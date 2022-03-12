Son Dakika Boşanma Haberleri

- 10:52 DOĞU'DA SON 5 YILDA EVLİLİKLER AZALDI, BOŞANMALAR ARTTI
DOĞU Anadolu Bölgesi'nde son 5 yılda evlilik oranları azaldı, boşanmalarda artış görüldü.
- 08:26 Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden karısına baltalı saldırı: Eve alınmayınca kapıyı baltayla kırdı
Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile eşi Seval Bazencir arasında kavga çıktı. Seval Bazencir, eşiyle görüşmek istemedi ancak Yusuf Bazencir, baltayla evin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Genç kadın, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Gözaltına alınan Yusuf Bazencir, "İlaçlarımı almak için kapıyı baltayla kırmaya çalıştım. Amacım eşime zarar vermek değildi" iddiasında bulundu.
- 12.03.2022 12 Mar 16:36 Alişan ve Buse Varol Cephesinde Şok Gelişme! Kriz Çıktı!
Boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol çiftiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Buse Varol, eşinin annesi Suzan Tektaş ile küs mü? İşte detaylar...
- 12.03.2022 12 Mar 15:30 Özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı
Özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı Konuşma bahanesiyle çağırdığı eşinin çantasından aldığı silahla çevreye ateş etti, özel harekat ekibi alarma geçti Kadın ve çocuğu bölgeden uzaklaştırılırken, silahlı polis güçlükle ikna edildi Antalya'da...
- 12.03.2022 12 Mar 15:22 Kadın polis, boşanma aşamasındaki eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtuldu
Antalya'da görevli kadın polis, çantasındaki tabancasını alarak kendisini tehdit eden boşanma aşamasındaki eşinin şiddetinden KADES uygulaması sayesinde kurtuldu.
- 12.03.2022 12 Mar 14:27 Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
Antalya'da boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış Özel Harekat Polisi, polis memuru eşine konuşma bahanesi ile çağırdığı parkta adeta dehşeti yaşattı. Saldırgan eski özel harekatçı, uzun uğraşlar sonucu silahı bırakarak teslim oldu.
- 12.03.2022 12 Mar 13:59 Son dakika: Açığa alınan özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı
Son dakika haberi: Antalya'da boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış Özel Harekat Polisi, polis memuru eşine konuşma bahanesi ile çağırdığı parkta adeta dehşeti yaşattı.
- 12.03.2022 12 Mar 13:53 Son dakika: Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı
Son dakika haberine göre Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı Antalya'da eşi ile boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış özel hareket polisi G.T. Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parkta tartıştığı polis memuru eşi M.T.'nin çantasından silahını aldı.
- 12.03.2022 12 Mar 13:39 Son dakika haberi: Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı
Gelen son dakika haberine göre Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı Antalya'da eşi ile boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış özel hareket polisi G.T. Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parkta tartıştığı polis memuru eşi M.T.'nin çantasından silahını aldı.
- 12.03.2022 12 Mar 09:52 Eşini 12 yerinden bıçakladı, oğluyla husumetli olduğu için bıçak taşıdığını söyledi
İZMİT'te, boşanma aşamasındaki eşi Aynur Çetin'i (52) 12 yerinden bıçakla yaralayan Suat Çetin (58) hakkında iddianame tamamlandı.
- 11.03.2022 11 Mar 23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
Sahne kıyafetlerinde cesur tercihler yapan Gülşen'in son olarak Lolipop şarkısının kapak fotoğrafı yüzünden eşi Ozan Çolakoğlu ile boşanma eşiğine geldiği iddia edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Gülşen, "Ozan neden tepki göstersin? Ben sadece işimi yapıyorum. Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim" dedi.
- 11.03.2022 11 Mar 17:01 Karısını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hatice Yıldız'ın geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bıçaklanması ve 13 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.
