Anzer Yaylası'nda Aniden Dolu Yağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anzer Yaylası'nda Aniden Dolu Yağışı

Anzer Yaylası\'nda Aniden Dolu Yağışı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkizdere'nin Anzer Yaylası'nda etkili olan dolu, yayla sakinlerini ve ziyaretçileri şaşırttı.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda etkili olan dolu yağışı, yayla sakinlerini ve ziyaretçileri şaşırttı.

İkizdere ilçesinde yaklaşık 2 bin 100 rakımda bulunan ve coğrafi işaretli meşhur Anzer balının üretildiği Anzer Yaylası'nda (Ballıköy), öğle saatlerinde aniden bastıran dolu etkili oldu. Sıcak havaların ardından aniden değişen hava koşullarıyla birlikte başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran dolu yağışı nedeniyle yayla beyaza büründü.

Ağustos ayında yağan dolu karşısında şaşkınlık yaşayan yayla sakinleri ve turistler, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yağışın bal üretimi yapılan kovanlar ve yayladaki bitki örtüsü üzerindeki etkisine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, İkizdere, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Anzer Yaylası'nda Aniden Dolu Yağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu Eski eşiyle konuşurken... Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye’nin yükselişini böyle yazdılar Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

20:33
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz
20:07
Arda Güler’e 4 dakika yetti
Arda Güler'e 4 dakika yetti
20:03
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
19:59
Maça damga vuran kare Mbappe golünü attı, Ester’e armağan etti
Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti
18:35
Girne’deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8’e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 20:55:33. #7.13#
SON DAKİKA: Anzer Yaylası'nda Aniden Dolu Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement