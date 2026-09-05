Aydın'da bu yılki yağışlar yonca üreticisinin dönüm başına 420 kiloya ulaşan verimini artırdı - Son Dakika
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Aydın'da bu yılki yağışlar yonca üreticisinin dönüm başına 420 kiloya ulaşan verimini artırdı

Aydın\'da bu yılki yağışlar yonca üreticisinin dönüm başına 420 kiloya ulaşan verimini artırdı
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Aydın'da hayvancılığın önemli kaba yem kaynağı yoncada hasat sezonu sürerken, bu yılki yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü. Üretici Ali Rıza Coşkun, dönüm başına 400-420 kiloya kadar verim aldıklarını, geçen yıllara göre artış olduğunu ve ürünün kilosunu 12 liradan hayvancılara sattıklarını belirtti.

Aydın'da hayvancılığın önemli yem kaynaklarından yoncada hasat sezonu devam ederken, bu yılki yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü. Üretici Ali Rıza Coşkun, dönüm başına 420 kiloya kadar verim aldıklarını belirterek, yonca sezonundan memnun olduklarını söyledi.

Tarımsal ürün çeşitliliğiyle öne çıkan Aydın'da, hayvancılık sektörünün önemli kaba yem kaynaklarından olan yoncada hasat mesaisi devam ediyor. Tarlalarda biçilen yoncalar kurutulurken, nem oranı uygun seviyeye gelen ürünler balyalanarak hayvancılara ulaştırılıyor. Aydın'da özellikle sulak tarım arazilerinde yetiştirilen yoncalarda sezonun beşinci biçimleri gerçekleştirilirken, üreticiler bu yıl yağışların da etkisiyle verimin arttığını ifade etti. Yaklaşık 10 yıldır ailesinden devraldığı yonca üretimini sürdüren 28 yaşındaki üretici Ali Rıza Coşkun, bu yıl dönüm başına 400-420 kiloya kadar ürün aldıklarını söyledi.

Yonca üretimini severek yaptıklarını belirten Coşkun; "10 seneden beri bu işin içindeyiz. Çocukluktan beri, babamdan bize miras kaldı. Devam ediyoruz. Yonca işini seviyoruz, severek yapıyoruz. Yonca sezonunda ortalara geldik, artık sonlarına doğru yaklaştık. Verim güzel bu sene. Susuzluk çekmedik, yağışlar güzeldi. Yoncadan memnunuz. Diğer mahsullere göre biraz daha iyi şu anda. Yani üretici memnun" dedi.

Yılda ortalama 7 biçim yapılıyor

Yoncanın hava ve sulama şartlarına bağlı olarak yılda ortalama 7 kez biçilebildiğini belirten Coşkun, uygun hava şartlarında bu sayının 8-9'a kadar çıkabildiğini ifade etti. Bu sezon şu ana kadar beşinci biçimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Coşkun, "İki sefer de garanti biçeriz diye düşünüyorum, hava öyle gösteriyor. Yılda ortalama 7 biçim oluyor. 8-9'a da çıkıyor bazen ama havanın durumuna bağlı. Artık bu saatten sonra bir kat sulasak yeter. Normalde ayda iki sefer sulanıyor, şimdi bir sefer yeterli artık" diye konuştu.

Hasadın ardından 3 gün kurutuluyor

Biçilen yoncaların tarlada kurumaya bırakıldığını ve uygun nem seviyesine ulaştığında balyalandığını anlatan Coşkun, ürünün kalitesini korumak için nem ölçer kullandıklarını söyledi. Hasat sürecini anlatan Coşkun, "Hasat ettikten sonra burada kurutuyoruz, balyalıyoruz. Bu sene dönümde 400 kilo bandında verim aldık. Geçen yıllarda 330-350 kilo civarında ortalamayı yakalıyorduk. Bu sene iyi, 400-420 kilolara kadar çıktı. Hasat ettiğimiz ürünler 3 gün burada kalacak. 4. gün sabah geliyoruz. Özellikle çiy zamanında toplama yapıyoruz. Sabah 06.30 gibi başlıyoruz. Bir gün ya da iki gün de öyle bırakıyoruz. Ondan sonra balyalıyoruz. Nem ölçerimiz var, onunla nemini ölçüyoruz. Yoncada yüzde 12-13 nem ideal. Bu dönem nem oranlarımız da iyi" ifadelerini kullandı.

Ürün hayvancılara ulaştırılıyor

Ürettikleri yoncaları doğrudan hayvancılara sattıklarını ve balya işlemlerini de kendilerinin yaptığını belirten Coşkun, ürünün kilogramını 12 liradan hayvancıların işletmelerine kadar ulaştırdıklarını söyledi. Coşkun,; "Topladığımız ürünleri hayvancılara satıyoruz. Ticaretini de yapıyoruz, balya işini de yapıyoruz. Kilosunu 12 liradan hayvancının damına indiriyoruz. Küçük balya, büyük balya şeklinde. Hayvancılardan biraz daha inisiyatif bekliyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da bu yılki yağışlar yonca üreticisinin dönüm başına 420 kiloya ulaşan verimini artırdı - Son Dakika

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