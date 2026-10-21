Boşanma aşamasındaki eşini ve genci vuran Ercan D. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve yardım etmek isteyen 27 yaşındaki genci silahla ağır yaralayan Ercan D. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirilen şüpheli, gazetecinin "Emre'yi neden vurdun" sorusuna cevap vermedi.

Çatalağzı beldesinde boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. (41) ile yardım etmek için araya giren Emre Ç.'yi (27) silahla yaraladıktan sonra kaçan Ercan D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis ekiplerince Kırımsa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakalanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Adliyeye girişinde basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan Ercan D., bir gazetecinin "Emre'yi neden vurdun" sorusunu yanıtsız bırakarak adliye binasına girdi. Öte yandan, olay sonrası Emre Ç.'nin yerde yatma anlarına ilişkin amatör kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Dün akşam Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta yaşanan olayda iddiaya göre Ercan D., boşanma aşamasındaki eşi Burçin D.'yi zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Kadına yardım etmek isteyen Emre Ç.'nin müdahalesinin ardından olay yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra silahla geri döndü. Ercan D.'nin açtığı ateş sonucu Emre Ç. ile Burçin D. ağır yaralandı.

Hastanelerde tedavileri devam eden iki yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.