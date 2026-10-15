18 bin kilometre yapan İsviçreli bisikletliler Bilecik Pazaryeri'nde ağırlandı - Son Dakika
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18 bin kilometre yapan İsviçreli bisikletliler Bilecik Pazaryeri'nde ağırlandı

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18 bin kilometre yapan İsviçreli bisikletliler Bilecik Pazaryeri\'nde ağırlandı
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Yaklaşık bir yıl önce Singapur'dan dünya turuna çıkan İsviçreli iki bisiklet tutkunu, 18 bin kilometre pedal çevirerek Bilecik'in Pazaryeri ilçesine vardı. Gümüşdere köyünde yağmura yakalanan gezginler, köylülerin çay ve boza ikramıyla misafir edildi.

İsviçreli iki bisiklet tutkunu, dünya turu için çıktıkları yolculukta 18 bin kilometre pedal çevirerek Pazaryeri'ne ulaştı. Yağmura Gümüşdere köyünde yakalanan turistler, köylülerin misafirperverliğiyle karşılandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyü, dünyanın farklı ülkelerini bisikletleriyle keşfetmek üzere yola çıkan iki İsviçreli turisti ağırladı. Yaklaşık bir yıl önce Singapur'dan dünya turuna başlayan 31 yaşındaki Miry Şlayfer ile 39 yaşındaki Pascal Graft, 18 bin kilometrelik yolculuklarının ardından Bilecik'e ulaştı. Yağışlı hava nedeniyle konaklayacak yer arayan İsviçreli turistlere Gümüşdere Köyü'nde konaklama imkanı sağlandı. Köy konağında misafir edilen gezginlere çay ve yöreyle özdeşleşen boza ikram edildi. Köylü vatandaşlar, dil farklılığına rağmen cep telefonlarına yüklenen çeviri uygulaması aracılığıyla turistlerle sohbet ederek onların sıra dışı yolculuklarını dinledi.

18 bin kilometrede binlerce hikaye biriktirdiler

Yaklaşık beş haftadır Türkiye'de bulunan gezginler, yol güzergahları üzerindeki turistik bölgeleri ziyaret ederek ülkenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfediyor. Türkiye'de en çok beğendikleri yerler arasında Kapadokya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bulunduğunu anlatan turistler, yolculukları boyunca farklı kültürleri tanımanın ve insanlarla iletişim kurmanın kendileri için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.

"Türkiye'deki insanlar çok misafirperver ve yardımsever"

Bisikletle dünyayı gezme hayallerini gerçekleştirmek için uzun süre çalışıp para biriktirdiklerini belirten İsviçreli gezginler, "Biz dünyayı bisikletle dolaşmak istedik. Yaklaşık bir yıl önce Singapur'dan yola çıktık. Bu gezi için son birkaç yıldır çok çalıştık ve para biriktirdik. Bisikletle seyahat etmeyi gerçekten çok seviyoruz. Türkiye'deki insanlar üzerimizde çok olumlu izler bıraktı. Son derece misafirperverler ve yardımseverler" dedi.

"Kendileri İsviçreli, dünya turunu bisikletiyle yapıyorlar"

Gümüşdere Köyü sakinlerinden Ahmet Kırmızı, "Arkadaşlarımız Miry ve Pascal bu gün içerisinde çay içmek için köy konağımıza uğradılar. Sohbetimiz sonucu havanın yağışlı olduğunu kalacak yer aradığını söylediler. Bizde köy lojmanımızın müsait olduğunu onları ağırlamaktan keyif alacağımızı söyledik. Kendileri İsviçreli, dünya turunu bisikletiyle yapıyorlar. Singapur'dan yola çıktılar kendi ülkelerine doğru yaklaşık 2 ay zaman olduğunu söylediler. Kendilerini ağırlamaktan keyif duyduk" diye konuştu.

Öte yandan, Miry Şlayfer ve Pascal Graft, gezdikleri ülke ve Türkiye'deki ziyaret ettikleri yerleri anlatıp, sırasıyla Bursa, İstanbul ve Yunanistan üzerinden ülkelerine varacaklarını belirtti.

Kaynak: İHA
PazaryeriSingapurMisafirBilecikKültürTurizmDünyaYaşamÇevreSon Dakika

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