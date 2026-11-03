Adana Sarıçam'da Sarıçam Deresi'ne lağım suyu akıtılması vatandaşları isyan ettirdi - Son Dakika
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Adana Sarıçam'da Sarıçam Deresi'ne lağım suyu akıtılması vatandaşları isyan ettirdi

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Adana Sarıçam\'da Sarıçam Deresi\'ne lağım suyu akıtılması vatandaşları isyan ettirdi
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Adana Sarıçam\'da Sarıçam Deresi\'ne lağım suyu akıtılması vatandaşları isyan ettirdi
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Adana'nın Sarıçam ilçesinden geçen Sarıçam Deresi'ne kanalizasyon suyu akıtılması, dere çevresinde yaşayan vatandaşları isyana sürükledi. Mahalle muhtarı ve sakinler, ASKİ ile Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca bildirdikleri koku ve fare sorununa kesin çözüm istiyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinden geçen Sarıçam Deresi'nden kanalizasyon suyunun akması sonucu oluşan kirlilik vatandaşları isyan ettirdi.

Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinden geçen Sarıçam Deresi, kilometrelerce yol kat ederek Seyhan Nehri'ne dökülüyor. Ancak uzun yıllardır dereden kanalizasyon suyu akıyor. Vatandaşların talebi üzerine belirli dönemlerde dere temizleniyor ancak kısa bir süre yeniden eski haline geliyor. Şuanda da kanalizasyon suyunun dereden akması sonucu derenin geçtiği bölgedeki vatandaşlar adeta isyan ediyor.

"Çok felaket bir koku var"

İHA muhabirine konuşan Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ayşe Çolak, kesin çözüm istediklerini anlatarak, "Bitmek tükenmek bilmeyen bir sorunumuz var. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ve ASKİ'ye defalarca söyledik. Yeşiltepe Mahallesi'nden kanalizasyon suyu bırakıyorlar. Buraya bu su bypass yapılarak bırakılıyormuş. Burası halk sağlığını etkiliyor. Biz buna kesin çözüm istiyoruz. Çok felaket bir koku var. Sanki lağımın içerisinde yaşıyoruz. Geçici çözümlerle bizi geçiştiriyorlar. Yağmur yağdığında biz şükrediyoruz ki koku gitti diye" ifadelerini kullandı.

"Deredeki fareler hep evlere saldırıyor"

Demet Ak isimli vatandaş ise deredeki farelerin evlere girdiğini belirterek, "Burada kokudan duramıyoruz. Deredeki fareler hep evlere saldırıyor. Yollar berbat, çok perişanız. Lağım suyu bırakıyorlar hep dereye, mağduruz" dedi.

"Seçim zamanı kapıya gelip oy istiyorlar"

Mahalle sakinlerinden Semiha Nar ise, "Bu dereyi şikayet etmediğimiz yer kalmadı. Buranın pis kokusundan duramıyoruz. Buraya sanki bir leş atmışlar, o derece çok kötü bir koku var. Evlere fare giriyor. Buranın kahrını çekmek çok zor. Burası madem kapanmıyor, temizlensin. Buranın insanına değer vermiyorlar. Sadece seçim zamanı kapıya gelip oy istiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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