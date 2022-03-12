Son Dakika Boşanma Haberleri

08:26 Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden karısına baltalı saldırı: Eve alınmayınca kapıyı baltayla kırdı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile eşi Seval Bazencir arasında kavga çıktı. Seval Bazencir, eşiyle görüşmek istemedi ancak Yusuf Bazencir, baltayla evin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Genç kadın, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Gözaltına alınan Yusuf Bazencir, "İlaçlarımı almak için kapıyı baltayla kırmaya çalıştım. Amacım eşime zarar vermek değildi" iddiasında bulundu.

16:36 Alişan ve Buse Varol Cephesinde Şok Gelişme! Kriz Çıktı! Boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol çiftiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Buse Varol, eşinin annesi Suzan Tektaş ile küs mü? İşte detaylar...

15:30 Özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı Özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı Konuşma bahanesiyle çağırdığı eşinin çantasından aldığı silahla çevreye ateş etti, özel harekat ekibi alarma geçti Kadın ve çocuğu bölgeden uzaklaştırılırken, silahlı polis güçlükle ikna edildi Antalya'da...

15:22 Kadın polis, boşanma aşamasındaki eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtuldu Antalya'da görevli kadın polis, çantasındaki tabancasını alarak kendisini tehdit eden boşanma aşamasındaki eşinin şiddetinden KADES uygulaması sayesinde kurtuldu.

14:27 Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve... Antalya'da boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış Özel Harekat Polisi, polis memuru eşine konuşma bahanesi ile çağırdığı parkta adeta dehşeti yaşattı. Saldırgan eski özel harekatçı, uzun uğraşlar sonucu silahı bırakarak teslim oldu.

13:59 Son dakika: Açığa alınan özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı Son dakika haberi: Antalya'da boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış Özel Harekat Polisi, polis memuru eşine konuşma bahanesi ile çağırdığı parkta adeta dehşeti yaşattı.

13:53 Son dakika: Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı Son dakika haberine göre Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı Antalya'da eşi ile boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış özel hareket polisi G.T. Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parkta tartıştığı polis memuru eşi M.T.'nin çantasından silahını aldı.

13:39 Son dakika haberi: Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı Gelen son dakika haberine göre Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı Antalya'da eşi ile boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış özel hareket polisi G.T. Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parkta tartıştığı polis memuru eşi M.T.'nin çantasından silahını aldı.

23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim Sahne kıyafetlerinde cesur tercihler yapan Gülşen'in son olarak Lolipop şarkısının kapak fotoğrafı yüzünden eşi Ozan Çolakoğlu ile boşanma eşiğine geldiği iddia edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Gülşen, "Ozan neden tepki göstersin? Ben sadece işimi yapıyorum. Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim" dedi.

17:01 Karısını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hatice Yıldız'ın geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bıçaklanması ve 13 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

13:29 Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Çiftinden Kötü Haber Sahnedeki iddialı kıyafetleri ve yeni şarkısı Lolipop'un kapak fotoğrafıyla magazin gündemini meşgul eden Gülşen'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İşte cevabı...

12:04 Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı Konya'da kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren ve boşanma aşamasındaki eşini yaralayan şüpheli şahsın 28 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

21:06 DAMADI TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KURTARILAMADI KONYA'da, dün damadı Abdullah K. (40) tarafından boşanma aşamasındaki kızı Hatice K. (36) ile birlikte aynı saldırıda bıçaklanan Fatma Gümüş (69), bugün yaşamını yitirdi.

15:08 Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şahıs tutuklandı Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şahıs tutuklandıKONYA Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14:05 Boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı tutuklandı Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

13:58 Son dakika haberi | Damadı tarafından bıçakla öldürülen kadın toprağa verildi Son dakika haberlerine göre Konya'da dün damadı tarafından bıçakla yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

12:36 Son dakika haberi: EŞE ŞİDDET DAVASINDA SAVCI ŞİKAYETÇİYE DE CEZA İSTEDİ Son dakika haberleri: İZMİR'in Seferihisar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu (39) darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat Tayoğlu (49) için savcı mütaalasında 2 ayrı suçtan toplam 8 yıl hapis cezası istedi.

12:18 KADINLAR GÜNÜNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN AFGAN KOCA TUTUKLANDI KONYA'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki kuaför eşi Marziye Salehzade'yi (30) gittiği iş yerinde bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu Hamidollah Nouri (30), tutuklandı.