- 11.03.2022 11 Mar 15:15 8 Mart'ta boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşini öldürmüştü! "Sevgilisi vardı" mazeretine sığındı
Konya'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşi Afganistan uyruklu Marziye Salehzade'yi öldüren tutuklu Hamidollah Nouri'nun ifadesinde her şeyi itiraf etti.
- 11.03.2022 11 Mar 15:11 Son dakika haber! Kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haber: Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan, kayınvalidesini de öldüren zanlı tutuklandı.
- 11.03.2022 11 Mar 15:10 Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Esra ve Ozan sorunlarını çözebilecek mi?
Aşk Mantık İntikam dizisi 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Mantık İntikam'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak?
- 11.03.2022 11 Mar 13:38 Kayınvalidesini öldürüp, eşini yaralayan, 28 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı
KONYA'da, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Küççüktürk'ü (36) bıçakla yaralayıp, kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü (69) öldüren Abdullah Küççüktürk (40) tutuklandı.
- 11.03.2022 11 Mar 13:29 Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Çiftinden Kötü Haber
Sahnedeki iddialı kıyafetleri ve yeni şarkısı Lolipop'un kapak fotoğrafıyla magazin gündemini meşgul eden Gülşen'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İşte cevabı...
- 11.03.2022 11 Mar 12:04 Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı
Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı Konya'da kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren ve boşanma aşamasındaki eşini yaralayan şüpheli şahsın 28 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
- 10.03.2022 10 Mar 21:06 DAMADI TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KURTARILAMADI
KONYA'da, dün damadı Abdullah K. (40) tarafından boşanma aşamasındaki kızı Hatice K. (36) ile birlikte aynı saldırıda bıçaklanan Fatma Gümüş (69), bugün yaşamını yitirdi.
- 10.03.2022 10 Mar 15:08 Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şahıs tutuklandı
Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şahıs tutuklandıKONYA Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 10.03.2022 10 Mar 14:05 Boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı tutuklandı
Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
- 10.03.2022 10 Mar 13:58 Son dakika haberi | Damadı tarafından bıçakla öldürülen kadın toprağa verildi
Son dakika haberlerine göre Konya'da dün damadı tarafından bıçakla yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadın, son yolculuğuna uğurlandı.
- 10.03.2022 10 Mar 12:36 Son dakika haberi: EŞE ŞİDDET DAVASINDA SAVCI ŞİKAYETÇİYE DE CEZA İSTEDİ
Son dakika haberleri: İZMİR'in Seferihisar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu (39) darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat Tayoğlu (49) için savcı mütaalasında 2 ayrı suçtan toplam 8 yıl hapis cezası istedi.
- 10.03.2022 10 Mar 12:18 KADINLAR GÜNÜNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN AFGAN KOCA TUTUKLANDI
KONYA'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki kuaför eşi Marziye Salehzade'yi (30) gittiği iş yerinde bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu Hamidollah Nouri (30), tutuklandı.
- 10.03.2022 10 Mar 00:58 23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da değindiği Tokat'ta bir kadının 23 yerinden bıçaklanması olayıyla ilgili savcılıktan yazılı açıklama yapıldı.
- 10.03.2022 10 Mar 00:58 Yaşar İpek ile Seren Serengil'in 'tehdit' davasının görülmesine devam edildi
Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i tehdit ettiği iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.
- 10.03.2022 10 Mar 00:58 Bu haber tüm boşanacakları ilgilendiriyor
Mart ayında meclis gündemine gelmesi beklenen 6. yargı paketindeki yenilikleri ve değişiklikleri boşanma avukatı Serpil Çınar değerlendirdi.
- 09.03.2022 09 Mar 20:03 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
Bir süredir boşanacaklarına dair haberler çıkan ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzer'den kötü haber geldi. Selen Görgüzel bu sefer evi terk etti. İkilinin yakın çevresi de haberleri doğruladı.
- 09.03.2022 09 Mar 15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
Şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi. Dün sahne aldığı mekanda, "Bana yapılan çok büyük, ağır bir haksızlıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu kararın çıkması çok anlamlı oldu. Kadına şiddet; yani altından kalkması, temizlemesi, anlatması çok zor bir şey. Ama bana bu haksızlığı yapan kişiyi affediyorum." ifadelerini kullandı.
