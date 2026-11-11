Bartın Aladağ'da 10 yıl önce yanan alana 500 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Bartın Aladağ'da 10 yıl önce yanan alana 500 fidan toprakla buluştu

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Bartın Aladağ\'da 10 yıl önce yanan alana 500 fidan toprakla buluştu
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Bartın Aladağ\'da 10 yıl önce yanan alana 500 fidan toprakla buluştu
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Bartın Aladağ Mahallesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, 10 yıl önce yanan alanda 250 servi ve 250 defne olmak üzere 500 fidan toprakla buluşturuldu. Dikime Vali Nurtaç Arslan, il protokolü ve öğrenciler katıldı; AK Parti ve Yeni Parti il başkanları fidanı birlikte dikti.

Bartın'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde, 10 yıl önce yanan ormanlık alanda 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 81 ilde eş zamanlı düzenlenen ağaç dikim programı, Bartın'ın Aladağ Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 yıl önce yanan ormanlık alanda 250'si servi, 250'si defne olmak üzer 500 fidan toprakla buluşturuldu

Gerçekleşen programa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, il protokolü, işletme müdürlükleri, kurum, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı

Programın açılış konuşmasını yapan Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, "Bartın'ımızın bereketli topraklarına hayat vermek ve yarınlarımıza daha yeşil bir dünya bırakmak için bir aradayız. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü olarak, zatıalinizin teşrifleriyle taçlanan bu anlamlı törende, geleceğe nefes, dünyaya ise barış aşılıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün bu sahada, şehrimizin eşsiz doğasına katkı sağlayacak 250 servi ve 250 defne fidanını siz değerli konuklarımızla birlikte toprakla buluşturuyoruz. Göğe uzanan dallarıyla dimdik duracak olan 250 servi fidanımız, adaletin sarsılmaz gücünü simgeleyecektir. Yapraklarındaki o eşsiz kokusuyla içimizi ferahlatacak olan 250 defne fidanımız ise kadim tarihten beri taşıdığı barışın ve huzurun sembolü olma görevini Bartın'da sürdürecektir. Toplamda 500 fidanımızın bu topraklarda kök salması, yalnızca şehrimizin yeşil dokusunu değil, insanlığın ortak umutlarını da yeşertecektir" dedi.

Vali Arslan ise ormanların önemine dikkat çekerek, "Bartınımız; geniş orman varlığı, akarsuları ve eşsiz doğal güzellikleriyle korunması gereken çok değerli bir mirasa sahiptir. Bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak, doğal zenginliklerimizi korumak ve çevre bilincini güçlendirmek hepimizin görevidir. Bunun yolu, doğayı korumayı günlük hayatımızın bir parçası haline getirmekten geçiyor. Bir ağacı kesmemek, orman yangınlarına karşı duyarlı olmak, su kaynaklarını korumak ve çocuklarımıza çevre bilinci kazandırmak bu anlayışın ayrılmaz parçalarıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise ağaç dikimine geçildi. Bartın Valisi Arslan ve berberindeki protokol çocuklarla birlikte fidan dikti.

AK Parti ve Yeni Parti il başkanları birlikte fidan dikti

Ağaç dikim töreninde Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, kendisi için ayrılan fidanı dikerken, gördüğü Yeni Parti İl Başkanı İsmail Cem Akyol'a seslenerek, yanına davet etti. Arslan ve Akyol, fidanı birlikte dikerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: İHA
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