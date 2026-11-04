Adana Kozan\'da gövdesi 1 metreyi aşan menengiç ağacının tescili isteniyor

Adana'nın Kozan ilçesinde mezarlıkta bulunan ve gövde kalınlığı 1 metreyi aşan menengiç ağacı görenleri hayrete düşürüyor. Normalde çalı formunda yetişen bitkinin yıllar içerisinde devasa bir ağaca dönüşmesi dikkat çekerken, mahalle sakinleri ağacın yaşının araştırılmasını ve koruma altına alınarak tescillenmesini istiyor.

Kozan ilçesi Tepecikören Mahallesi'ndeki tarihi mezarlıkta bulunan dev menengiç ağacı, heybetli görüntüsüyle ilgi çekiyor. Yaklaşık 3 metre yüksekliğe ulaşan ve gövde kalınlığı 1 metreyi aşan ağaç, bakımsızlık nedeniyle otlarla kaplanan tarihi mezarların arasında yükseliyor. Bölgedeki menengiç bitkilerinin genellikle çalı formunda yetiştiğini belirten mahalle sakinleri, bu büyüklükte bir ağacın ortaya çıkmasının oldukça dikkat çekici olduğunu ifade ediyor.

"Çalıdan devasa ağaca dönüşmesi yüzyıllar almış"

Vatandaşlardan Murat Karataş, ağacın bulunduğu alanın eski yerleşim yeri ve tarihi mezarlığı olduğunu belirterek, "Burası köyümüzün eski yerleşim yeri. Gördüğünüz mezarlık da Tepecikören'in eski mezarlığı. Bu menengiç ağacının ne zaman büyüdüğünü bilen yok. Eskilerin anlattıklarına göre çok eski bir ağaç. Biz bunun korunmasını ve tescillenmesini istiyoruz" dedi.

Menengicin normalde çalı formunda yetişen bir bitki olduğunu anlatan Karataş, "Menengiç aslında bir çalıdır, tohumdan yetişir. Şu elimde tuttuğum gibi küçük bir çalıdır. Bunun bu şekilde devasa bir ağaca dönüşmesi yıllar almış. Gövdesinin kalınlığına bakın, neredeyse 1 metreyi geçiyor. Akdeniz makisinin ağaç olmuş hali. Bu kadar büyümesi gerçekten hayranlık uyandırıyor" diye konuştu.

"Atalarımızdan kalan bir hatıra"

Ağacın tarihi mezarlıkta bir mezarın üzerinde yetiştiğini belirten Murat Karataş, ağacın geçmişe tanıklık ettiğini ifade ederek, "Bu ağaç konuşsa neler anlatır. Bizden önce kimler geldi, kimler geçti, kimler gölgesinde oturdu. Atalarımızdan bize kalan bir hatıra. Burası çok eski bir mezarlık, eski köy yeri olarak biliniyor. Artık kullanılmıyor ama geçmişimizin izlerini taşıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karataş, ağacın korunması ve tescillenmesi gerektiğini söyledi.