- 09.03.2022 09 Mar 14:46 Bu haber tüm boşanacakları ilgilendiriyor
Mart ayında meclis gündemine gelmesi beklenen 6. yargı paketindeki yenilikleri ve değişiklikleri boşanma avukatı Serpil Çınar değerlendirdi.
- 09.03.2022 09 Mar 14:10 EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI
KONYA'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah K., boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice K. ve kayınvalidesi Fatma G.?yi bıçakladı.
- 09.03.2022 09 Mar 13:28 Özcan Deniz Eski Eşi Feyza Aktan'ı Affetti
Şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Deniz'in beraatına karar verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cahide'de sahne alan Özcan Deniz, eski eşini affettiğini açıkladı. İşte detaylar...
- 09.03.2022 09 Mar 13:10 EŞİNİN 23 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI ÖZLEM: HERKES HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında bahsettiği boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ (33) tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ (31), "Cumhurbaşkanımızla görüştüm, teşekkür ediyorum.
- 09.03.2022 09 Mar 13:00 Eşinin 23 yerinden bıçakladığı Özlem: Herkes hak ettiği cezayı alsın
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında bahsettiği boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ (33) tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ (31), "Cumhurbaşkanımızla görüştüm, teşekkür ediyorum.
- 09.03.2022 09 Mar 12:28 SEREN SERENGİL HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI ÇIKARILDI
ŞARKICI Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i hakaret ve tehdit etmesine yönelik 4 yıla kadar hapis ile yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
- 09.03.2022 09 Mar 12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklayıp, serbest kalmıştı! Erdoğan'ın 'adi herif' dediği Samet Ağ'ı serbest bırakan hakim ve savcı mercek altında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki göstermesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında HSK'ya inceleme yapılması izni verdi. Gözaltına alınan Samet Ağ ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
- 09.03.2022 09 Mar 12:12 Son dakika gündem: Yaşar İpek ile Seren Serengil'in 'tehdit' davasının görülmesine devam edildi
Edinilen son dakika haberine göre Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i, Sisi lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu'nun evinde tehdit edilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.
- 09.03.2022 09 Mar 12:12 23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da değindiği Tokat'ta bir kadının 23 yerinden bıçaklanması olayıyla ilgili savcılıktan yazılı açıklama yapıldı.
- 09.03.2022 09 Mar 12:05 Korona yalanıyla inanılmaz dolandırıcılık..."Annem korona virüse yakalandı, eve gelme" dedi, "Beni darp etti" diyerek suç duyurusunda bulunup...
Korona yalanıyla inanılmaz dolandırıcılık..."Annem korona virüse yakalandı, eve gelme" dedi, "Beni darp etti" diyerek suç duyurusunda bulunup kayıplara karıştı Adanalı müteahhit 1 ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü Mehmet Esen: "Kızlarımın tenis raketlerini bile...
- 09.03.2022 09 Mar 11:45 ÖZLEM'İ 23 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİNİN TAHLİYESİNDE SAVCI VE HAKİM İÇİN İNCELEME İZNİ
ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın (32) tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme yapılması izni verdi.
- 09.03.2022 09 Mar 11:27 Korona yalanıyla 1 aylık eşini dolandırdı! Mağdur damat kara kara ne yapacağını düşünüyor
Adana'da bir müteahhit 1 ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti. Eşine "Annem koronavirüse yakalandı. Eve gelme" diye mesaj atan kadın, 150 bin lira değerindeki düğün altınlarını ve evdeki su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyaları alıp eşi hakkında da "Beni darp etti" diyerek suç duyurusunda bulunarak kayıplara karıştı. Eşinden şikayetçi olan adam, şimdi ne yapacağını düşünüyor.
