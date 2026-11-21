Ankara'da sağanak trafiği aksattı, Bahçelievler metro durağı önünde ağaç devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara genelinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, trafikte aksamalara yol açtı. Vatandaşlar yağıştan korunmak için üstü kapalı alanlarda beklerken Bahçelievler metro durağı önündeki bir ağaç şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle devrildi.
Ankara'da akşam saatlerinde dolu ile karışık sağanak yağış etkili oldu.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan dolu ile karışık sağanak yağış, şehir genelinde etkili oldu. Yağışın başlamasının ardından trafikte aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar, sağanak ve doludan kaçınmak için çeşitli önlemler aldı, üstü kapalı yerlerde yağışın bitmesini bekledi. Bahçelievler metro durağı önündeki bir ağaç, şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı devrildi.
Kaynak: İHA
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