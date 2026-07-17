Fırat Havzası Projesi tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) iş birliğinde yürütülen Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin tanıtımı, İnönü Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla düzenlenen tanıtım programına; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, bölge valileri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İlk olarak konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ormanların yalnızca ağaçlardan oluşmadığını, binlerce canlı ve cansız unsurun bir araya gelerek büyük bir ekosistem meydana getirdiğini belirtti. Konuşmasında Karacabey, "Bizler ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığını biliyoruz. Ormanların içerisinde binlerce canlı ve cansız varlık birlikte orman ekosistemini oluşturuyor. Bu ekosistemin en önemli, en kıymetli unsuru tabii ki insanımız. Vatandaşlarımızın yaşadıkları köy ortamının iyileştirilmesi, bunun için de evlerinin kalorifer sistemi yapılması, güneş enerjisiyle elektriğinin ve sıcak suyunun karşılanması, mantolama yapılması gibi hayatlarının iyileştirilmesinin yanında onlara ilave gelir imkanlarını sağlayan hayvancılık, seracılık, onların talep ettiği her ne varsa bulundukları yere uygun o talepleri de karşılayarak gelir seviyelerinin artırılması ve doğdukları yerde doymalarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

IFAD Temsilcisi Liam Chicca da Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin önemine dikkat çekti. Projenin örnek teşkil ettiğini ifade eden Chicca, "Bugün gerçekleştirdiğimiz açılış yalnızca bir kilometre taşı değil, aynı zamanda uygulamaya ivme kazandırma, saha faaliyetlerini hayata geçirme ve erken dönemde sonuçlar ortaya koyma yönündeki ortak kararımızın da bir göstergesidir. Fırat projesi, güçlü ulusal sahipliği, illerin ihtiyaçlarına karşılık veren yapısı, kanıtlanmış havza rehabilitasyonu yaklaşımı ve Fırat Nehri havzasındaki 6 ilde yer alan hedef mikro havzalarda yaşayan yaklaşık 40 bin kırsal hanenin dirençliliğini, üretkenliğini ve refahı artırmaya yönelik ortak hedefiyle Türkiye için örnek teşkil edecek nitelikte bir yatırım olmak için gereken tüm unsurlara sahiptir. Ulaşmayı hedeflediğimiz kesimler arasında kadınlar, gençler ve depremden etkilenen vatandaşlar olacaktır" şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da Malatya'nın tarımsal potansiyeliyle dikkat çeken bir il olduğunu söyledi. Projenin yararlı olacağını dile getiren Vali Yavuz, "Eminim ki depremlerle sarsılan ama bugün tekrar ayağa kalkan ve geleceğe umutla bakan bir şehirde böylesi güzel projelerin de hayata geçirilmesi fevkalade önemli. Bundan sonra konuşmamız gereken tarım, turizm, ticaret, sanayi, kısacası üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı da temel odağı haline getiren bu tür prestijli projelerle özellikle kırsaldaki vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, onların ekonomik gelirlerini artıran, diğer taraftan da toprak ve su kaynaklarımızı koruyan bir anlayışı hayata geçirmiş olmanın huzuru ve mutluluğunu paylaşıyoruz" dedi.

İklim değişikliğinin artık hayatın önemli bir gerçeği haline geldiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, "Bugünün anormalleri artık bizim için hayatımızın normali haline geldi. Artık kendimizi buna göre hazırlamamız, bütün yaptığımız işleri buna göre düzenlememiz gerekir" dedi.

Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin amacından da bahseden Yumaklı, "Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ormanı, suyu, toprağı ve bütün bunları kullanacak olan üreticiyi destekleyen, kırsalda yaşamı daha sürdürülebilir bir hale getiren bütüncül bir kalkınma modelini hayata geçirmek arzusundayız. Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ve IFAD'la birlikte bu projenin yürütülmesinde ayrılan bütçe 86 milyon avro'dur. 2031 yılına kadar devam edecek bu çalışmalar kapsamında 6 ilimizde, 39 ilçemizde, 400 orman köyümüzde ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin hanemize inşallah ulaşmış olacağız. Önceki yıllarda yine sizlerin de malumu IFAD işbirliği ile tamamlanan Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nde de sadece o projenin başarılı olması tek başına önemli değil, aynı zamanda buralardan elde edilmiş olan bilgi ve tecrübe ile birlikte güçlü bir de kurumsal kapasiteye ulaşılmış oldu. Bugün bu 6 ilimizle birlikte bu kurumsal kapasiteyi daha da genişletme imkanına sahip olacağız. Aslında birbirini tamamlayan ve sürdürülebilirliği sağlayan bir devam projesi olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Yumaklı, hayata geçirilecek modelin yalnızca bölge için değil, Türkiye'nin diğer bölgeleri için de örnek teşkil edeceğini belirterek sözlerini tamamladı.

Program sonunda Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından Bakan Yumaklı'ya günün anısına hediye takdim edildi. Program, katılımcıların günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - MALATYA