00:58 23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da değindiği Tokat'ta bir kadının 23 yerinden bıçaklanması olayıyla ilgili savcılıktan yazılı açıklama yapıldı.

00:58 Bu haber tüm boşanacakları ilgilendiriyor Mart ayında meclis gündemine gelmesi beklenen 6. yargı paketindeki yenilikleri ve değişiklikleri boşanma avukatı Serpil Çınar değerlendirdi.

20:03 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor Bir süredir boşanacaklarına dair haberler çıkan ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzer'den kötü haber geldi. Selen Görgüzel bu sefer evi terk etti. İkilinin yakın çevresi de haberleri doğruladı.

15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti! Şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi. Dün sahne aldığı mekanda, "Bana yapılan çok büyük, ağır bir haksızlıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu kararın çıkması çok anlamlı oldu. Kadına şiddet; yani altından kalkması, temizlemesi, anlatması çok zor bir şey. Ama bana bu haksızlığı yapan kişiyi affediyorum." ifadelerini kullandı.

14:46 Bu haber tüm boşanacakları ilgilendiriyor Mart ayında meclis gündemine gelmesi beklenen 6. yargı paketindeki yenilikleri ve değişiklikleri boşanma avukatı Serpil Çınar değerlendirdi.

14:10 EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI KONYA'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah K., boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice K. ve kayınvalidesi Fatma G.?yi bıçakladı.

13:28 Özcan Deniz Eski Eşi Feyza Aktan'ı Affetti Şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Deniz'in beraatına karar verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cahide'de sahne alan Özcan Deniz, eski eşini affettiğini açıkladı. İşte detaylar...

13:10 EŞİNİN 23 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI ÖZLEM: HERKES HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında bahsettiği boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ (33) tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ (31), "Cumhurbaşkanımızla görüştüm, teşekkür ediyorum.

13:00 Eşinin 23 yerinden bıçakladığı Özlem: Herkes hak ettiği cezayı alsın CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında bahsettiği boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ (33) tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ (31), "Cumhurbaşkanımızla görüştüm, teşekkür ediyorum.

12:28 SEREN SERENGİL HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI ÇIKARILDI ŞARKICI Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i hakaret ve tehdit etmesine yönelik 4 yıla kadar hapis ile yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklayıp, serbest kalmıştı! Erdoğan'ın 'adi herif' dediği Samet Ağ'ı serbest bırakan hakim ve savcı mercek altında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki göstermesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında HSK'ya inceleme yapılması izni verdi. Gözaltına alınan Samet Ağ ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

12:12 Son dakika gündem: Yaşar İpek ile Seren Serengil'in 'tehdit' davasının görülmesine devam edildi Edinilen son dakika haberine göre Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i, Sisi lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu'nun evinde tehdit edilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

12:12 23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da değindiği Tokat'ta bir kadının 23 yerinden bıçaklanması olayıyla ilgili savcılıktan yazılı açıklama yapıldı.

12:05 Korona yalanıyla inanılmaz dolandırıcılık..."Annem korona virüse yakalandı, eve gelme" dedi, "Beni darp etti" diyerek suç duyurusunda bulunup... Korona yalanıyla inanılmaz dolandırıcılık..."Annem korona virüse yakalandı, eve gelme" dedi, "Beni darp etti" diyerek suç duyurusunda bulunup kayıplara karıştı Adanalı müteahhit 1 ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü Mehmet Esen: "Kızlarımın tenis raketlerini bile...

11:45 ÖZLEM'İ 23 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİNİN TAHLİYESİNDE SAVCI VE HAKİM İÇİN İNCELEME İZNİ ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın (32) tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme yapılması izni verdi.

11:27 Korona yalanıyla 1 aylık eşini dolandırdı! Mağdur damat kara kara ne yapacağını düşünüyor Adana'da bir müteahhit 1 ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti. Eşine "Annem koronavirüse yakalandı. Eve gelme" diye mesaj atan kadın, 150 bin lira değerindeki düğün altınlarını ve evdeki su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyaları alıp eşi hakkında da "Beni darp etti" diyerek suç duyurusunda bulunarak kayıplara karıştı. Eşinden şikayetçi olan adam, şimdi ne yapacağını düşünüyor.

11:20 ÖZLEM'İ 23 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİNİN TAHLİYESİNDE SAVCI VE HAKİM İÇİN İNCELEME İZNİ ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın (32) tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme yapılması izni verdi.

11:04 Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan kocasının tahliyesine ilişkin savcı ve hakime inceleme Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan boşanma aşamasındaki eşinin tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme izni verdi.

