Antalya'dan Bitlis'e getirilen yaban keçileri Nemrut Kalderası'nda doğaya salındı - Son Dakika
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Antalya'dan Bitlis'e getirilen yaban keçileri Nemrut Kalderası'nda doğaya salındı

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Bitlis DKMP ekiplerinin Adilcevaz ve Tatvan'da el koyduğu yaban hayvanları, sağlık kontrollerinin ardından 29 Eylül'de doğaya salındı. Antalya'dan getirilen bir yetişkin dişi ve bir yavru yaban keçisi de 21 Ekim'de Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda doğaya bırakıldı.

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında koruma altına alınan yaban hayvanları, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde 24-25 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında el konulan hayvanlar, DKMP ekiplerince yapılan sağlık kontrollerinin ardından 29 Eylül'de yeniden doğaya salındı.

Öte yandan, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden Bitlis'e getirilen bir yetişkin dişi ve bir yavru yaban keçisi de 21 Ekim 2026 tarihinde Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda doğaya bırakıldı. Antalya ve Bitlis DKMP Müdürlüğü personelinin koordinasyonunda gerçekleştirilen salım işlemiyle yaban keçileri doğal yaşam alanlarına kavuştu.

Bitlis DKMP Müdürlüğünün yaban hayatının korunması, doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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