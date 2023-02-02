Son Dakika Buğday Haberleri

16:40 Yozgat'ta Kar Yağışı Çiftçiyi Umutlandırdı Yozgat’ta bu yıl sonbahar ile kış aylarının da kurak geçmesi baraj ve göletlerdeki su seviyesinin büyük oranda düşmesine neden oldu. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan çiftçiler, kar yağışıyla biraz olsun umutlandı. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "Bizim alternatif ürünümüz ağırlıklı pancar. Su olmazsa da pancar olmaz" diye konuştu.

16:28 Eskişehir'de yağmur ve kar, suya hasret tarım arazilerine ilaç gibi geldi İç Anadolu Bölgesi'nde kuraklığın yoğun olduğu illerden Eskişehir'de etkisini sürdüren yağmur ve kar, tarım arazilerinin su ihtiyacını kısmen de olsa karşıladı.

16:12 Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.

15:30 Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

14:48 Gaziantep Ticaret Borsası Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,90 liradan satıldı.

14:14 FAO: Küresel gıda fiyatları düşüşünü 10. aya taşıdı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağ ve şeker fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle ocakta düşüşünü art arda 10. aya taşıdığını duyurdu.

13:56 Mersin Ticaret Borsası Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 12,70 liradan satıldı.

13:03 Kılıçdaroğlu: "Mutabakat Olur, Diyelim Ki İsmim Üzerinde Mutabakat Oldu; Elbette Bu Görevi Yapmak Onurlu Bir Şey" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir adayın gelmesi onun işte çıkması diye bir şey yok. Mutabakat olması lazım. Benim öteden beri üzerinde durduğum, diğer genel başkanların da üzerinde durduğu mutabakat olması lazım. Mutabakat olmadan bir karar almayı asla doğru bulmam. Zaten öyle bir karar çıkmaz. Benim itiraz etmeye hakkım yok zaten. Mutabakat olur, diyelim ki ismim üzerinde mutabakat oldu; elbette bu görevi yapmak onurlu bir şey” dedi.

12:36 Eskişehir Ticaret Borsası Eskişehir Ticaret Borsasında kırmızı ekmeklik buğdayın kilogramı ortalama 6,55 liradan işlem gördü.

12:24 Kar yağışı hububat üreticilerini umutlandırdı Kar yağışı hububat üreticilerini umutlandırdıYOZGAT Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Yozgat'ta son günlerde etkili olan kar yağışı, kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler için can suyu oldu.

12:15 Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 112 liradan satıldı.

12:00 İklim değişikliği ve kuraklık bitkilerin hücre yapılarında bozulmaya neden oluyor Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aybeke, küresel iklim değişikliği ve kuraklığın bitkilerin strese girmesine, hücre yapılarının bozulmasına, buna bağlı kalite ve verimin düşmesine yol açtığını söyledi.

11:20 Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,502 liradan satıldı.

19:14 Çanakkale Ticaret Borsası Çanakkale Ticaret Borsasında ekmeklik buğday kilogramı ortalama 6,20 liradan işlem gördü.

18:03 İyi Parti'nin "Kuraklıkla Mücadele, Alınacak Tedbir ve Çözüm Önerilerinin Araştırılması" Önerisi AKP ve MHP'li Milletvekillerinin Oylarıyla Reddedildi İYİ Parti’nin “Kuraklıkla mücadele, alınacak tedbir ve çözüm önerilerinin belirlenmesi” amacıyla verdiği araştırma önergesinin gündemin önüne çekilmesine ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Antalya Elmalı’da içilebilir olmasına rağmen tahliye edilen sulara dikkat çekerek, “Elmalı’da içilir kalitede 150 milyon metreküp suyu her yıl, on yıllardır DSİ eliyle tahliye ederler. Kalan 5 ayda Elmalı yağmur duasına çıkar. Kuraklıktan ormanlar kurumaya başlamıştır. Tarım yapılamaz hale gelmiştir. Bu suların hala tahliyesi devam etmektedir” dedi.