10:48 Korona yalanıyla inanılmaz dolandırıcılık Adana'da bir müteahhit 1 ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü.

10:11 Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı! Birbirine çok bağlı üç kız kardeşin hikâyesinin anlatıldığı, Kanal D'nin merakla beklenen dizisi "Üç Kız Kardeş" in 8 Mart'ta yayınlanan son bölümünde Nesrin ve Sadık kızlarının yaşadığı evi boş görüp şoke olurken Türkan'ın Rüçhan'ın evinden çıkması dikkat çekti. Mine'nin hamile olmasıyla havalara uçan Somer'in Türkan'dan boşanmak istemesi ile son bölüme damga vurdu.

09:44 Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Sardunya Kokan Kadınlar" tiyatro oyunu sahnelendi.

09:40 Anne ve kızına sokak ortasında bıçaklı saldırı Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini sokak ortasında bıçakla yaraladı.

00:31 Kadınlar Günü'nde cinayet haberi! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Afganistan uyruklu Marziye Salehzade boşanma aşamasındaki eşi tarafından 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

00:03 Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü Tokat'ta, geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanan kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşme yaptı.

21:28 Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, yaralanan eli için gittiği hastanede yakalandı Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, yaralanan eli için gittiği hastanede yakalandı Konya'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

19:26 Tarihçi İlber Ortaylı'dan kadınlara "hak arama" tavsiyesi Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, haksızlığa, adaletsizliğe uğrayan kadınların kanunlara ve mahkemelere başvurmaktan çekinmemesi gerektiğini belirtti.

19:12 Eşini 12 yerinden bıçaklayan koca 3 ay sonra serbest kalmıştı! İsyan eden mağdur kadını Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ağ'ı barışmaya gittiği baba evinde 23 yerinden bıçaklayan zanlının, 3 ay sonra serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, bu sözlerin ardından Özlem Ağ ile telefonla görüştü. Görüşmeden sonra duygularının dile getiren Ağ, "Cumhurbaşkanımıza tekrar gündeme getirdikleri, beni de arayıp görüştükleri için teşekkür ediyorum" ifadesine yer verdi.

19:00 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan kadınla telefonla görüştü Son dakika haber... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan kadınla telefonla görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlar günü dolaysı ile aradığı bıçaklı saldırı mağduru Özlem Ağ ile telefonla görüştü.

16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yağı stoklayıp utanmadan fiyatları yükseltiyorlar" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar stokçu, bunlar ayçiçeği yağını, zeytinyağını depoluyorlar ve utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar ve raflarda 'ayçiçeği yağı yok' diyerek böyle bir kampanya yürütüyorlar.

15:58 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yağı stoklayıp utanmadan fiyatları yükseltiyorlar" Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar stokçu, bunlar ayçiçeği yağını, zeytinyağını depoluyorlar ve utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar ve raflarda 'ayçiçeği yağı yok' diyerek böyle bir kampanya yürütüyorlar.

15:27 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı! Kayseri'de yaşanan olayda bugün boşanan 3 çocuk babası Yahya Türkmen, duruşmadan sonra ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı kız öğrenci pansiyonuna gitti. Türkmen, Gezer'i bıçakla ağır yaraladı.

14:28 EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI Adıyaman'da boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynal Yücel'in av tüfeği ile başından vurup öldürdüğü Remziye Yücel için çalıştığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.

14:04 Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı Bir son dakika haberine göre Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı Koca cinayetine kurban giden kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toprağa verildi Adıyaman'da kocası tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar...

13:28 Son dakika haberleri! Eşini sokak ortasında öldüren koca: Amacım korkutmaktı (2) Son dakika haberler: TUTUKLANDIAdıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup, öldüren Zeynal Yücel (50), çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12:27 Başkan Günay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması Adıyaman Gençkuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay, 8 Mart Günü nedeniyle açıklama yaptı.

12:09 Kadınlar Günü arifesinde kızı kadın cinayetine kurban giden acılı anne, şiddetin son bulmasını istedi Kadınlar Günü arifesinde kızı kadın cinayetine kurban giden acılı anne, şiddetin son bulmasını istedi Denizli'de MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip'in 8 Mart'ta ziyaret ettiği ve kızını da geçtiğimiz yıl Dünya Kadınlar Günü arifesinde kadın cinayetine kurban veren acılı anne, katilin en...

