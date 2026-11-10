Ankara Beypazarı'nda kar ve soğukta yiyecek bulamayan yılkı atları asfalt yola indi - Son Dakika
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Ankara Beypazarı'nda kar ve soğukta yiyecek bulamayan yılkı atları asfalt yola indi

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Ankara Beypazarı\'nda kar ve soğukta yiyecek bulamayan yılkı atları asfalt yola indi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi'nde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterince yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları asfalt yola çıktı. Kar altında kalan otlaklarda yiyecek bulamayan atların yemek aradığı anlar telefon kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışının başlaması ve hava sıcaklığının düşmesiyle yılkı atları, yiyecek bulmak için asfalt yola çıktı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi'nde kar yağışının başlaması ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte, doğada serbestçe yaşayan yılkı atları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bölgede etkili olan kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava, Karaşar bölgesinin yaylalarını ve dağ eteklerini kalın bir beyaz örtüyle kapladı. Bu durum, yılkı atlarının kış şartlarındaki yaşam mücadelesini gözler önüne serdi. Karın altında kalan otlaklarda yiyecek bulamayan atlar, asfalt yola çıkarak yemek aramaya koyuldu. O anlar, bir telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara Beypazarı'nda kar ve soğukta yiyecek bulamayan yılkı atları asfalt yola indi - Son Dakika
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