- 09.03.2022 09 Mar 11:20 ÖZLEM'İ 23 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİNİN TAHLİYESİNDE SAVCI VE HAKİM İÇİN İNCELEME İZNİ
ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın (32) tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme yapılması izni verdi.
- 09.03.2022 09 Mar 11:07 Boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayan sanık hakkında kamu davası açıldı
Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayan sanık hakkında kamu davası açıldığı bildirildi.
- 09.03.2022 09 Mar 11:04 Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan kocasının tahliyesine ilişkin savcı ve hakime inceleme
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan boşanma aşamasındaki eşinin tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme izni verdi.
- 09.03.2022 09 Mar 10:48 Korona yalanıyla inanılmaz dolandırıcılık
Adana'da bir müteahhit 1 ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü.
- 09.03.2022 09 Mar 10:11 Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı!
Birbirine çok bağlı üç kız kardeşin hikâyesinin anlatıldığı, Kanal D'nin merakla beklenen dizisi "Üç Kız Kardeş" in 8 Mart'ta yayınlanan son bölümünde Nesrin ve Sadık kızlarının yaşadığı evi boş görüp şoke olurken Türkan'ın Rüçhan'ın evinden çıkması dikkat çekti. Mine'nin hamile olmasıyla havalara uçan Somer'in Türkan'dan boşanmak istemesi ile son bölüme damga vurdu.
- 09.03.2022 09 Mar 09:58 Konya'da bir kişi eşi ile kayınvalidesini bıçakla yaraladı
Konya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini bıçakla yaraladı.
- 09.03.2022 09 Mar 09:44 Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Sardunya Kokan Kadınlar" tiyatro oyunu sahnelendi.
- 09.03.2022 09 Mar 09:40 Anne ve kızına sokak ortasında bıçaklı saldırı
Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini sokak ortasında bıçakla yaraladı.
- 09.03.2022 09 Mar 01:16 8 Mart 2022 Haberleri
8 Mart 2022 Manşet Haberleri.
- 09.03.2022 09 Mar 00:31 Kadınlar Günü'nde cinayet haberi! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Afganistan uyruklu Marziye Salehzade boşanma aşamasındaki eşi tarafından 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
- 09.03.2022 09 Mar 00:03 Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü
Tokat'ta, geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanan kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşme yaptı.
- 08.03.2022 08 Mar 21:28 Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, yaralanan eli için gittiği hastanede yakalandı
Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, yaralanan eli için gittiği hastanede yakalandı Konya'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.
- 08.03.2022 08 Mar 21:03 Boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
Konya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın, yaşamını yitirdi.
- 08.03.2022 08 Mar 19:26 Tarihçi İlber Ortaylı'dan kadınlara "hak arama" tavsiyesi
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, haksızlığa, adaletsizliğe uğrayan kadınların kanunlara ve mahkemelere başvurmaktan çekinmemesi gerektiğini belirtti.
- 08.03.2022 08 Mar 19:12 Eşini 12 yerinden bıçaklayan koca 3 ay sonra serbest kalmıştı! İsyan eden mağdur kadını Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ağ'ı barışmaya gittiği baba evinde 23 yerinden bıçaklayan zanlının, 3 ay sonra serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, bu sözlerin ardından Özlem Ağ ile telefonla görüştü. Görüşmeden sonra duygularının dile getiren Ağ, "Cumhurbaşkanımıza tekrar gündeme getirdikleri, beni de arayıp görüştükleri için teşekkür ediyorum" ifadesine yer verdi.
- 08.03.2022 08 Mar 19:00 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan kadınla telefonla görüştü
Son dakika haber... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan kadınla telefonla görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlar günü dolaysı ile aradığı bıçaklı saldırı mağduru Özlem Ağ ile telefonla görüştü.
- 08.03.2022 08 Mar 16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yağı stoklayıp utanmadan fiyatları yükseltiyorlar"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar stokçu, bunlar ayçiçeği yağını, zeytinyağını depoluyorlar ve utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar ve raflarda 'ayçiçeği yağı yok' diyerek böyle bir kampanya yürütüyorlar.
