Adana\'da Aniden Sağanak Yağış

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Adana'da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde etkili olurken, yağmura birçok vatandaş hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık 20-30 dakika süren yağmur daha sonra etkisini yitirdi.