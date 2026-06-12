Aydın'da Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Aydın'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Aydın\'da Kuvvetli Yağış Uyarısı
12.06.2026 13:00
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Aydın'ın doğu ilçelerinde 13 Haziran'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor, dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Aydın'ın doğu ilçelerinde 13 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, meteoroloji sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı uyarıda bulundu.

Aydın'ın doğu ilçelerinde 13 Haziran 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, yağışların 12.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği belirtilirken, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aydın'da Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

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