Bayrampaşa'da kasap Fikret Korkmaz, tehdit ettiği iddia edilen şüphelinin bıçaklı saldırısında öldü - Son Dakika
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Bayrampaşa'da kasap Fikret Korkmaz, tehdit ettiği iddia edilen şüphelinin bıçaklı saldırısında öldü

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İstanbul Bayrampaşa'daki Cevatpaşa Mahallesi'nde 63 yaşındaki kasap Fikret Korkmaz, yolda karşılaştığı Recep P.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. İddiaya göre şüpheli, restoran işleten ve ayrılma aşamasındaki eşine mal vermemesi için kasabı daha önce tehdit etmiş, ardından takibe almıştı. Hastaneye kaldırılan Korkmaz kurtarılamazken kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

BAYRAMPAŞA'da Recep P., restoran işleten boşanma aşamasındaki eşine ürün satmaya çalışan kasap Fikret Korkmaz'ı (63) bıçakladı. Ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Cevatpaşa Mahallesi Güvercin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Recep P. restoran işleten boşanma aşamasındaki eşine ürün satmaya çalışan kasap Fikret Korkmaz'ı satmaması konusunda tehdit etti. Korkmaz'ın ürün satma ısrarına devam etmesinin üzerine Recep P., kasabı takip etmeye başladı. Yaya olarak çıkan Korkmaz'ı bir süre takip eden şüpheli, yolda Korkmaz ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü. Bıçağını çıkaran Recep P., kasap Fikret Korkmaz'ı yaraladı. Korkmaz aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Fikret Korkmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Fikret Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Recep P.'yi kısa sürede yakaladı.

'BENİM HANIMIMA MAL VERMEYİN' DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Hayatını kaybeden Fikret Korkmaz'ın çalışanı olan İhsan Günaydın, "Şüpheli kişi bizim müşterimiz ama tanımıyorum. Hanımından ayrılmak isteyen bir kişi, 'benim hanımıma mal vermeyin, ürün vermeyin' diyerek tehdit etmiş bizim patronumuzu. Öyle tartışmışlar. Daha sonra takip ediyor. Karşılaşıyorlar ve tartışma çıkıyor. Bıçaklanma olayı oluyor" dedi.

ESNAF YARDIMA KOŞTU AMA YETİŞEMEDİ

Esnaf Ekrem Balcıoğlu, "Sesleri duyunca dışarıya çıktım. 1 kişi yerde yatıyordu. Tartışmışlar daha sonra şüpheli bıçak çekmiş. 'Beni bıçakla tehdit mi ediyorsun demiş' ölen arkadaş. Bir anlık öfkeyle üzücü bir olay yaşanmış. Baldırından yaralanmış kan akıyordu. Baya da bir akmıştı, havlu alıp tampon yapıp yardımcı olmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi ama yaralanan kişi çok kan kaybetmişti. Öldüğü konusunda haberini aldık, burada kasap bir esnaf arkadaşımızmış. Üzüldüm tabi" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    abi mal vermeyin dediyse vermeyin siz de bu kadar basit 0 0 Yanıtla
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