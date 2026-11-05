Artvin\'de kıyıda yağış etkisini artırdı, turuncu kodlu uyarı 23.59\'a kadar sürüyor

Turuncu kodlu uyarı yapılan Artvin'de yağış, sahil kesimlerinde etkisini artırdı. Sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Artvin'de kuvvetli yağış beklentisiyle yapılan turuncu kodlu uyarının ardından, kentin sahil kesimlerinde yağmur etkisini artırdı. Artvin Valiliği'nin paylaştığı meteorolojik uyarıda, il genelinde çok kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Yağış miktarının Artvin çevrelerinde metrekareye 51-75, kıyı kesimlerinde ise yer yer 76-100 kilogramı bulabileceği belirtildi. İç ve yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği kaydedildi. Uyarının bu akşam saat 23.59'a kadar geçerli olduğu ifade edildi.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların bu olumsuzluklara, yüksek kesimlerde ise buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olmaları istendi.