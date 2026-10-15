Fenerbahçe Medicana Başantrenörü Atik, yeni sezonda çifte şampiyonluk hedefliyor

Fenerbahçe Medicana Başantrenörü Taner Atik, yeni sezonda hem Efeler Ligi hem de Avrupa şampiyonluğu parolasıyla yola çıktıklarını belirterek, "Hem Avrupa'da hem de Efeler Ligi'nde mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Sorumluluğumuzun ne kadar yüksek olduğunun farkındayız ama bu yükün altından kalkabilecek nitelikte insanlardan oluşan bir ekibimiz olduğunu da görüyorum" dedi.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, yeni sezon öncesi hazırlık dönemi, yeni transferler, takımın oyun felsefesi, hedefleri gibi çeşitli konularda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İlk olarak hazırlık sürecini değerlendiren Atik, "5 haftalık bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Hazırlık dönemine birlikte başladığımız oyuncular vardı, sonradan aramıza katılan oyuncular vardı. Özellikle hem kendi milli takımımızdan hem de diğer milli takımlardan gelen oyuncularımız vardı. Dolayısıyla onlarla birlikte şimdi bir adaptasyon sürecinin içerisindeyiz. Hazırlıklara beraber başladığımız oyuncuların belli bir ritmi yakaladığını söyleyebilirim. Diğer oyuncuların da aynı ritmi yakalamaları için bir çaba gösteriyoruz şu anda. Tabii biliyorsunuz sporda periodizasyon çok önemli. Milli takımdan dönen oyuncular çok büyük bir yükün altından çıkıp geldiler buraya, yoğun bir yaz dönemi geçirdiler. Dolayısıyla öncelikle onların fiziksel ve mental olarak toparlanmalarını sağlamamız gerekiyordu. Onu yaptığımızı düşünüyorum. Şu anda da takımla olan adaptasyonlarını gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Takımın felsefesi kesinlikle mücadeleci, savaşçı bir takım olmak"

Takımın geçen sezondan farklı olarak neleri yapacağının sorulması üzerine Taner Atik, "Tabii ki geçen seneyle ilgili bir şey söylemek doğru olmaz; kendi şartları içerisinde değerlendirmek lazım. Ama bu sezon biz mücadeleci bir takım olacağımızı şimdiden söyleyebiliriz. Her sayı için mücadele eden bir takım olacağız. Zaten oyun sistemimizi oturturken de oyuncularıma şunu söylemiştim; evet, oyun sistemi takım içerisindeki herkesin sorumluluklarını belirlemek, netleştirmek için oluşturduğumuz bir sistem ama bu sistemin bir de felsefesi olması lazım. Bu takımın felsefesi kesinlikle mücadeleci, savaşçı bir takım olmak. Skor 20-15 bizim lehimize ya da aleyhimize olduğunda bizim oynamamız, şeklimiz değişmeyecek. Biz her sayı için, her top için mücadele eden ve kazanma kültürünü yerleştiren bir takım anlayışıyla oyunumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Takım oyunu oynamamamız konusunda bize yardımcı olacak oyunculardan oluşan bir ekibiz"

Yeni oyuncu transfer edildiğinde tek bir kritere değil, birçok noktaya eğildiklerine değinen Atik, "Bir oyuncuyu takıma transfer ederken sadece oyuncunun fiziksel performansı ya da teknik kapasitesi bir kriter olmaz. Tabii bunlar önemli kriterler ama voleybol, bir takım sporu. Dolayısıyla takıma ayak uyduracak, takımla uyumu yüksek oyuncuları transfer etmek, onları değerlendirmek en doğru tercih olur. Biz bu seneki oyuncularımızın bu anlamda gayet iyi olduklarını biliyoruz, tanıyoruz kendilerini. Takım uyumunu artıracak, takım oyunu oynamamız konusunda bize yardımcı olacak oyunculardan oluşan bir ekip olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Adis ve Kaan'dan çok daha farklı performans göreceğimize yürekten inanıyorum"

Takımda bu sezon hangi oyunculara ekstra sorumluluk verileceğinin sorulması üzerine Taner Atik, "Tabii oyuncularımızla konuşurken bütün bu sorumluluk alanlarını netleştiriyoruz. Takım içerisinde bir rekabet olacak. Herkesin oynayabileceğine inandığı bir ortamı oluşturuyoruz şu anda. Dolayısıyla biz baştan 'Bu oyuncu oynayacak, bu oyuncu oynamayacak' diye bir ön yargıyla çalışmıyoruz. Herkesin eşit şartlarda çalıştığı, takım içerisinde bir taraftan kendi içinde rekabetin de olduğu bir ortam çok önemli. Tabii ki bu sezon iki pasör çaprazımızdan da hem Adis'ten hem de Kaan'dan çok daha farklı performans göreceğimize ben yürekten inanıyorum. İkisine de çok güveniyorum, çok inanıyorum. Onlardan son derece verim elde edeceğimize de inanıyorum" şeklinde yanıt verdi.

