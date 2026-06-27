Aydın\'da Sıcaklık 40 Dereceyi Bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Aydın'da hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Kentte salı günü termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın'da 27 Haziran Cumartesi günü havanın açık ve az bulutlu geçeceği, özellikle öğle saatlerinde hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseleceği tahmin edildi. Rapora göre gün içerisinde rüzgarın ağırlıklı olarak doğu ve güneydoğu yönlerinden saatte 15 ila 30 kilometre hızla eseceği, akşam saatlerinden itibaren ise kuzeybatı ve kuzeydoğu yönlerine döneceği öngörüldü.

Meteoroloji'nin 4 günlük tahminine göre ise Aydın'da pazar ve pazartesi günleri en yüksek sıcaklığın 39 derece, salı günü ise 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklığın 38 dereceye gerileyeceği tahmin edilirken, tüm günlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Yetkililer, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. - AYDIN