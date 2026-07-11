Ayvalık\'ta yol bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde doğalgaz altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yol ve kaldırımlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ali Çetinkaya Mahallesi başta olmak üzere çeşitli noktalarda yürütülen çalışmalar kapsamında, Muammer Aksoy Caddesi'nde doğalgaz altyapı kazılarının ardından bozulan yollarda lokal asfalt (Rotmix soğuk asfalt) bakım ve onarım uygulamaları gerçekleştirildi.

Mahalle genelinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle zarar gören zar taşı yollarda da ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor. Bu kapsamda 3075 Sokak ve çevresinde bakım ve onarım çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Öte yandan Abdi İpekçi Caddesi'nde zar taşı bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra lokal asfalt uygulamaları ve kaldırım yenileme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kent genelinde altyapı yatırımlarının ardından oluşan yol deformasyonlarını hızla giderdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yol ve kaldırım düzenlemelerini vakit kaybetmeden gerçekleştiriyor, kentimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - BALIKESİR