Balıkesir merkezde etkili sağanakta Altıeylül ve Karesi'de yollar su altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir merkezde akşam saatlerinde başlayan sağanakta Altıeylül ve Karesi ilçelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. BASKİ ekipleri tam kadro sahada yer alırken Savaştepe Caddesi'nde biriken sular için çalışma yapıldı.
Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ve Karesi ilçeleri sağanak yağışın etkisinde kaldı. Edremit ilçesindeki sağanak, yaklaşık 1 saat sonra Balıkesir il merkezinde de etkili oldu. Yağmur Bahçelievler, Plevne, Gaziosmanpaşa mahalleleri ile Bağlar Sokağı, Kapalı Pazar Yeri, Oruçgazi Mahallesi başta olmak üzere kent merkezinde kendini gösterdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ ekipleri ise tam kadro sahada yer aldı. Savaştepe Caddesi'nde biriken sular nedeniyle BASKİ ekiplerince çalışma yapıldı.
Kaynak: İHA
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