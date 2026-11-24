Alanya'da hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu, o anlar cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde oluşan hortum, Mahmutlar Mahallesi açıklarında bir süre ilerledikten sonra kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti. Vatandaşların dikkatini çeken hortumun görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında oluşan dev hortum bir süre ilerledikten sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Bir süre denizle buluşan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi açıklarında meydana geldi. Deniz üzerinde oluşan hortum, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Denizle buluşan hortum, bir süre etkisini sürdürerek ilerledi. Hortumun kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kaybolduğu görüldü.
Kaynak: İHA
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