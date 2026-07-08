Antalya'da Deniz Koruma Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Deniz Koruma Protokolü İmzalandı

Antalya\'da Deniz Koruma Protokolü İmzalandı
08.07.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması hedefleniyor.

Antalya Valiliği öncülüğünde yürütülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Kemer Üç Adalar ve çevresinin pilot uygulama alanı olarak belirlendiği protokolle, denizel biyolojik çeşitliliğin korunması, deniz çayırlarının yeniden ihyası ve bilimsel temelli çevre yönetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Antalya denizlerinin tekrar o eski güzel günlerine dönmesi için çok önemli bir adım atıyoruz" dedi.

Antalya Valiliği öncülüğünde yürütülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Antalya'nın denizel, kıyısal, karasal ve iç su ekosistemlerinin korunmasına yönelik hazırlanan protokolle, denizel biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması, bilimsel temelli çevre yönetiminin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir koruma modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında pilot uygulama alanı olarak Kemer ilçesi sınırlarındaki Üç Adalar ve çevresi belirlendi. Çalışmaların yalnızca bu bölgeyle sınırlı kalmayacağı, Antalya genelindeki denizel, kıyısal, karasal ve iç su ekosistemlerini kapsayacak şekilde yürütüleceği bildirildi. Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarda ilgili kamu kurumları, üniversiteler, araştırmacılar, yerel yönetimler, balıkçılık kooperatifleri, dalış merkezleri, turizm sektörü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla bilimsel veriye dayalı, katılımcı ve sürdürülebilir bir koruma anlayışı benimsenecek.

Akdeniz'e bilimsel koruma

Protokol kapsamında uygulanacak Üç Adalar Entegre Ekosistem Değerlendirme ve Koruma Planlama Projesi ile bölgenin biyolojik çeşitliliğinin bilimsel yöntemlerle ortaya konulması hedefleniyor. Proje ile denizel ve kıyısal ekosistemlere yönelik tehditlerin analiz edilmesi, uzun dönemli izleme sistemlerinin kurulması ve paydaş katılımına dayalı koruma stratejilerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Proje ile bölgenin biyolojik ve ekolojik envanter çalışmaları gerçekleştirilerek denizel habitatlar ile hassas türlere yönelik bilimsel veri altyapısı oluşturulacak. Deniz ekosistemi için kritik önem taşıyan Posidonia oceanica deniz çayırları haritalandırılacak ve düzenli olarak izlenecek. Çevresel tehditlerle mücadele kapsamında ise hayalet ağlar ile diğer kirlilik unsurlarının temizlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Mavi Atlas sistemiyle vatandaş bilimi desteklenecek

Projenin toplumsal ve akademik iş birliği ayağında, DYKD tarafından geliştirilen Mavi Atlas sistemiyle vatandaş bilimi uygulamaları desteklenecek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalıştaylar düzenlenecek, sürdürülebilir üretim, döngüsel ekonomi ve mavi ekonomi uygulamalarına yönelik yenilikçi projeler de geliştirilecek. Tüm çalışmaların kapsayıcı ve şeffaf ilerlemesi adına paydaş katılımına dayalı koruma ve yönetişim planları hazırlanacak. Çalışmalar sonucunda elde edilecek bilimsel veriler ve teknik çıktılar, Antalya Valiliği koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ve karar vericilerle paylaşılacak. Böylece doğal kaynakların korunmasına yönelik politika ve uygulamalara bilimsel katkı sunulacak. Proje ile elde edilecek bilimsel bilgi ve deneyimin, Türkiye'nin uluslararası iklim ve biyolojik çeşitlilik hedeflerine katkı sunması ve ulusal ile uluslararası platformlarda paylaşılması hedefleniyor.

"Denizlerin eski güzel günlerine dönmesi için önemli bir adım"

İmza töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2026 yılının başından itibaren Antalya Valiliği olarak yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Çalışmamız özelden COP31 sürecine hazırlık amacını güdüyordu. Ama genelde Antalya'nın en kıymetli varlığı olan denizini muhafaza etmeyi, korumayı ve hem deniz üstü hem de deniz altı yaşamını desteklemeyi düşünüyorduk. Bunun için bir inisiyatif geliştirdik ve ismini Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi koyduk. Antalya Valiliği'nin koordinasyonunda yoğun bir çaba içerisine girdik" dedi.

Protokolün Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin önemli bir bileşeni olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Bugün, deniz altı yaşamının yeniden canlandırılması, kaybetmiş olduğumuz deniz çayırlarının yeniden ihyası, yeşertilmesi ve Antalya denizlerinin tekrar o eski güzel günlerine dönmesi için çok önemli bir adım atıyoruz. Bu adımı da bu işlere girdiğimiz zaman 'Acaba kim bize destek olur' diye arayış içerisine girdiğimizde ilk bulduğumuz isim olan, İstanbul'daki ve Marmara Denizi'ndeki çalışmalarıyla Türkiye'de öncü olan, örnek olan Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin çalışmalara önemli katkı sunduğunu vurgulayan Şahin, "Deniz Yaşamını Koruma Derneği bize çok büyük ufuklar açtı. Bizim heyecanımıza ortak oldu, hatta daha ileri götürdü. 'Bizler burada yapacağız, sizlerle beraber hareket edeceğiz' dedi. Yapmış oldukları çalışmada Kemer Üç Adalar Bölgesi'nin en uygun yer olduğunu tespit ettiler. Biraz önce imzalamış olduğumuz bu protokolle beraber Antalya Valiliği ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Kemer ilçemiz Üç Adalar mevkiinde deniz çayırlarının yeniden ihyası, deniz yaşamının yeniden canlandırılması ve korunması için bir projeye hep birlikte adım atıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Denizcilik, Akdeniz, Antalya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya'da Deniz Koruma Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
Aile faciasında 3 ölü Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul’u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit’i ziyaret etti NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti
Süper Lig’e geri dönüş Volkan Demirel’in yeni talibi çok sürpriz Süper Lig'e geri dönüş! Volkan Demirel'in yeni talibi çok sürpriz

15:09
Trump doğrudan Erdoğan’ın yanına gitti İşte 4’lü mini zirvede konuşulanlar
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar
14:43
Aile fotoğrafına damga vuran an Rutte espri yaptı, Rama’nın yüzü düştü
Aile fotoğrafına damga vuran an! Rutte espri yaptı, Rama'nın yüzü düştü
13:25
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:57
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 15:20:07. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Deniz Koruma Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.