18:47 Prof. Dr. Sezikli'den çölyak hastalarına kritik uyarı Prof. Dr. Sezikli'den çölyak hastalarına kritik uyarı Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli; "Çölyak hastaları eğer diyet yapmazsa orta ve uzun vadede vücuttaki belli kanserlerde belirli artış oluyor" Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

18:03 İyi Parti'nin "Kuraklıkla Mücadele, Alınacak Tedbir ve Çözüm Önerilerinin Araştırılması" Önerisi AKP ve MHP'li Milletvekillerinin Oylarıyla Reddedildi İYİ Parti’nin “Kuraklıkla mücadele, alınacak tedbir ve çözüm önerilerinin belirlenmesi” amacıyla verdiği araştırma önergesinin gündemin önüne çekilmesine ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Antalya Elmalı’da içilebilir olmasına rağmen tahliye edilen sulara dikkat çekerek, “Elmalı’da içilir kalitede 150 milyon metreküp suyu her yıl, on yıllardır DSİ eliyle tahliye ederler. Kalan 5 ayda Elmalı yağmur duasına çıkar. Kuraklıktan ormanlar kurumaya başlamıştır. Tarım yapılamaz hale gelmiştir. Bu suların hala tahliyesi devam etmektedir” dedi.

17:00 Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

15:56 Osmaniye Ticaret Borsası Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 5,55 liradan satıldı.

15:52 BAKAN KİRİŞCİ: TAHIL KORİDORUNDAN 694 GEMİ GEÇTİ TÜRKİYE Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri programının ardında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün itibariyle 694 geminin tahıl koridorundan geçtiğine ve 19.

15:21 YABAN HAYVANLARI İÇİN SÜPHAN DAĞI ETEKLERİNE YEM BIRAKILDI BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Süphan Dağı eteklerine yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

15:14 Kütahya Ticaret Borsası Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,20 liradan, en yüksek 7,90 liradan satıldı.

14:16 Tekirdağ'da buğday çalıştayı yapıldı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, dünyada buğday fiyatlarında dalgalanma beklendiğini belirterek, "Ukrayna ve Rusya buğday ticaretinde önemli role sahipler.

13:14 Bakan Kirişçi: "Tahıl koridorunda 694 gemi 19,3 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri taşıdı" Bakan Kirişçi: "Tahıl koridorunda 694 gemi 19,3 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri taşıdı" Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'den tahıl koridoruyla ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Dün itibariyle 694 gemi tahıl koridorundan geçti.

12:10 Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.

10:58 Tarla bitkileri profesöründen çiftçiye kurak dönem için tavsiyeler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemlerde çiftçilerin kuraklığa hassas bitkileri ekmekten, gereksiz toprak işlemeden, erken ekimden ve aşırı...

10:40 1966 Turanspor adım adım şampiyonluğa 1966 Turanspor her geçen hafta şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyor.

10:24 Ukrayna'da Tahıl Hasadının 2023'te 49,5 Milyon Tona Ulaşması Bekleniyor KİEV, 2 Şubat (Xinhua) -- Interfax-Ukrayna haber ajansının, Çarşamba günü Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'nın bir tahminine dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'nın bu yıl yaklaşık 49,5 milyon ton tahıl hasadı yapacağı tahmin ediliyor.

10:18 Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,501 liradan satıldı.

09:16 Kayseri Ticaret Borsası Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 237,35, takım pastırmanın kilogramı 323,20 liradan satıldı.

21:06 Bakan Kirişci, MÜSİAD Ankara Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Biz bu ülkede yüzde 20 olan savunma alanındaki yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'lere çıkardık.

20:23 Bakan Kirişci: Her şeyi yerlileştirdik, millileştirdik; ama muhalefeti yerlileştiremedik TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2 gün önce yayımlanan sözde mutabakat metni diyorum metinden başka her şeye benzer. Mutabakat metni içinde benim kendi bakanlığım ile ilgili olan bölümde öyle abuk sabuk şeyler yazmışlar ki Allah'tan korkun.

20:23 Bakan Kirişci: Her şeyi yerlileştirdik, millileştirdik; ama muhalefeti yerlileştiremedik Bakan Kirişci: Her şeyi yerlileştirdik, millileştirdik; ama muhalefeti yerlileştiremedikTARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2 gün önce yayımlanan sözde mutabakat metni diyorum metinden başka her şeye benzer.

16:34 Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.

15:00 Başkan Atay, Efeler'de tarıma değer katıyor İlçenin yöresel ürünlerine değer kazandırmak için projelerini art arda hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hem belediyenin tarım arazilerini üretime kazandırmasıyla hem de ilçedeki tarım ürünlerine ve üreticilere verdiği önemle bölge halkının beğenisini topluyor.

