Afyonkarahisar Bolvadin\'de sonbahar renk cümbüşü drone ile görüntülendi

Afyonkarahisar'da sonbahar mevsimiyle birlikte doğaya hakim olan sarı, kızıl ve yeşil tonları mest eden manzaralar ortaya çıkardı.

Kartpostalları aratmayan görüntülerin oluştuğu bu eşsiz doğa olayı havadan dron ile görüntülendi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte Bolvadin genelinde doğa, sonbaharın tüm renk paletini gözler önüne serdi. Ağaçların yapraklarının sarıya, kahverengiye ve kızılın tonlarına bürünmesiyle birlikte ilçedeki yeşil alanlar, parklar ve kırsal kesimler adeta açık hava stüdyosunu andıran manzaralar sundu.

Görsel şölen oluşturan bu renk cümbüşü, drone ile havadan kayıt altına alındı. Kuş bakışı çekilen görüntülerde, sararan yaprakların oluşturduğu mozaik ve doğanın ton geçişleri göz kamaştırdı. Hem doğa severlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken bu anlar, izleyenlere huzur dolu kareler sundu.