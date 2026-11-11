Antalya'daki COP31 zirvesinde 58 bin personel güvenlik için görev yapıyor - Son Dakika
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Antalya'daki COP31 zirvesinde 58 bin personel güvenlik için görev yapıyor

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Antalya\'daki COP31 zirvesinde 58 bin personel güvenlik için görev yapıyor
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Antalya\'daki COP31 zirvesinde 58 bin personel güvenlik için görev yapıyor
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COP31 için Antalya'da 9-20 Kasım'da toplam 58 bin personelle güvenlik önlemi alındığını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet ve Jandarmanın karada 26 bin personelle görev yaptığını söyledi. Çiftçi, AFAD'ın bin personelle Antalya'da görev alacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31 Zirvesi hakkında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız şu anda karada 26 bin personelle hizmet veriyorlar" dedi.

Bakan Çiftçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında alınan güvenlik önemlerin ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, "Malumlarınız olduğu üzere Antalya'mızda COP31 zirvesi 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak COP31 zirvesinin güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Arkadaşlarımız ile beraber planlamalarımızı yapmış bulunmaktayız. Antalya'yı merkez almakla beraber Antalya'ya yakın illeri birinci kuşak onları çevreleyen illeri ikinci kuşak sınırlarımızı ve liman illerimizi üçüncü kuşak olarak belirledik. Bunların hepsinde toplamda 58 bin personellimizle görev yapıyor. Antalya merkezde ve kuşak illerde. Biz daha öncesinde de NATO zirvesinde ev sahipliği yapmıştık. Burada da İçişleri Bakanlığı olarak zirvenin sorunsuz geçmesi için tüm güvenlik tedbirlerini sorunsuz şekilde almıştık. Sorunsuz bir şekilde de NATO zirvesini atlatmıştık. Şimdi Antalya'da da benzer tedbirleri aldık. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız şu anda karada 26 bin personelle hizmet veriyorlar. AFAD Başkanlığımız yine bin personelle sürecin başından itibaren Antalya'da görev yapacak. İnşallah ülkemiz bu COP31 zirvesine de başarılı bir şekilde ülkemizin şanına yaraşır bir şekilde tamamlamış olacağız" dedi.

"İklim değişikliğinin bir güvenlik sorunu olabileceğini biliyoruz"

İklim değişikleri hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Normalde iklim değişikliğinin bir çevresel sorun olarak değerlendirilebilir. ancak biz iklim değişikliğinin bir güvenlik sorunu olabileceğini biliyoruz. Tedbirlerimiz de buna göre alıyoruz. Bir ayda, bir senede yağacak olan yağmur miktarı bir günde düştüğünde, biliyorsunuz aşırı yağışlar sel felaketine, bazen heyelanlara sebebiyet verebiliyor. ve bu bir güvenlik problemine dönüşebiliyor. Onun için mesela kuraklığın arttığı yıllarda bunun göçü tetiklediğini biliyoruz yine. Aşırı yağışların sel ve heyelana sebebiyet verebildiğini düşünüyoruz. Bunların hepsi her ne kadar birer çevre problemi gibi görünse de ilerleyen aşamalarda kamu düzenini tehdit eden birer probleme dönüşebilir. Dolayısıyla biz iklim değişikliğini de bir güvenlik problemi, güvenlik açığı, hatta risk çarpanı olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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