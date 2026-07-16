Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 4 şeride çıkarılıyor

Başiskele ilçesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde başlatılan yol genişletme ve üstyapı çalışmalarının ikinci etabı sürüyor. Çalışmalar kapsamında, mevcut durumda tek gidiş-geliş olarak hizmet veren 1 kilometrelik güzergah, 2x2 şerit düzenine dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Fatih Mahallesi'ndeki caddenin 1000 metrelik bölümünde genişletme ve yenileme işlemi uygulanıyor. Mevcut durumda tek gidiş ve tek geliş olarak kullanılan yol, trafik kapasitesini artırmak amacıyla 25 metre genişliğinde 2x2 şerit düzenine dönüştürülüyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 20 bin metreküp kazı ve 10 bin metreküp dolgu çalışması gerçekleştirildi. Terasman işlemlerinin ardından güzergaha 6 bin ton plent miks temel (PMT), 4 bin 200 ton bitümlü temel ve 3 bin 650 ton binder asfalt serimi yapıldı. Yol, 2 bin 280 ton aşınma asfaltının dökülmesiyle kullanıma hazır hale getirilecek.

Elektrik hatları yer altına alınıyor

Üstyapı çalışmalarıyla birlikte bölgedeki altyapı ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında elektrik hatları yer altına alınırken, orta refüje 25 aydınlatma direği yerleştirilecek ve toplu taşıma araçları için iki yeni durak cebi oluşturulacak.

Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla planlanan 4 bin metrekarelik baskı beton kaldırımın 1500 metrekarelik kısmı ile 350 metre uzunluğundaki yaya korkuluklarının montajı ve 50 yağmur suyu ızgarasının imalatı tamamlandı.

Çalışmalar, aşınma asfaltının serilmesi ve yatay-düşey trafik işaretlemelerinin yapılmasının ardından sona erecek. - KOCAELİ