11:42 Aile ve koca şiddetinden kaçıp, şirket kurdu ANKARA'da anne ve babasından gördüğü şiddet nedeniyle 14 yaşında karakola sığınarak yurda yerleştirilen Gülay Ertek (27), 23 yaşında evlendikten sonra eşinden de şiddet gördü.

09:52 Son dakika haberleri! EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI Son dakika gündem haberine göre ADIYAMAN'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup, öldüren Zeynal Yücel (50), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

00:58 Son dakika haberleri | Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'da kocası tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak ağır yaralanan 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

14:58 Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu (2) HAYATINI KAYBETTİAdıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Zeynal Yücel tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vurulan Remziye Yücel, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

14:55 Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Adıyaman'da kocası tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak ağır yaralanan 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

11:49 Pompalı tüfekle başından vurdu! Sadece boşanmak istiyordu: Adıyaman'da 4 çocuklu kadının acı sonu Adıyman'da işe gitmek için evden çıkan 46 yaşındaki Remziye Y., boşanmak üzere olduğu eşi Zeynal Y.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Başından yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

11:48 BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU ADIYAMAN'da, Zeynal Yücel (50), boşanma aşamasındaki eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeği ile başından vurdu.

11:18 4 çocuk annesi kadına sokak ortasında kanlı pusu 4 çocuk annesi kadına sokak ortasında kanlı pusu Boşanmak üzere olduğu karısını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu Adıyaman'da işe gitmek için evden çıkan kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vuruldu.

11:10 4 çocuk annesi kadına sokak ortasında kanlı pusu 4 çocuk annesi kadına sokak ortasında kanlı pusu Boşanmak üzere olduğu karısını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu Adıyaman'da işe gitmek için evden çıkan kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vuruldu.

15:04 Kim Kardashian, boşanma haberini sosyal medyadan kutladı! 2014 yılında Kanye West ile evlenen Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde resmen boşanmıştı. Boşanmayı sosyal medyadan kutlayan Kim Kardashian, Instagram'da iddialı pozlarını paylaşarak "Ben hazırım" mesajı verdi.

11:19 Ukraynalı eşinin kaçırdığı kızını 5 yıldır göremeyen babanın evlat özlemi: "Her şeyimi bu uğurda harcadım" Ukraynalı eşinin kaçırdığı kızını 5 yıldır göremeyen babanın evlat özlemi: "Her şeyimi bu uğurda harcadım"ANTALYA Antalya'da Ukraynalı eşinin kaçırdığı kızını 5 yıldır göremeyen ve kızı sarı bültenle aranan İsmail Yüce, kızının bir an önce kendisine teslim edilmesini isteyerek, "İnsan çocuğu...

14:39 14 yıllık evlilik bitiyor! Güzide Duran ve Adnan Aksoy'dan kötü haber! Bir dönem podyumların gözde mankenlerinden olan Güzide Duran, 14 yıl önce Adnan Aksoy ile nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftlerden biri olan Duran ve Aksoy'un, aslında şiddetli geçimsizlik yaşadığı ortaya çıktı.

16:25 Hastanede "bebek kaçırma" tatbikatı yapıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Anne-Bebek Uyumu Servisinde sağlıkta kalite standartları gereği "bebek kaçırma" tatbikatı gerçekleştirildi.

13:59 Sinan Akçıl ile boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi! Sinan Akçıl ile tekrardan boşanma aşamasına gelen Burcu Kıratlı, önceki akşam gizemli bir erkekle kameralara yakalandı. Mekan çalışanlarının büyük uğraşına rağmen basından kaçamayan Kıratlı, erkek arkadaşıyla takside yüzlerini kapatmak için ne yapacaklarını şaşırdı. İkili, gecenin sonunu Kıratlı'nın evinde bitirdi.

13:27 Barıştıktan Sonra İlk Kez Görüntülendiler Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol çiftinin barıştığı ortaya çıkmıştı. İkili, dün İstinyePark'da el ele görüntülendi. İşte ünlü çiftin barışma sonrası ilk açıklaması...

10:02 İSKİ, hiç ikamet etmediği adres için haciz gönderdi İSKİ, hiç ikamet etmediği adres için haciz gönderdi Hiç ikamet etmediği adresten borcu çıktı, aile boşanma aşamasına geldi 2005 yılında hiç oturmadığı adreste İSKİ abonelik borcu çıktı, emekli maaşına el koyuldu İSKİ, Sultangazi'de yaşayan bir vatandaşa 2005 yılına ait hiç ikamet etmediği...