14:10 Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.

13:29 Akşener: "Biz, Millet İttifakı'nı Ferasetle, Feragatle, Fedakarlıkla Kurduk. Kimse Merak Etmesin, Kazanana Kadar da Buradayız, Hiçbir Yere Gitmiyoruz" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Millet İttifakı, millete rağmen değil; milletle beraber yol yürüyecektir. Yani muhalefetin istikametini milletimiz çizecektir.... Bu mücadele batılın karşısında, hakkın mücadelesidir. Bu mücadele haramın karşısında, helalin mücadelesidir. Bu mücadele zulmün karşısında istiklalin mücadelesidir. Bu mücadele istibdattın karşısında, hürriyetin mücadelesidir. Ve bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez. Biz; Millet İttifakı’nı ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk. İstibdat zincirlerini kırmak, umudu yaşatmak için kurduk. Türkiye’ye hak ettiği istikbali sunmak için kurduk. Kimse merak etmesin; kazanana kadar da buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz” dedi.

12:40 Ata yadigarı "Gacer" buğdayı kadınlara ilham oldu Kayseri'nin Develi ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, ilçede yetiştirilen genetiği değiştirilmemiş ata tohumu Gacer buğdayından elde edilen unla evde yaptıkları ürünleri tezgaha taşıdı.

11:50 Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,007 liradan satıldı.

11:20 Altındağ Belediyesi "sertifikalı nohut tohumu" desteğini bu yıl da verecek Altındağ Belediyesince, Altındağlı çiftçilere geçen yıl verilmeye başlanan sertifikalı nohut tohumu desteği bu yıl da devam edecek.

15:22 Tataristan heyetinden KSO'ya ziyaret Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Tarım ve Gıda Bakanı Marat Zyabbarov, beraberindeki heyet ile Konya Sanayi Odası'nı (KSO) ziyaret etti.

14:29 Bölge terörden temizlendi, 12 milyar dolar değerindeki petrol ülkeye kazandırıldı Şırnak'ta Gabar Dağı'nın terörden temizlenmesinin ardından yapılan sismik çalışmalarla birlikte bulunan petrol günlük 5 bin varili buluyor. Keşfedilen sahadaki petrolün rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar olduğu belirlendi.

14:48 Uluslararası piyasada şeker fiyatları 6 yılın zirvesine çıktı Emtia piyasasında bugün negatif bir seyir izlenirken, şeker fiyatı 0,2166 dolarla Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

14:32 Kütahya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çetin kış koşullarının yaşandığı yüksek rakımlı bölgelere ulaşarak yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

14:30 Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,55 liradan satıldı.

14:29 Bölge terörden temizlendi, 12 milyar dolar değerindeki petrol ülkeye kazandırıldı Bölge terörden temizlendi, 12 milyar dolar değerindeki petrol ülkeye kazandırıldı Şırnak'ta Gabar Dağı'nın terörden temizlenmesinin ardından yapılan sismik çalışmalarla birlikte bulunan petrol günlük 5 bin varili buluyor.

14:15 Şehir merkezine yılın ilk karı yağdı Şehir merkezine yılın ilk karı yağdı Aksaray'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde şehir merkezinde yılın ilk karı yağmaya başladı.

13:38 Ziraat Mühendisi Karaarslan: "Geçen yıllara göre, yağış miktarında yüzde 60'ın üzerinde bir düşüş var" Ziraat Mühendisi Karaarslan: "Geçen yıllara göre, yağış miktarında yüzde 60'ın üzerinde bir düşüş var" Bingöl ve bölgedeki yağışın yetersiz olduğunu belirten Ziraat Mühendisi Cuma Karaarslan, "90 günlük, 150 günlük yağış parametrelerine baktık. Geçen yıllara göre yüzde 60'ın üzerinde bir düşüş var.

11:18 Pamuk ve mısırda düşüş yaşandı, kuraklık kriz merkezi oluşturuldu Pamuk ve mısırda düşüş yaşandı, kuraklık kriz merkezi oluşturuldu Uzun yıllar ortalamasında Diyarbakır'da yağışlarda yüzde 36 düşüş yaşanıyor Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar: "Çınar Göksu Barajı'nda su yok, Devegeçidi Barajı'nda da su miktarında çok eksiklik var" "Kaçak...