yarışmasının Türkiye finaline ev sahipliği yaptı.
- 15.06.2022 15 Haz 10:28 Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
- 15.06.2022 15 Haz 09:43 Uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı
Şarkışla'da Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarla uyuşturucuya göz açtırmıyor.
- 14.06.2022 14 Haz 10:10 Bigadiçli ilkokul öğrencileri kurdukları mini serada tarımı uygulamalı öğreniyor
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Yeşildere İlkokulu öğrencileri kurdukları mini serada kendi ürünlerini yetiştiriyor.
- 13.06.2022 13 Haz 20:22 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dalgalı denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 7 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti.
- 13.06.2022 13 Haz 17:44 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yaz ve Kış Spor Okulları projesi kapsamında 16 ayrı tesiste 27 farklı branşta 100’ün üstünde eğitmenle yeni sezona hazır. Geçen yıl boyunca 46 bin çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı spor okullarında 2022 Yaz Dönemi 20 Haziran’da başlayacak. Bu yıl sadece yaz döneminde 25 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.
- 13.06.2022 13 Haz 11:46 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yaz ve Kış Spor Okulları projesi kapsamında 16 ayrı tesiste 27 farklı branşta 100’ün üstünde eğitmenle yeni sezona hazır. Geçen yıl boyunca 46 bin çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı spor okullarında 2022 Yaz Dönemi 20 Haziran’da başlayacak. Bu yıl sadece yaz döneminde 25 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.
- 12.06.2022 12 Haz 17:52 Cadde ortasında çıplak gezerken yakalandı, vatandaşlar tarafından darp edildi
Cadde ortasında çıplak gezerken yakalandı, vatandaşlar tarafından darp edildi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından önce darp edildi, daha sonra ihbar edildi.
- 12.06.2022 12 Haz 15:11 BALIKESİR - Trafik kazasında hayatını kaybeden Konak, defnedildi
Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ramazan Konak'ın cenazesi toprağa verildi.
- 12.06.2022 12 Haz 14:57 Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden kadınlar toprağa verildi
Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden kadınlar toprağa verildi Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı.
- 12.06.2022 12 Haz 00:59 3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
Antalya'da Atatürk Parkı'nın içindeki lunaparkta "mini maks" olarak bilinen eğlence aracının bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 çocuk yaralandı.
- 11.06.2022 11 Haz 19:21 BALIKESİR - Dursunbey'deki kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 7 kişiden minibüs sürücüsü Süleyman Altınyurt'un cenazesi toprağa verildi.
- 11.06.2022 11 Haz 18:27 Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (2)
KİMLİKLER BELLİ OLDUBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde, düğüne gitmekte olanların içinde bulunduğu minibüs ile süt taşıma tankerinin kafa kafaya çarpıştığı kazada, yaşamını yitirenlerin ve yaralıların kimlikleri belli oldu.
- 11.06.2022 11 Haz 17:16 Balıkesir'deki kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Olayla ilgili muhtar konuştu: Minibüsle gitmek istediler
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yolcu minibüsü ile süt tankerinin çarpıştı. Kazada 7 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Korkunç kazayla ilgili konuşan Kızılöz Mahallesi Muhtarı Halil Akçan, hayatını kaybedenleri düğün için kendisinin getirdiğini belirterek, "Düğün cemiyetinin olduğu yere getirdim. Geldikten sonra 'Biz minibüsle gideceğiz' dediler. Ben de çarşıya gittim. Yarım saat geçmeden bu haber geldi." ifadesine yer verdi.
- 11.06.2022 11 Haz 16:34 Dursunbey'de kazada ölenleri isimleri belli oldu
Dursunbey-Kepsut karayolunda meydana gelen feci kazada hayatı kaybeden 7 vatandaşın isimleri belli oldu.
- 11.06.2022 11 Haz 16:14 İzmir'de sır olay: Kaza yapan araç denize uçtu, cesedi başka yerde bulundu
İzmir'in Çeşme ilçesinde, kaza yaparak denize uçan araçta yapılan incelemede içinde kimseye rastlanılmadı.
- 11.06.2022 11 Haz 15:53 3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada Antalya'da 'mini maks' isimli oyuncak yerinden koptu ters dönen oyuncaktaki 3çocuk yaralandı -Oyuncakta sıkışan çocuklar itfaiye ekiplerince kurtarıldı Antalya'da Atatürk Parkı'nın içindeki lunaparkta "mini maks" olarak bilinen eğlence...
- 11.06.2022 11 Haz 13:27 Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
- 10.06.2022 10 Haz 15:32 Uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
Şarkışla da Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarla uyuşturucuya göz açtırmıyor.