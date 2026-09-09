Adana’da termometreler 43 dereceyi gördü, vatandaş sıcağa şiir yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana’da termometreler 43 dereceyi gördü, vatandaş sıcağa şiir yazdı

Adana’da termometreler 43 dereceyi gördü, vatandaş sıcağa şiir yazdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Adana’da termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi. Bir vatandaş sıcaklar için şiir yazarak, "Güneşle ateşkes imzalamak istiyoruz" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Adana'da yazın yaşamamak lazım, burası durulacak yer değil" dedi.

Adana'da Eylül ayına girilmesine rağmen sıcaklar etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı kentte 37 derece olarak ölçülürken kent merkezindeki termometreler 43 dereceyi gösterdi. Güneşin etkisiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara ve parklarda vakit geçirdi.

Sıcaktan şiir yazdı

Öte yandan aşırı sıcaklar nedeniyle Kadir Ertargın isimli vatandaş sıcaklar için şiir yazdı. Ertargın, "Görüyorsunuz, ücretsiz sauna hizmeti alıyor gibiyiz. Saunadan tek farkımız bizi serinleten bir yerin olmaması; sadece yanıyoruz. Güneş sanki mermileri içine hapsediyor, daha çok öfkesiyle bize saldırıyor gibi hissediyoruz. Başka bir şey hissetmiyoruz, baksana kafamızı kaldıramıyoruz. Boynumuz eğik gezmekten başka bir şey yaptığımız yok, güneşe bakmamak için belimiz bükülüyor. Güneşe ateş edenleri de haklı buluyorum artık; kurşun sıktıkça daha çok hırslanıyor, dereceyi artırıyor sanki. Güneş kurşun sıkıldıkça ateşini daha çok kızdırıyor ve üstümüze atıyor. Artık güneşle ateşkes anlaşması imzalamak istiyoruz. Terden de belli oluyor zaten, gölgeye geçmek istiyorum artık" ifadelerini kullandı.

"Adana'da yazın yaşamamak lazım, burası durulacak yer değil"

Adana'da yaz mevsiminde yaşamanın zorluklarına dikkat çekerek, sıcak havalardan dert yanan Ramazan Karataş, "Adana'nın sıcaklığı öyle anlatılacak gibi değil. Yemin ederim, bir de gelmişsiniz güneşin altında çekiyorsunuz, zaten biz kaçıyoruz. Yanıyor kardeş, ne yapalım şimdi? Adana'da yazın yaşamamak lazım, burası durulacak yer değil. Kaçabildiğiniz kadar kaçın, imkan olsa ben de kaçacağım. Yazı değil, Adana'nın sonbaharında bile burada yaşamamak lazım. Eylül ayı geldi, hala Adana'nın bundan haberi yok. Valla az bile yapıyorlar size onu söyleyeyim, ben olsam top bile atarım. Öyle böyle yakmıyor, dışarıdan belki abartılıyor gibi görünebilir ama oturma odasında iki tane klima mı olur?" diye konuştu.

"Bu sıcakta kavurma gibi olduk"

Sıcak havalardan korunmak için vatandaşlara tavsiyelerde Ahmet Tunç, "Bu Adana'nın sıcağını artık mermi değil roket keser. Şerefime bu sıcakta kavurma gibi olduk, insan bu sıcakta yürüyemiyor bile. Dışarıda işi olan bile çıkmasın, işi gücü bıraksın. Klimayı açıyorsun arabanın içinde terliyorsun, duştan çıkıyorsun yine terliyorsun; insan duşta terler mi? Buzlaç yiyin, meybuz yiyin, kanala atlayın, yapacak başka bir şey yok ya da klima altına geçip yatacaksınız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Türkiye, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adana’da termometreler 43 dereceyi gördü, vatandaş sıcağa şiir yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu
12 yaşındaki Güneş’in davasında yürek yakan an Annesi sanığa böyle seslendi 12 yaşındaki Güneş'in davasında yürek yakan an! Annesi sanığa böyle seslendi
Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil
10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi 10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi
Macaristan’dan 10 Rus diplomata “ülkeyi terk edin“ talimatı Macaristan’dan 10 Rus diplomata "ülkeyi terk edin" talimatı

10:57
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yangın Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
10:44
Bu ne hal ilkay Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
Bu ne hal ilkay? Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
10:36
Arda Güler ödülü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens
Arda Güler ödülü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens
10:36
Alevlerin karşısında tek yürek oldular Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
10:33
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir’in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 11:20:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana’da termometreler 43 dereceyi gördü, vatandaş sıcağa şiir yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement