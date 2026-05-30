Selahattin Eyyubi Caddesi\'nde 2. etap yol yapım çalışmaları başladı

30.05.2026 11:15  Güncelleme: 11:17
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Serdar Mahallesi'ndeki Selahattin Eyyubi Caddesi'nde 2. etap yol yapım çalışmalarına başladı. 700 metrelik bölüm, 20 metre genişliğinde 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirilecek. Proje kapsamında istinat duvarı, asfalt, aydınlatma ve güvenlik düzenlemeleri yapılacak.

Başiskele Serdar Mahallesi'nde yer alan Selahattin Eyyubi Caddesi'nde 2. etap yol yapım çalışmalarına başlandı. Muteber Sokak ile Pasinler Caddesi arasında kalan 700 metrelik bölüm, 20 metre imar genişliğine uygun olarak 2x2 şeritli olacak şekilde bölünmüş yol haline getirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele Serdar Mahallesi'nde yer alan Selahattin Eyyubi Caddesi'nde 2. etap çalışmaları sürdürülüyor. Caddede 1. etap çalışmaları 2022 yılında tamamlanmıştı. 2. etap çalışmaları ile Pasinler Caddesi tarafında istinat duvarı imalatına başlandı. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 2-3 metre yüksekliğinde inşa edilen taş duvarda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Yol genişletme ve asfalt çalışmaları yapılacak

İstinat duvarının ardından kazı ve dolgu çalışmaları başlatılacak. Çalışmalar Pasinler Caddesi'nden başlayacak, Başiskele Belediyesi yönüne doğru ilerleyecek ve Muteber Sokak kesişiminde mevcut 2x2 yol ile birleşecek. Devamında 700 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki güzergahta alt temel, binder ve aşınma tabakaları serilerek asfalt üstyapı tamamlanacak.

Güvenli ve prestijli cadde olacak

Proje kapsamında yol, ortada yer alacak 1 metrelik refüj ile bölünerek daha güvenli hale getirilecek. Ayrıca dekoratif aydınlatma direkleriyle donatılacak cadde, modern ve prestijli bir görünüme kavuşacak. Asfalt çalışmalarının ardından yatay ve düşey işaretlemeler yapılacak, erişilebilir ve hissedilebilir yaya alanları oluşturulacak. Caddenin kuzey cephesinin bir bölümünün 1. derece arkeolojik sit alanında yer alması nedeniyle gerekli kurul izinleri alınırken, kazı çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştiriliyor. Halihazırda tek gidiş tek geliş olarak hizmet veren yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından refüj ve aydınlatmalarıyla birlikte 2 gidiş 2 geliş olarak hizmet verecek. Böylece Selahattin Eyyubi Caddesi, D-130 Karayolu'na alternatif, güvenli ve konforlu bir ulaşım aksı haline gelecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
