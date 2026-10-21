Kilimli'de dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve onu korumaya çalışan genci tabancayla vurdu - Son Dakika
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Kilimli'de dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve onu korumaya çalışan genci tabancayla vurdu

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Kilimli\'de dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve onu korumaya çalışan genci tabancayla vurdu
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Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Ercan Demircioğlu, otobüsten inen eşini zorla otomobile bindirmek istedi. Müdahale eden 27 yaşındaki Emre Çorak ile eşine ateş açan şüpheli kaçtı, sabah saatlerinde ormanlık alanda polis tarafından yakalandı. Entübe edilen Çorak ile Burçin Demircioğlu'nun hayati tehlikesi devam ediyor.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Burçin Demircioğlu (41) ile kendisine engel olmaya çalışan Emre Çorak'ı (27) tabancayla vurarak ağır yaralayan Ercan Demircioğlu (48) polis tarafından ormanda yakalandı. Şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Olay, dün gece Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Ercan Demircioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Burçin Demircioğlu'nu sokakta zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Bu sırada Emre Çorak, olaya müdahale etti. Ercan Demircioğlu, yanındaki tabancayı çıkarıp Emre Çorak ve Burçin Demircioğlu'nu vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burçin Demircioğlu ve başından vurularak ağır yaralanan Çorak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çorak daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne sevk edildi. Çorak, entübe edilirken, Burçin Demircioğlu'nun da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

5 KİLOMETRE ÖTEDEKİ ORMANDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ercan Demircioğlu, bu sabah olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanda yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri ve hastanedeki kontrollerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

MUHTAR: YERE DÜŞÜNCE DE ATEŞ ETMİŞ

Doğancılar Mahallesi Muhtarı İbrahim Ahbe, olay anını anlattı. Ercan Demircioğlu'nun Burçin Demircioğlu'nu otobüsten indiği sırada zorla otomobile bindirmeye çalıştığını belirten Ahbe, çevredeki gençlerin duruma müdahale ettiğini söyledi. Ahbe, "Gençler de görüyor. Emre Çorak da atılıyor. Elinden alıyorlar. Geri dönüyor. Silah alıp gelmiş herhalde. Arabayla geri geliyor. Emre de neden geldiğini soruyor. Arabadan, camdan ateş açmış. Çocuk yere düşünce yerdeyken de ateş etmiş" dedi.

Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurduBoşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu
Kaynak: DHA
Zonguldak3. SayfaKilimliGüncelOlaySuçSon Dakika

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    Yorumlar (8)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Bazen şiddet haberleri izlediğimizde olaya bak adam karşısındaki kişiyi fena darp ediyor ve o kadar kişi içinden bir kişi bile ayırmıyor diyoruz. İşte bu haberi okuyunca ayırmayanlar da hak veriliyor. 1 0 Yanıtla
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    abicim böyle durumda polis çağırın. kendiniz müdahale ederseniz başınıza herşey gelebilir maalsefe 1 0 Yanıtla
    ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Zaten mermi de adamın başına gelmiş. 0 0
  • Hsn Hsn:
    kısas... 0 0 Yanıtla
  • Ütopik Yorumcu Ütopik Yorumcu:
    BUNU SALAN DEVLET NE DEMELİ ŞİMDİ İNŞ ÇIKARMAZLAR 0 0 Yanıtla
  • Tuncer Ozcan Tuncer Ozcan:
    İDAM EDİLSİN 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kilimli'de dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve onu korumaya çalışan genci tabancayla vurdu - Son Dakika
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