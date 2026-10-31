Artvin Şavşat\'ta ağacın zirvesinde av arayan yılan kartalını DKMP personeli kaydetti

Artvin'de ağacın en uç noktasına konan yılan kartalı, çevresini gözleyerek av ararken görüntülendi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir ağacın en uç noktasına konarak av arayan yılan kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Şerafettin Altunsoy tarafından kaydedildi.

Şavşat'ta doğal yaşamı yansıtan görüntülere bu kez yılan kartalı yansıdı. Bir ağacın zirvesine konan yırtıcı kuş, bulunduğu noktadan çevresini gözleyerek av aradı.

Altunsoy'un kaydettiği görüntülerde, ağacın en uç dalında duran yılan kartalının başını farklı yönlere çevirerek çevresini dikkatle izlediği görüldü.