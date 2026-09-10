Dünya genelinde Ağustos 2026, kayıtlara geçen en sıcak ay oldu - Son Dakika
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Dünya genelinde Ağustos 2026, kayıtlara geçen en sıcak ay oldu

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Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre Ağustos 2026, küresel ortalamada 16,96 dereceye ulaşarak tarihin en sıcak ayı oldu. 1,5 derece eşiğinin yeniden aşıldığı bu süreçte, Batı Avrupa ve ABD rekor sıcaklıklar ile şiddetli kuraklıkla sarsılıyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin yayımladığı son veriler, iklim krizinde ulaşılan kritik eşikleri gözler önüne serdi. Buna göre Ağustos 2026, küresel çapta bugüne kadar kaydedilen en sıcak ay olarak tarihe geçti.

KÜRESEL ORTALAMA SICAKLIKTA YENİ ZİRVE

Ağustos 2026'da küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 dereceye ulaştı. Bu rakam, Temmuz 2023’te kaydedilen 16,95 derecelik önceki rekoru geride bırakarak yeni bir zirve oluşturdu. Ölçülen bu değer, 1991-2020 dönemi Ağustos ortalamasının 0,85 derece, 1850-1900 sanayi öncesi dönem ortalamasının ise 1,65 derece üzerinde gerçekleşti. Bu veriyle birlikte, Kasım 2025'ten bu yana ilk kez aylık küresel sıcaklık artışı 1,5 derece sınırını aşmış oldu.

OKYANUSLARDA VE BATI AVRUPA'DA REKOR DALGA

Sıcaklık rekorları yalnızca karalarda değil, denizlerde de etkisini gösterdi. Kutup bölgeleri hariç tutulduğunda, okyanuslardaki ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı Ağustos ayında 21,07 dereceye tırmanarak tüm zamanların ağustos rekorunu kırdı. Karasal alanda ise Batı Avrupa, kayıtlara geçen en sıcak yazını geride bıraktı. Mayıs ayından itibaren etkili olan yoğun sıcak hava dalgaları, Haziran-Ağustos dönemi ortalama sıcaklıklarını 2003 yılında kırılan rekorun da üzerine taşıdı.

ABD'DE 132 YILIN EN SICAK YAZI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) verilerine göre, ABD ana karasında Haziran-Ağustos dönemi ortalama sıcaklığı 23,6 derece olarak ölçüldü ve ülke son 132 yılın en sıcak yaz mevsimini yaşadı. Ölçülen bu sıcaklık 20. yüzyıl ortalamasının 1,7 derece üzerinde gerçekleşirken, 1936 ve 2021 yıllarında kırılan önceki rekorlar da 0,2 derece aşıldı. ABD genelinde yalnızca yaz dönemi değil, Ağustos ayının kendisi de ortalama 24,2 derece ile şimdiye kadarki en sıcak ay olarak kayıtlara geçti.

KURAKLIK VE YANGIN RİSKİ BÜYÜYOR

NOAA verileri, aşırı sıcakların kalıcı bir eğilime dönüştüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Ülkedeki en sıcak 5 yaz mevsiminden 4'ünün son 5 yıl içinde yaşanması durumun ciddiyetini artırırken, uzmanlar bu tablonun temel müsebbibi olarak fosil yakıt kullanımından kaynaklanan küresel ısınma eğilimini işaret ediyor. Hâlihazırda ABD ana karasının yaklaşık yüzde 59'unda kuraklık yaşanıyor. NOAA'nın Eylül ayı öngörülerine göre ülkenin büyük bölümünde sıcaklıklar normallerin üzerinde seyretmeye devam edecek; özellikle kuzeybatı, orta batı ve güney bölgelerinde orman yangını riskinin yüksek seviyede kalması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Dünya genelinde Ağustos 2026, kayıtlara geçen en sıcak ay oldu - Son Dakika

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