- 08.03.2022 08 Mar 15:58 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yağı stoklayıp utanmadan fiyatları yükseltiyorlar"
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar stokçu, bunlar ayçiçeği yağını, zeytinyağını depoluyorlar ve utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar ve raflarda 'ayçiçeği yağı yok' diyerek böyle bir kampanya yürütüyorlar.
- 08.03.2022 08 Mar 15:27 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
Kayseri'de yaşanan olayda bugün boşanan 3 çocuk babası Yahya Türkmen, duruşmadan sonra ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı kız öğrenci pansiyonuna gitti. Türkmen, Gezer'i bıçakla ağır yaraladı.
- 08.03.2022 08 Mar 14:28 EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI
Adıyaman'da boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynal Yücel'in av tüfeği ile başından vurup öldürdüğü Remziye Yücel için çalıştığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.
- 08.03.2022 08 Mar 14:04 Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı
Bir son dakika haberine göre Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı Koca cinayetine kurban giden kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toprağa verildi Adıyaman'da kocası tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar...
- 08.03.2022 08 Mar 13:28 Son dakika haberleri! Eşini sokak ortasında öldüren koca: Amacım korkutmaktı (2)
Son dakika haberler: TUTUKLANDIAdıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup, öldüren Zeynal Yücel (50), çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 08.03.2022 08 Mar 12:43 Son dakika haberi | Eşi tarafından öldürülen Remziye Yücel'in cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberi... Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı.
- 08.03.2022 08 Mar 12:27 Başkan Günay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
Adıyaman Gençkuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay, 8 Mart Günü nedeniyle açıklama yaptı.
- 08.03.2022 08 Mar 12:09 Kadınlar Günü arifesinde kızı kadın cinayetine kurban giden acılı anne, şiddetin son bulmasını istedi
Kadınlar Günü arifesinde kızı kadın cinayetine kurban giden acılı anne, şiddetin son bulmasını istedi Denizli'de MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip'in 8 Mart'ta ziyaret ettiği ve kızını da geçtiğimiz yıl Dünya Kadınlar Günü arifesinde kadın cinayetine kurban veren acılı anne, katilin en...
- 08.03.2022 08 Mar 11:42 Aile ve koca şiddetinden kaçıp, şirket kurdu
ANKARA'da anne ve babasından gördüğü şiddet nedeniyle 14 yaşında karakola sığınarak yurda yerleştirilen Gülay Ertek (27), 23 yaşında evlendikten sonra eşinden de şiddet gördü.
- 08.03.2022 08 Mar 09:52 Son dakika haberleri! EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI
Son dakika gündem haberine göre ADIYAMAN'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup, öldüren Zeynal Yücel (50), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
- 08.03.2022 08 Mar 00:58 Son dakika haberleri | Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'da kocası tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak ağır yaralanan 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
- 07.03.2022 07 Mar 14:58 Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu (2)
HAYATINI KAYBETTİAdıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Zeynal Yücel tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vurulan Remziye Yücel, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
- 07.03.2022 07 Mar 14:55 Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Adıyaman'da kocası tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak ağır yaralanan 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
- 07.03.2022 07 Mar 11:49 Pompalı tüfekle başından vurdu! Sadece boşanmak istiyordu: Adıyaman'da 4 çocuklu kadının acı sonu
Adıyman'da işe gitmek için evden çıkan 46 yaşındaki Remziye Y., boşanmak üzere olduğu eşi Zeynal Y.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Başından yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.
- 07.03.2022 07 Mar 11:48 BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU
ADIYAMAN'da, Zeynal Yücel (50), boşanma aşamasındaki eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeği ile başından vurdu.
- 07.03.2022 07 Mar 11:18 4 çocuk annesi kadına sokak ortasında kanlı pusu
4 çocuk annesi kadına sokak ortasında kanlı pusu Boşanmak üzere olduğu karısını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu Adıyaman'da işe gitmek için evden çıkan kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vuruldu.
