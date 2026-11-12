Ağrı\'da buzlanan hayvan borsasında büyükbaşlar kayarak düşüp güçlükle ayakta durdu

Ağrı'da buzlanan hayvan borsasında büyükbaşlar kayarak düşüp güçlükle ayakta durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da hava sıcaklığının düşmesiyle buzlanan hayvan borsasında büyükbaşlar kaygan zeminde kayarak düştü ve ayakta durmakta güçlük çekti. Sabah saatlerinde yaşanan buzlanma nedeniyle bazı hayvanların yürürken dengesini kaybedip yere düştüğü anlar kameralara yansıdı.
Ağrı'da sabah saatlerinde hayvan borsasına getirilen büyükbaşlar buz tutan zeminde kayarak düşerken ayakta durmakta güçlük çekti.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle buzlanan hayvan borsasında, büyükbaş hayvanlar kaygan zeminde ilerlemekte zorlandı. Bazı hayvanların yürümeye çalışırken dengesini kaybederek yere düştüğü görüldü. Hayvanların buzla kaplanan zeminde ayakta durmakta güçlük çektiği anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?