Gülebak, komisyondaki yeşil pasaport teklifinde gazetecilerin de yer almasını istedi - Son Dakika
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Gülebak, komisyondaki yeşil pasaport teklifinde gazetecilerin de yer almasını istedi

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Gülebak, komisyondaki yeşil pasaport teklifinde gazetecilerin de yer almasını istedi
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BİK Genel Kurul Üyesi Tahir Gülebak, TBMM İçişleri Komisyonu'na sevk edilen Pasaport Kanunu teklifinde gazetecilerin de yeşil pasaport kapsamına alınmasını istedi. Vize gecikmelerinin gazetecilerin görevini zorlaştırdığını belirten Gülebak, sektöre ortak hareket çağrısı yaptı.

GAZETECİLERİN TALEBİ MECLİS GÜNDEMİNDE YER ALSIN

Anadolu Gazeteciler Temsilcisi ve Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurul Üyesi Tahir Gülebak, gazetecilere yeşil pasaport hakkı tanınması talebine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gülebak, TBMM gündemine gelen Pasaport Kanunu değişikliği teklifinde basın mensuplarının da kapsama alınması gerektiğini vurgulayarak, medya sektörünü taleplerini daha güçlü şekilde dile getirmeye davet etti.

KANUN TEKLİFİ İÇİŞLERİ KOMİSYONU’NA SEVK EDİLDİ

Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılması amacıyla 16 Eylül 2026’da TBMM Başkanlığına sunulan ve 1 Ekim 2026 itibarıyla TBMM İçişleri Komisyonu’na sevk edildiği belirtilen teklife dikkat çeken Gülebak, düzenlemede çeşitli meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesinin gündeme geldiğini ifade etti.

Teklifte hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler, eczacılar, mühendisler, mali müşavirler ile köy ve mahalle muhtarlarının yer aldığını belirten Gülebak, görevleri gereği uluslararası temaslarda bulunan gazetecilerin de düzenleme kapsamına alınması gerektiğini kaydetti.

VİZE SÜREÇLERİ GAZETECİLERİN GÖREVİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Gazetecilerin uluslararası toplantılar, diplomatik temaslar, ekonomik gelişmeler ve yurt dışındaki saha çalışmaları nedeniyle sık sık seyahat etmek durumunda kaldığını belirten Gülebak, vize işlemlerinde yaşanan gecikmelerin mesleki faaliyetleri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Gülebak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Teklifte yer alan meslek gruplarından daha az mı yeşil pasaporta ihtiyacımız var? Esas gazeteciler, işleri gereği yurt dışına daha çok çıkan meslek grubudur. Uluslararası toplantılar, diplomatik temaslar, ekonomik gelişmeler ve yurt dışı saha çalışmaları gibi birçok sebepten ötürü basın mensupları, vize işlemlerindeki gecikmelerden kaynaklı işlerini sağlıklı yürütemiyorlar.”

“BASIN MENSUPLARI DA KAPSAMA ALINMALI”

Gazetecilerin yeşil pasaport talebinin uzun yıllardır gündeme getirildiğini belirten Gülebak, özellikle meslekte uzun yıllardır görev yapan ve uluslararası gelişmeleri takip eden basın mensuplarının bu haktan yararlanabilmesi gerektiğini ifade etti.

Gülebak, TBMM İçişleri Komisyonu’nda ele alınacak düzenlemelerde gazetecilerin de yer almasını beklediklerini belirterek, sektör temsilcilerine ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Basın mensuplarının kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirme görevini yerine getirebilmesi açısından konunun gündemde tutulmasının önemine işaret eden Gülebak, gazetecilere yeşil pasaport hakkı tanınması için yasal adım atılmasını beklediklerini kaydetti.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu
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