Aliberti Köşkü kent parkına dönüşüyor - Son Dakika
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Aliberti Köşkü kent parkına dönüşüyor

Aliberti Köşkü kent parkına dönüşüyor
23.06.2026 10:05  Güncelleme: 10:07
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'da atıl durumdaki Aliberti Köşkü ve çevresini spor, dinlenme ve sosyal alanları bir araya getiren çok fonksiyonlu bir kent parkına dönüştürüyor. Projede yürüyüş yolları, tenis kortu, padel sahası, çocuk oyun alanı ve kafe yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır atıl durumda bulunan Aliberti Köşkü ve çevresindeki 22 bin metrekarelik alanı, spor, dinlenme ve sosyal yaşam imkanlarını bir araya getiren çok fonksiyonlu bir kent parkına dönüştürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, proje kapsamında kente doğa, spor ve sosyal yaşamın iç içe geçtiği yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'nın İnönü Mahallesi'nde yıllardır atıl kalan, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanan Aliberti Köşkü ve çevresindeki 22 bin metrekarelik alanı kent yaşamına kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yapımı devam eden Aliberti Köşkü Peyzaj Tasarım Projesi alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ve Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu'ndan bilgi aldı. Yakın zamanda hizmete açılması planlanan proje tamamlandığında, Buca'nın merkezinde doğa, spor ve sosyal yaşamı buluşturan yeni bir kent parkı vatandaşların kullanımına sunulacak.

"Bu yeşil alanı koruyacak ve daha da geliştireceğiz"

Alanın kent için önemli bir kazanım olacağını belirten Başkan Tugay, "Burası bugüne kadar yeterince fark edilmemiş ancak son derece değerli bir alan. Sahipleri tarafından belediyemize bağışlanan bu bahçede çok eski ve kıymetli ağaçlar bulunuyor. Mevcut yeşil dokuyu koruyacak, aynı zamanda daha da geliştireceğiz. Kent sakinlerinin bu alanı güvenle ve keyifle kullanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. İnsanların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, oturup dinlenebileceği ve keyifli anlar yaşayabileceği yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Kültürpark, Hasanağa Bahçesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve İnciraltı Kent Ormanı gibi bu alanın da kent yaşamına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü insanların bu tür yeşil ve nefes alabilecekleri alanlara ihtiyaç duyduğunu biliyoruz" dedi.

"Çok fonksiyonlu bir yaşam alanı olacak"

Projenin farklı yaş gruplarına hitap edeceğini ifade eden Başkan Tugay, "Burası spor yapmak, dinlenmek ve gençlerin ders çalışabilmesi için uygun bir ortam sunacak. Ayrıca vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla yararlanabileceği bir kafeteryanın da yer aldığı çok fonksiyonlu bir yaşam alanı olacak. Gençlik yıllarımda bu bölgede yaşadım, o dönemde yürüyüş ya da spor yapılabilecek alanlar yoktu. Bu nedenle tenis kortları, padel sahaları ve çocuk oyun alanları oluşturacağız. Gece saatlerine kadar kullanılabilecek, güvenli ve her yaştan vatandaşın yararlanabileceği bir alan tasarlıyoruz. Yakın zamanda hizmete açmayı planladığımız parkta çalışmalarımız açılış sonrasında da sürecek. Kentte yeşil alanların, dinlenme ve spor alanlarının artması insanların kenti daha huzurlu kullanmasını sağlıyor. Bu ihtiyacın farkındayız ve bu tür alanları kentimize kazandırmaya devam edeceğiz. Buca gibi büyük bir ilçenin de böyle bir yaşam alanına ihtiyacı var" diye konuştu.

22 bin metrekarelik kent parkı

Buca İnönü Mahallesi'nde 22 bin 598 metrekarelik alanda hayata geçirilen projede uygulama çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında yaklaşık 650 metre uzunluğunda yürüyüş güzergahları ve patika yolların yanı sıra, bin metrekarelik spor alanında tenis kortu ve padel sahası yer alacak. Alanda ayrıca 700 metrekarelik kafe ve oturma bölümleri ile doğal malzemeler kullanılarak tasarlanacak 450 metrekarelik çocuk oyun alanı bulunacak. Proje içerisinde bin metrekarelik kent bostanı, geniş çayır alanları ve zeytinlikler de yer alacak. Mevcut ağaç dokusunun korunacağı parkta, çok katmanlı Akdeniz bitki örtüsüyle biyoçeşitliliğin desteklenmesi hedefleniyor.

Ağaçlar korunuyor

Proje kapsamında mevcut bitki örtüsünün korunması ve sağlıklı şekilde gelişiminin sürdürülmesi için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda bakım ve budama çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında zeytin, badem, defne, dut, çam, kayısı ve nar ağaçları ile yüzlerce çalı türünün bakımı yapıldı. Öte yandan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de alanın düzenlenmesi, yürüyüş yollarının oluşturulması ve spor alanlarının zemin hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Turizm, Yaşam, Çevre, Çocuk, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aliberti Köşkü kent parkına dönüşüyor - Son Dakika

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