"14 oyuncumuzun 14'ü de her maçı oynayacak nitelikte"

Fikstür yoğunluğuyla alakalı görüşlerini de dile getiren Atik, "Efeler Ligi için fikstür yoğunluğu tabii ki bir dezavantaj. Bazı takımlar haftada bir maç yaparken, siz haftada iki maç yapmak durumunda kalıyorsunuz. Ama bu seviyede oynayan oyuncular, bu seviyede çalışan teknik kadrolar zaten bu yoğunlukta çalışmayı bilen, daha önce de bu sistemin içerisinde bulunan insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla buradaki en önemli süreç sporcuların yüklenme-dinlenme grafiğini iyi şekilde belirlemek, iyi bir periodizasyon yapmak. Herkesin alışık olduğu bir tempo. Biz de alışkınız bu tempoya. Bu anlamda çok ciddi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabii bir taraftan şunu da söylemek lazım; bizim 14 kişiden oluşan bir kadromuz var. 14 oyuncumuzun 14'ü de her maçı oynayabilecek nitelikte oyuncular. Bu da bizim için bir avantaj. Belli dönemlerde belli oyuncuların sorumluluğunun daha yüksek olduğu, diğerlerinin daha az olduğu dönemler mutlaka olacaktır" cümlelerine yer verdi.

"Taraftarımızı iyi günde kötü günde yanımızda görmek istiyoruz"

Fenerbahçe taraftarına destek çağrısında bulunan başarılı çalıştırıcı, "Taraftara söylemek istediğim şey çok net; 'Biz kendimize inanıyoruz, takıma gerçekten güveniyoruz'. Geçmiş yıllarda yaşanan bazı olumsuzlukların takımın ve kulübün genel kültürünü olumsuz etkilemesine izin vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Mücadele edeceğiz, Fenerbahçe'ye yakışır bir mücadeleyi sahada ortaya koyacağız. Daha güçlü olmak istiyoruz. Daha güçlü olmanın yolu da çok belli. Taraftarımızı iyi günde kötü günde yanımızda görmek istiyoruz. Zaten öyledir, taraftarımız bugüne kadar takımımıza sahip çıktı, bundan sonra daha fazla sahip çıkacağına da yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Biz kazanmak için oynayacağız"

Bir başantrenör olarak idealinde nasıl bir takım görmek istediğine yönelik de Atik, şunları kaydetti:

"Oyun sistemini anlatırken oyun sisteminin felsefesini de takıma aşılamaya çalışıyoruz. O da şu; ne olursa olsun mücadele. Biz sayıların ne olduğuna, setlerin ne olduğuna, rakibin kim olduğuna bakmaksızın kendi yolumuzu çizmeliyiz. Bizim bir felsefemiz var. Biz kazanmak için oynarız. Dolayısıyla oyuncularımın da bu felsefeye uygun bir anlayışı sahaya yansıtacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. Biz kazanmak için oynayacağız. Kendimize inanıp, kendimize güvenip, kendi oyunumuzu oynayan bir takım olmak istiyoruz."

"En kritik yerde hangi oyuncunun sorumluluk alacağına oyuncunun kendisi karar verir"

Maç esnalarında zaman zaman oyuncularından taktikten bağımsız özelliklerini sergilemeleri konusunda da özgürlükler verdiğini aktaran Taner Atik, "Biz antrenörler olarak her türlü çalışmayı yapabiliriz. Belli sınırları çizebiliriz ama o sınırlar içerisinde oyuncular bağımsızdırlar, özgürdüler. Dolayısıyla bireysel yetenekleri, o sınırlar içerisinde ortaya çıkmalı. Bunu yapabilecek çok fazla oyuncumuz var. En kritik yerde hangi oyuncunun sorumluluk alacağına oyuncunun kendisi karar verir aslında. Dolayısıyla bu tecrübeye sahip, daha önce bu anları oynamış, bu setleri oynamış o kadar çok sporcumuz var ki onlardan bu anlamda çok ciddi katkı alacağımıza inanıyorum" dedi.

"Hem Avrupa'da hem Efeler Ligi'nde mutlu sona ulaşmak istiyoruz"

Sezon hedeflerinden de bahseden Başantrenör Atik, "Sezon hedefimizi kulüp yönetimimiz çok net bir şekilde ortaya koydu. Hem Avrupa'da hem de Efeler Ligi'nde biz mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Kupayı kaldırmak istiyoruz. Sorumluluğumuzun ne kadar yüksek olduğunun farkındayız ama bu yükün altından kalkabilecek nitelikte insanlardan oluşan bir ekibimiz olduğunu da görüyorum. Ben çok umutluyum, çok heyecanlıyım. Herkesin de bu umudu ve heyecanı paylaşmasını bekliyorum. Burada her şeyden önce sakatlıklardan uzak fair-play çerçevesinde mücadeleler görmeyi diliyorum. İyi olanın kazandığı bir lig olsun. Biz iyi olmak için çok çaba sarf ediyoruz. Umarım kazanan taraf da biz olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.