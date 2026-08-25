Erzurum'da Liseli Öğrenciler Tarımda Hasat Yaptı - Son Dakika
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Erzurum'da Liseli Öğrenciler Tarımda Hasat Yaptı

Erzurum\'da Liseli Öğrenciler Tarımda Hasat Yaptı
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Aziziye'de öğrenciler, 650 dekarlık arazide Odesca buğday hasadı yaparak tarım eğitimine katkı sağladı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde lise öğrencilerinin uygulamalı tarım eğitimi aldığı 650 dekarlık arazide hasat başladı.

Lise öğrencilerinin tarım ve hayvancılığı uygulamalı olarak öğrendiği Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin arazisinin 650 dekarına ekilen yerli tohum Odesca türü buğdayın hasadı yapıldı.

Biçerdöver kullanarak hasada katılan Vali Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, bereketli bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu.

Baruş, lisenin 850 dekar uygulama alanına sahip olduğunu belirterek "Bu yıl 650 dekarına yerli tohum Odesca türü buğday ekildi. Bu yıl maşallah verim de iyi, kurak arazi olmasına ve sulanmamasına rağmen dekar başına yaklaşık 400 kilogram verim bekliyoruz." dedi.

Okulda 3 bölümde 333 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

"Okulumuz bizim için çok önemli çünkü Erzurum tarım ve hayvancılık açısından Türkiye'nin önemli illerinden birisi. Tarım sahamız ve hayvancılık için meralarımız çok geniş. İlimizin yaklaşık yüzde 60'ı meralardan oluşuyor. Genellikle köylerden gelen çiftçi ailelerin çocukları eğitim görüyorlar, tarımı tekniğe uygun şekilde teknolojiden yararlanarak öğreniyorlar. Okulumuza her türlü desteği vereceğiz, yeter ki öğrencilerimiz, ülkemiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan tarım ve hayvancılık konusunda gerekli eğitimi alsınlar ve ailelerinin geçimine katkıda bulunsunlar. Çünkü topraklarımızı terk edersek, memleketimizin beslenmesi için yabancı kaynaklara ihtiyacımız olacak, bunu kesinlikle istemiyoruz. Türkiye, tarım ve hayvancılıkta kendisine yeten bir ülke."

Baruş, toprağın verimliliğine ve biyolojik çeşitliliğe zarar veren anız yakma konusunda da uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi, Türkiye, Aziziye, Aydın, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Liseli Öğrenciler Tarımda Hasat Yaptı - Son Dakika

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