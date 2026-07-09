Ayvalık Belediyesi plajlarında Mavi Bayraklar göndere çekildi - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi plajlarında Mavi Bayraklar göndere çekildi

Ayvalık Belediyesi plajlarında Mavi Bayraklar göndere çekildi
09.07.2026 12:17  Güncelleme: 12:18
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Türkiye Çevre Vakfı'nın 2026 Mavi Bayrak Ödülleri'nde Ayvalık, Balıkesir'de en fazla Mavi Bayraklı plaja sahip ilçe unvanını korudu. Belediye Başkanı Mesut Ergin, başarının çevre koruma ve sürdürülebilir turizm anlayışının sonucu olduğunu belirtti.

Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen 2026 yılı Mavi Bayrak Ödülleri'nde Ayvalık, Balıkesir'in en fazla Mavi Bayraklı plaja sahip ilçesi olma unvanını bir kez daha korudu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, elde edilen başarının çevreyi koruma, deniz temizliği ve sürdürülebilir turizm anlayışının bir sonucu olduğunu söyledi.

Ayvalık Belediyesi'nin işlettiği Cunda Arka Deniz, Çamlık Paşa Limanı, Altınova Kum Ada, Çamlık Kapri ve Lale Adası Duba plajlarında düzenlenen törenle Mavi Bayraklar göndere çekildi. Çevre yönetimi ve deniz temizliği alanında uzun yıllardır yürütülen çalışmaların sonucu olan bu başarı, Ayvalık'ın dünyaca ünlü plajlarının marka değerini daha da güçlendirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, birden fazla plajın Mavi Bayrak almaya hak kazanmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Balıkesir'de en fazla Mavi Bayrağa sahip ilçe Ayvalık'tır. Bu başarı, doğal güzelliklerimizi koruma konusundaki kararlılığımızın en somut göstergesidir. Mavi Bayrak programı; temiz deniz suyu, çevre eğitimi, çevre yönetimi ve güvenlik gibi kriterleriyle yerli ve yabancı ziyaretçiler için önemli bir kalite göstergesi olmaya devam ediyor. Çevreye duyarlı çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürerek bu başarıyı geleceğe taşımaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ayvalık Belediyesi plajlarında Mavi Bayraklar göndere çekildi - Son Dakika

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