Ankara'da akşam saatlerinde dolu ile karışık sağanak yağış etkili oldu.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan dolu ile karışık sağanak yağış, şehir genelinde etkili oldu. Yağışın başlamasının ardından trafikte aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar, sağanak ve doludan kaçınmak için çeşitli önlemler aldı, üstü kapalı yerlerde yağışın bitmesini bekledi. Bahçelievler metro durağı önündeki bir ağaç, şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı devrildi.