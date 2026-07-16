Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 4 şeride çıkarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 4 şeride çıkarılıyor

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 4 şeride çıkarılıyor
16.07.2026 10:26  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Başiskele'deki Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde başlatılan yol genişletme ve üstyapı çalışmalarının ikinci etabı devam ediyor. 1 kilometrelik güzergah, 2x2 şerit düzenine dönüştürülüyor. Elektrik hatları yer altına alınırken, yaya kaldırımları ve aydınlatma direkleri de yenileniyor.

Başiskele ilçesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde başlatılan yol genişletme ve üstyapı çalışmalarının ikinci etabı sürüyor. Çalışmalar kapsamında, mevcut durumda tek gidiş-geliş olarak hizmet veren 1 kilometrelik güzergah, 2x2 şerit düzenine dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Fatih Mahallesi'ndeki caddenin 1000 metrelik bölümünde genişletme ve yenileme işlemi uygulanıyor. Mevcut durumda tek gidiş ve tek geliş olarak kullanılan yol, trafik kapasitesini artırmak amacıyla 25 metre genişliğinde 2x2 şerit düzenine dönüştürülüyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 20 bin metreküp kazı ve 10 bin metreküp dolgu çalışması gerçekleştirildi. Terasman işlemlerinin ardından güzergaha 6 bin ton plent miks temel (PMT), 4 bin 200 ton bitümlü temel ve 3 bin 650 ton binder asfalt serimi yapıldı. Yol, 2 bin 280 ton aşınma asfaltının dökülmesiyle kullanıma hazır hale getirilecek.

Elektrik hatları yer altına alınıyor

Üstyapı çalışmalarıyla birlikte bölgedeki altyapı ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında elektrik hatları yer altına alınırken, orta refüje 25 aydınlatma direği yerleştirilecek ve toplu taşıma araçları için iki yeni durak cebi oluşturulacak.

Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla planlanan 4 bin metrekarelik baskı beton kaldırımın 1500 metrekarelik kısmı ile 350 metre uzunluğundaki yaya korkuluklarının montajı ve 50 yağmur suyu ızgarasının imalatı tamamlandı.

Çalışmalar, aşınma asfaltının serilmesi ve yatay-düşey trafik işaretlemelerinin yapılmasının ardından sona erecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ahmet Yesevi, Başiskele, Kocaeli, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 4 şeride çıkarılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
ABD’den İran’a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte ABD'den İran'a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte
Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım
Anaokulunda skandal ihmal 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu Anaokulunda skandal ihmal! 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

10:32
Adalet Bakanı Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir
10:11
Haluk Levent’in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
08:34
İlyas Yalçıntaş’ın evinden çıkanlara bakın
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın
08:33
Nasuh Mahruki’ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
07:43
Ünlülere yeni dalga operasyon Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var
Ünlülere yeni dalga operasyon! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var
07:04
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı
Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 10:41:44. #7.13#
SON DAKİKA: Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 4 şeride çıkarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.