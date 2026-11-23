Antalya ile Konya arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarında çalışmalar son aşamaya geldi. Yaklaşık 10 yıldır süren projede tünelin yanı sıra bağlantı yollarındaki çalışmalar da devam ediyor.

KIŞ AYLARINDAKİ ULAŞIM SORUNU ORTADAN KALKACAK

Alacabel Geçidi'nde, özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşanıyor. Bu sorunu ortadan kaldırması amaçlanan projenin yapımına 2016 yılında başlandı ve çalışmalar zorlu Toros coğrafyasında sürdürüldü.

Toplam 19,2 kilometre uzunluğundaki proje, 7 bin 420 metrelik çift tüplü tünel ile 11,8 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN TÜNELLERİ ARASINDA YER ALACAK

Yapım sürecinde uzunluğu 7 bin 360 metreden 7 bin 420 metreye çıkarılan Alacabel Tüneli, tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tünelleri arasında yer alacak.

Tünelde kazı ve beton kaplama çalışmaları tamamlandı. Asfaltlama, aydınlatma, elektrik, kamera sistemleri, havalandırma ve yangın güvenliği gibi teknik donanımlar için ise çalışmalar sürüyor.

ANTALYA-KONYA YOLU 7 KİLOMETRE KISALACAK

Tünel ve bağlantı yollarının hizmete girmesiyle mevcut güzergah 7 kilometre kısalacak, Antalya ile Konya arasındaki seyahatte yaklaşık 20 dakika zaman tasarrufu sağlanacak.

Yeni güzergah, mevcut yola göre daha düşük rakımdan geçecek. Böylece kış aylarında kar, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımın aksadığı geçitte sürücülerin daha güvenli yolculuk yapabilmesi amaçlanıyor.

YILLIK 910 MİLYON LİRA TASARRUF BEKLENİYOR

Proje tamamlandığında zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlanması öngörülüyor. Karbon emisyonunun ise yılda 7 bin 151 ton azaltılması hedefleniyor.

YIL SONUNDA HİZMETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Antalya ile Konya arasındaki önemli geçiş noktalarından biri olan Alacabel'de çalışmaların yıl sonunda tamamlanarak tünelin hizmete açılması planlanıyor. Projenin, özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelen geçitte ulaşımı önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.