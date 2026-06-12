Bakacak Köyü'nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Bakacak Köyü'nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Bakacak Köyü\'nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
12.06.2026 10:46
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Düzce'nin Bakacak köyünde sıcak asfalt altyapı çalışmaları sona erdi, yol asfalt serimine hazırlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde yürütülen sıcak asfalt altyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarla birlikte yolun asfalt serimine hazır hale getirildiği bildirildi.

Gölyaka'ya bağlı Bakacak köyünde sıcak asfalt altyapı çalışmaları tamamlandı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yolun sıcak asfalt serimine hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen altyapı uygulamaları sona erdi. Tamamlanan çalışmalarla birlikte ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha güvenli, konforlu bir yol ağına kavuşması hedefleniyor.

Kırsal bölgelerde ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik yol yatırımlarının planlanan program doğrultusunda devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Düzce, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bakacak Köyü'nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhlis Gezer Muhlis Gezer:
    altyapı çalışmaları tamamlandı deseler yeter niye bu kadar detay anlatmışlar bir de hedef falan yazılı asfalt seri ne zaman gelecek o önemli işte 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Kor Mehmet Kor:
    şimdiye kadar ne yaptılar buraya milyonlar harcandı da köyün yolu bu halde kaldı şimdi de asfalt serimine hazırlandı diyorlar bitmedi ki henüz 0 0 Yanıtla
  • Ender Aydemir Ender Aydemir:
    vay be nihayet bir köyde yol düzeltildi ama avrupada böyle şeyler aylar değil haftalar içinde biter yani iyiyse iyidir de niye bu kadar uzun sürdü bilmiyorum umarım asfalt da kaliteli olur 0 0 Yanıtla
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