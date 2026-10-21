Zonguldak Kilimli'de Ercan D., eşini ve Emre Ç.'yi vurdu, iki yaralının durumu ağır - Son Dakika
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Zonguldak Kilimli'de Ercan D., eşini ve Emre Ç.'yi vurdu, iki yaralının durumu ağır

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Zonguldak Kilimli'de boşanma aşamasındaki eşini zorla otomobile bindirmeye çalıştığı öne sürülen Ercan D., araya giren Emre Ç.'yi ve eşini silahla vurdu. Olayda iki yaralının hayati tehlikesi sürerken şüpheli, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yakalandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini zorla otomobile bindirmeye çalıştığı öne sürülen Ercan D.'ye müdahale ederek kadına yardım etmek isteyen Emre Ç., silahlı saldırıda ağır yaralandı. Şüphelinin eşi Burçin D.'yi de vurduğu olayda iki yaralının hayati tehlikesi sürerken, saldırgan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yakalandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ercan D (48)., boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi eşi Burçin D. (41) ile tartışma yaşadı. Araya giren Emre Ç. (27), Burçin D. ile kurşunların hedefi oldu.

"Çocuk yere düşünce yerdeyken de ateş etmiş"

Doğancılar Mahallesi Muhtarı İbrahim Ahbe, olayın nasıl geliştiğini anlattı. Burçin D.'nin otobüsten indiği sırada Ercan D.'nin kendisini otomobile bindirmeye çalıştığını söyleyen Ahbe, "Gençler de görüyor. Emre Ç. de atılıyor. Elinden alıyorlar. Geri dönüyor. Silah alıp gelmiş herhalde. Arabayla geri geliyor. Emre de neden geldiğini soruyor. Arabadan doğru camdan ateş açmış. Çocuk yere düşünce yerdeyken de atmış" dedi.

"Emre kardeşimiz sahip çıkmaya çalıştı"

Silah sesleri üzerine Burçin D.'nin kendisine ait dükkana sığındığını anlatan Ahbe, şüphelinin kadını burada da hedef aldığını söyledi. Ahbe, "Boşandığı eski hanımı içeriye benim dükkana kaçıyor. Bir arkadaşımız Ercan D.'ye engel olmaya çalışıyor. İçeride eşini yakalıyor ona da ateş açmış. Havaya da sıkmış. Çekip gitmiş" diye konuştu.

Emre Ç.'nin çevresindeki insanlara yardım etmeyi seven biri olduğunu anlatan Ahbe, "Emre kardeşimiz de sahip çıkmaya çalışıyor. Yardımcı olmaya çalışıyor. Emre yardım eder, yardıma koşardı. Fakir fukaraya yardım etmeye çalışıyordu. Çalışkan bir çocuktu. Olmayacak bir şey yaşandı" ifadelerini kullandı.

"Dün boşanma davaları varmış"

Burçin D.'nin eşinden ayrı yaşadığını belirten Ahbe, çiftin olay günü boşanma duruşması olduğunu, ancak Ercan D.'nin duruşmaya katılmadığını ileri sürdü. Ahbe, şüphelinin kadını Zonguldak'tan itibaren takip ettiğini ve otomobile bindirme girişiminin engellenmesinin ardından silahla geri döndüğünü söyledi.

İki yaralının hayati tehlikesi sürüyor

Saldırıda ağır yaralanan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen Emre Ç., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burçin D.'nin ise Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Ercan D., Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Çatalağzı beldesine bağlı Kırımsa Mahallesi'nde, olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ercan D. hakkında 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli önleyici tedbir kararı bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
Zonguldak3. SayfaOlaylarGüncelSuçSon Dakika

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