Mersin'de sahipli köpeği ezen otomobilden 3 kişi indi, ardından olay yerinden ayrıldılar - Son Dakika
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Mersin'de sahipli köpeği ezen otomobilden 3 kişi indi, ardından olay yerinden ayrıldılar

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Mersin\'de sahipli köpeği ezen otomobilden 3 kişi indi, ardından olay yerinden ayrıldılar
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Mersin\'de sahipli köpeği ezen otomobilden 3 kişi indi, ardından olay yerinden ayrıldılar
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Mersin Silifke'nin Atik Mahallesi'nde 6,5 yaşındaki Golden cinsi Kanka'nın üzerinden geçen otomobil güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün durup geri gittiği, araçtan inen 3 kişinin yeniden binip uzaklaştığı görüldü. Veterinerde ameliyat edilen köpek bir hafta sonra öldü; sahibi Gül Gevrek sorumluların yakalanmasını istedi.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobille ezilen sahipli köpek, tedavi altına alınmasına rağmen bir hafta sonra öldü. Köpeği ezen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta ilçeye bağlı Atik Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, anne Gül Gevrek ile oğlu Musa Levent'in yavruyken aldıkları 6,5 yaşındaki Golden cinsi köpeğin üzerinden otomobil geçti. Sahiplerinin sabah fark edip veterinere götürdüğü köpek ameliyat edilerek tedavi altına alındı. Ancak bir haftalık tedaviye rağmen köpek kurtarılamadı.

ARAÇTAN İNİP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Köpeğin ezilme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yerde yatan köpeğin üzerinden geçen otomobilin sürücüsünün durduğu, geri gidip ileri geldiği, ardından araçtan 3 kişinin indiği ve tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

SAHİBİ YAKALANMALARINI İSTEDİ

Köpeğin ölümüne üzülen aile, sorumluların bulunarak cezalandırılmasını talep etti. Yaşadığı üzüntüyü dile getiren köpeğin sahibi Gül Gevrek, "Kanka isimli köpeğimizi çok seviyorduk. Sabah 5'e yakın saatlerde iki erkek ile bir kadının olduğu araç köpeğimizin üzerinden geçmiş. Kamerada çıktı gördük. İlk geçtikten sonra geri gidip tekrar üstünden geçtiler. Daha sonra da sürüp gittiler" diyerek yakalanmalarını istedi.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıAmeliyat3. SayfaSilifkeMersinGüncelYaşamSon Dakika

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