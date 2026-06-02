Alanya\'ya 79 mavi bayrak ve çevre eğitiminde bir ödül daha aldı

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) öncülüğünde, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında gerçekleştirilen sezon denetimlerinin ardından 2026 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı. Bu yıl Alanya'da 6 halk plajı, 68 tesis plajı, 4 turizm teknesi ve 1 marina olmak üzere toplam 79 nokta Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Avrupa Birliği'nin 1987 yılını "Çevre Yılı" ilan etmesiyle başlayan Mavi Bayrak Programı, halk sağlığını korumayı ve çevre bilincini artırmayı amaçlıyor. Türkiye'de 1993 yılından bu yana uygulanan program, dünyanın en saygın çevre ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Mavi Bayraklı plajlar; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, güvenlik, çevre eğitimi ve erişilebilirlik gibi birçok kriter doğrultusunda değerlendiriliyor. Düzenli su analizleri, atık su arıtma sistemlerinin uygunluğu, doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilk yardım hizmetleri, engelli erişimi, atık yönetimi ve çevre bilgilendirme çalışmaları zorunlu kriterler arasında yer alıyor. Marinalar ve turizm tekneleri ise çevre yönetimi uygulamalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, halkın katılımı ve çevre eğitim faaliyetleri açısından da denetleniyor.

Alanya Belediyesi, çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarıyla bir kez daha önemli bir başarıya imza attı. "2025 Yılı En İyi Çevre Eğitimi ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülleri" kapsamında üst üste 6'ncı kez ödüle layık görülen Alanya Belediyesi, çevre alanındaki örnek uygulamalarıyla dikkat çekti. Türkiye genelinde ödül almaya hak kazanan 9 büyükşehir ve ilçe belediyesi arasında yer alan Alanya Belediyesi; sürdürülebilir turizm anlayışı, çevre duyarlılığı ve toplumsal farkındalık projeleriyle takdir topladı. Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik çevre eğitimleri, kıyı temizliği etkinlikleri, geri dönüşüm projeleri ve bilinçlendirme kampanyaları ödülün kazanılmasında etkili oldu.

Türkiye dünyada ilk 3'teki yerini korudu

TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen ve FEE tarafından dünya genelinde 50 ülkede uygulanan Mavi Bayrak Programı kapsamında Türkiye, 2026 yılında da önemli bir başarı elde etti. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı. FEE'nin merkezi olan Kopenhag'dan duyurulan sonuçlara göre Türkiye, plaj sayısında bir kez daha dünyanın en fazla Mavi Bayraklı plajına sahip üçüncü ülkesi olmayı başardı. Çevreyi koruyan, sürdürülebilir turizmi destekleyen ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefleyen çalışmalarıyla Alanya Belediyesi, Mavi Bayrak vizyonunu her geçen yıl daha da güçlendiriyor. Elde edilen başarılar, Alanya'nın temiz, güvenli ve çevre dostu turizm destinasyonu kimliğini ulusal ve uluslararası alanda pekiştiriyor. İlçe genelinde Alanya Belediyesi yerel sorumluluğunda yürütülen çalışmalar kapsamında Bu yıl 6 halk plajı, 68 tesis plajı, 4 turizm teknesi ve 1 marina olmak üzere toplam 79 nokta Mavi Bayrak almaya hak kazandı. - ANTALYA