- 07.03.2022 07 Mar 11:10 4 çocuk annesi kadına sokak ortasında kanlı pusu
4 çocuk annesi kadına sokak ortasında kanlı pusu Boşanmak üzere olduğu karısını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu Adıyaman'da işe gitmek için evden çıkan kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vuruldu.
- 07.03.2022 07 Mar 11:02 Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın öldü
Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın öldü.
- 06.03.2022 06 Mar 15:04 Kim Kardashian, boşanma haberini sosyal medyadan kutladı!
2014 yılında Kanye West ile evlenen Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde resmen boşanmıştı. Boşanmayı sosyal medyadan kutlayan Kim Kardashian, Instagram'da iddialı pozlarını paylaşarak "Ben hazırım" mesajı verdi.
- 06.03.2022 06 Mar 11:19 Ukraynalı eşinin kaçırdığı kızını 5 yıldır göremeyen babanın evlat özlemi: "Her şeyimi bu uğurda harcadım"
Ukraynalı eşinin kaçırdığı kızını 5 yıldır göremeyen babanın evlat özlemi: "Her şeyimi bu uğurda harcadım"ANTALYA Antalya'da Ukraynalı eşinin kaçırdığı kızını 5 yıldır göremeyen ve kızı sarı bültenle aranan İsmail Yüce, kızının bir an önce kendisine teslim edilmesini isteyerek, "İnsan çocuğu...
- 05.03.2022 05 Mar 14:39 14 yıllık evlilik bitiyor! Güzide Duran ve Adnan Aksoy'dan kötü haber!
Bir dönem podyumların gözde mankenlerinden olan Güzide Duran, 14 yıl önce Adnan Aksoy ile nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftlerden biri olan Duran ve Aksoy'un, aslında şiddetli geçimsizlik yaşadığı ortaya çıktı.
- 04.03.2022 04 Mar 16:25 Hastanede "bebek kaçırma" tatbikatı yapıldı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Anne-Bebek Uyumu Servisinde sağlıkta kalite standartları gereği "bebek kaçırma" tatbikatı gerçekleştirildi.
- 04.03.2022 04 Mar 13:59 Sinan Akçıl ile boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi!
Sinan Akçıl ile tekrardan boşanma aşamasına gelen Burcu Kıratlı, önceki akşam gizemli bir erkekle kameralara yakalandı. Mekan çalışanlarının büyük uğraşına rağmen basından kaçamayan Kıratlı, erkek arkadaşıyla takside yüzlerini kapatmak için ne yapacaklarını şaşırdı. İkili, gecenin sonunu Kıratlı'nın evinde bitirdi.
- 04.03.2022 04 Mar 13:27 Barıştıktan Sonra İlk Kez Görüntülendiler
Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol çiftinin barıştığı ortaya çıkmıştı. İkili, dün İstinyePark'da el ele görüntülendi. İşte ünlü çiftin barışma sonrası ilk açıklaması...
- 04.03.2022 04 Mar 11:04 Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini erkekler oluşturdu
Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın 2021" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
- 04.03.2022 04 Mar 10:02 İSKİ, hiç ikamet etmediği adres için haciz gönderdi
İSKİ, hiç ikamet etmediği adres için haciz gönderdi Hiç ikamet etmediği adresten borcu çıktı, aile boşanma aşamasına geldi 2005 yılında hiç oturmadığı adreste İSKİ abonelik borcu çıktı, emekli maaşına el koyuldu İSKİ, Sultangazi'de yaşayan bir vatandaşa 2005 yılına ait hiç ikamet etmediği...
- 04.03.2022 04 Mar 09:30 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
Son dönemde evliliklerinde kriz yaşayan ve boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen Alişan-Buse Varol çifti dün bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi. Alişan, "Bizi bize bırakın hallederiz demiştim, hallettik" derken 'Kötü günler artık geride kaldı değil mi?' sorusuna Buse Varol "Belli olmuyor mu?" yanıtını verdi.